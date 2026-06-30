Los hogares españoles ingresan más, pero ahorran un 11,5% menos: el consumo de las familias crece por encima de su renta

Una familia en España revisa sus facturas, libreta de cuentas y la aplicación bancaria en un móvil, mientras sus dos hijos pequeños juegan en el fondo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hogares españoles tuvieron más ingresos en el primer trimestre de 2026, pero no más margen para ahorrar. La renta disponible bruta aumentó un 5,1% interanual, hasta los 254.710 millones de euros, mientras que el gasto en consumo final creció todavía más, un 6,1%, hasta los 244.292 millones, según las Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La consecuencia directa fue una caída del ahorro familiar. Entre enero y marzo, los hogares ahorraron 10.477 millones de euros, un 11,5% menos que en el mismo periodo del año anterior. La tasa de ahorro, una vez eliminados los efectos estacionales y de calendario, se situó en el 11,3% de la renta disponible bruta, un punto menos que un año antes y seis décimas por debajo del cuarto trimestre de 2025.

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Aterrizando todos estos datos, la lectura es que los hogares no están ingresando menos, sino que la mejora de su renta no basta para aumentar el ahorro. El dinero disponible crece, pero el gasto lo hace a mayor ritmo, de forma que el margen entre lo que entra en casa y lo que se consume durante el trimestre se estrecha. Por eso, pese al aumento de la renta disponible, las familias terminaron ahorrando menos que hace un año.

Mejoran los salarios, pero se diluyen en el gasto cotidiano

La caída del ahorro se produce, paradójicamente, en un contexto en el que las rentas laborales están avanzando. Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, el coste salarial aumentó un 4,9% interanual en el primer trimestre, hasta los 2.403,80 euros por trabajador y mes. Es decir, los ingresos laborales mejoran, pero esa subida no está siendo suficiente para asegurar la capacidad de ahorro de los hogares.

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El problema no está solo en cuánto dinero entra, sino en cuánto queda después de pagar los gastos del día a día. Aunque los ingresos crecen, una parte cada vez mayor se va en consumo, de modo que queda menos dinero para ahorrar, afrontar un imprevisto o tomar decisiones que exigen un colchón previo, como comprar una vivienda, cambiar de alquiler o asumir una reforma.

La economía española puede seguir apoyándose en el gasto de los hogares, pero para muchas familias eso se traduce en un presupuesto cada vez más ajustado: entra más dinero, sí, pero no necesariamente queda más al final del mes.

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Quienes nacieron en los años 80 y 90 enfrentan salarios más bajos, menor capacidad de ahorro y acceso limitado a la vivienda. A los 42 años, acumulan hasta un tercio de la riqueza que tenían generaciones anteriores a su edad.

Comprar casa exige más ahorro justo cuando el colchón familiar se reduce

La falta de margen también se nota cuando los hogares tienen que afrontar grandes gastos o inversiones. En el primer trimestre, la inversión de las familias aumentó un 7,4% interanual, hasta los 19.734 millones de euros. Pero el ahorro generado entre enero y marzo no fue suficiente para cubrir ese importe, por lo que los hogares registraron una necesidad de financiación de 9.905 millones de euros.

Esa cifra supone un aumento del 41,4% respecto al mismo periodo de 2025. En la práctica, significa que las familias necesitaron recurrir a más financiación para cubrir inversiones que no podían asumir solo con el ahorro generado en el trimestre.

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Aunque el dato de inversión de los hogares no se puede atribuir por completo a la compra de vivienda, sí llega en un momento en el que el mercado residencial se ha encarecido con fuerza. Según el Índice de Precios de Vivienda del INE, los precios subieron un 12,9% interanual en el primer trimestre de 2026. La vivienda usada, la más habitual en las compraventas, se encareció un 13,5%, mientras que la nueva avanzó un 9,1%. Ese aumento está obligando a muchas familias a necesitar más financiación y más ahorro previo para comprar casa, justo cuando su colchón se está reduciendo.

La economía española mantiene saldo positivo

Cuando se mira al total de la economía española, la imagen es distinta. En el primer trimestre, España registró una capacidad de financiación frente al resto del mundo de 11.374 millones de euros, una cifra equivalente al 2,7% del PIB. Esto significa que, en conjunto, la economía generó más recursos de los que necesitó financiar fuera.

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Ese saldo positivo se explica, sobre todo, por las empresas y las entidades financieras. Las sociedades no financieras registraron una capacidad de financiación de 12.248 millones de euros y las instituciones financieras, de 15.461 millones. Es decir, estos sectores sí tuvieron excedente durante el trimestre.

La situación fue distinta para las administraciones públicas, que registraron una necesidad de financiación de 6.430 millones, ligeramente superior a la del mismo periodo del año anterior.

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