Feijóo acusa a Sánchez de “caudillismo” por gobernar “contra el Congreso” y el PP-M de “aplaudir el hundimiento del Titanic”

Feijóo acusa a Sánchez de "caudillismo" por seguir gobernando "contra el Congreso" (Europa Press)

Feijóo ha acusado hoy a Pedro Sánchez de “caudillismo” desde el XVI Congreso del Partido Popular de Cataluña al considerar que continúa gobernando “contra el Congreso”. El líder del PP ha expresado también que tiene confianza en que Cataluña se pueda convertir en “la llave” para un cambio de Gobierno en las próximas elecciones generales, que se celebrarán en 2027.

En el acto de clausura, donde Alejandro Fernández fue reelegido como presidente de los populares catalanes, Feijóo recordó que el pleno del Congreso de los Diputados aprobó una moción del PP, respaldada por Junts y Vox, que insta a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y asumir su responsabilidad política ante los casos de corrupción en su entorno. Durante su intervención, Feijóo subrayó que la respuesta de Sánchez ante esa moción fue “reírse” y “seguir gobernando contra la voluntad expresa de la Cámara”, una actitud que, según sus palabras, demuestra que “le resbala lo que digan los representantes del pueblo”.

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“Una forma de caudillismo que no se veía desde hace 50 años”

Feijóo consideró que este comportamiento refleja “una forma de caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años”, e increpó al comité federal del PSOE por aplaudir a Sánchez pese a las investigaciones judiciales que afectan a miembros socialistas. “Vaya izquierda, esta, que ahora traga con la corrupción, qué vergüenza”, afirmó.

El mensaje de Feijóo incluyó también una referencia a Junts, formación que apoyó la moción del PP, aunque hasta el momento no ha respaldado una moción de censura contra Sánchez. “Yo reconozco que un partido catalán pidió elecciones ya y se unió a la mayoría. Pero apretar el botón que las convoca estaría mejor y sería bastante más responsable”, sostuvo el dirigente del PP, según informaron las agencias.

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Gobierno de Ayuso ve a un Sánchez hablando en un "comité de crisis" que se dedica a "aplaudir hundimiento del Titanic" (Alberto Ortega - Europa Press)

Desde el PP-M ven al Sánchez “aplaudir el hundimiento del Titanic”

Las críticas a Pedro Sánchez han llegado también desde la Comunidad de Madrid. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, se refirió como “comité de crisis” al Comité Federal del PSOE que se ha celebrado este sábado y en el que ha intervenido Sánchez, señalando que el presidente “solo se ha dedicado a aplaudir el hundimiento del Titanic”.

García Martín mencionó que “es bastante paradójico ver a Pedro Sánchez hablar de la España de 2031″ - Sánchez ha dicho que será “aún mejor” con cuatro años más de gobierno progresista - “cuando no es capaz de explicar lo que está ocurriendo en nuestro país en 2026, cuando no es capaz de explicar lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos ocho años, la corrupción generalizada que nos ha traído el sanchismo”.

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El consejero sostuvo que los ciudadanos, el Congreso y el Senado “han hablado” y quieren que Sánchez “convoque elecciones cuanto antes”, que se presente una moción de confianza y, si Sánchez no la supera, que “eche un paso a un lado y deje a un gobierno honrado y responsable que asuma las riendas del país”. “Desde luego no aguantamos más a un presidente en rebeldía en el Palacio de la Moncloa”, ha concluido.