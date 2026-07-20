Tragedia en la celebración del Mundial: muere un niño de 13 años al derrumbarse una fuente en Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Glorieta del Árbol Gordo, lugar de la tragecia en la celebración del Mundial en Ciudad Rodrigo.

Un niño de 13 años ha muerto en Ciudad Rodrigo, Salamanca, tras el derrumbe de la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo durante las celebraciones por la victoria de España en el Mundial. Otras tres personas han resultado con heridas graves en el mismo incidente, según han informado fuentes de la Policía Local.

El suceso se ha producido a las 00:33 horas, cuando la sala de operaciones del servicio de emergencias 112 de Castilla y León ha recibido varias llamadas que alertaban del colapso de la estructura. El menor se encontraba en el interior de la fuente junto a otros jóvenes que festejaban el triunfo del combinado nacional cuando parte de la piedra cedió ante la aglomeración y cayó sobre él.

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Agentes de la Policía Local de Ciudad Rodrigo han intentado asistirle de inmediato, con el retiro de los restos del derrumbe para liberarlo, pero el adolescente ha fallecido a causa de las heridas en el centro de salud al que fue trasladado. El 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado recursos asistenciales hasta el lugar. Se ha activado también el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para prestar apoyo a los familiares de la víctima.

Celebración en Madrid del Mundial 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

Dos días de luto oficial

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha expresado su dolor en un comunicado difundido en redes sociales. “Lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia para el conjunto de la sociedad mirobrigense”, ha lamentado la institución, que también ha extendido su deseo de una pronta recuperación a las demás personas afectadas.

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El consistorio ha anunciado que “las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta entre los días 20 a 22 de julio, inclusive ambos días”, en señal de duelo. La corporación ha subrayado que “toda la ciudad de Ciudad Rodrigo siente esta pérdida y acompaña a la familia y amigos del menor en su dolor”.

Por el momento, el 112 no ha facilitado más datos sobre la identidad de los afectados ni sobre las circunstancias exactas del derrumbe.