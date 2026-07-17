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España se prepara para una nueva subida de las temperaturas: la Aemet alerta de que podríamos estar ante la tercera ola de calor del verano

Este fin de semana, los termómetros estarán en cifras “extraordinariamente altas en la mayor parte del país, tanto de día como de noche

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Vista de la playa de Cala Cortina, Cartagena, este miércoles. (Marcial Guillén/EFE)
Vista de la playa de Cala Cortina, Cartagena, este miércoles. (Marcial Guillén/EFE)

Durante este fin de semana se va a producir un nuevo ascenso térmico general que va a derivar en un episodio cálido. Así lo ha alertado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que también ha indicado que no puede descartarse que se superen otra vez los umbrales de ola de calor, “especialmente durante el domingo y los primeros días de la próxima semana”. De ser así, sería la tercera del verano y las temperaturas tanto diurnas como nocturnas serían “extraordinariamente altas en la mayor parte del país”.

Este viernes, por el contrario, descenderán los termómetros en el Cantábrico, los archipiélagos y en el Alto Ebro, mientras que en el resto permanecerán en valores similares al día anterior o incluso un poquito más altos en el área mediterránea.

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“Nuevamente calor intenso en Aragón, en las comunidades bañadas por el Mediterráneo, en Baleares y en buena parte del centro y de la mitad sur peninsular”, ha explicado el portavoz de la Aemet. “En todas estas zonas se superarán los 36 grados y un día más en el interior de la Comunidad Valenciana, región de Murcia, este y sur de Andalucía, se superarán los 40 grados”. De hecho, en ciudades como Murcia se pueden superar los 42.

Un perro juego en el agua para refrescarse en Madrid Rio. (Eduardo Parra/Europa Press)
Un perro juego en el agua para refrescarse en Madrid Rio. (Eduardo Parra/Europa Press)

Con respecto a las mínimas, descenderán en la mayor parte de la Península, con ligeros aumentos en Baleares y sin cambios en Canarias. No bajarán de 20 grados (noches tropicales), incluso localmente de 25 (noches tórridas), en regiones de Andalucía, Mediterráneo, Canarias e interior de los tercios nordeste y sureste peninsular.

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Junto a esto, hay probabilidad de precipitaciones, en general débiles y ocasionales en Galicia y el área cantábrica. A primeras horas, sin embargo, podrán ser localmente fuertes en puntos del litoral cantábrico. Por la tarde, la formación de nubes de evolución en el tercio oriental podría dejar alguna tormenta en regiones del sureste o algún chubasco aislado en Pirineos.

Nueve comunidades en alerta por calor

Este viernes, nueve comunidades autónomas se encuentran en alerta por altas temperaturas. Por provincias, en nivel naranja (peligro importante), están Málaga y Murcia; mientras que el nivel amarillo se ha activado en las siguientes: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla, Huesca, Teruel, Zaragoza, Ibiza y Formentera, Mallorca, Albacete, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Alicante, Valencia, Ceuta y Melilla.

Un bañista se protege de la calor, una playa de Barcelona, a 9 de julio de 2026. (EFE/ Alejandro García)
Un bañista se protege de la calor, una playa de Barcelona, a 9 de julio de 2026. (EFE/ Alejandro García)

A las puertas de la posible tercera ola de calor

El sábado, mientras que los termómetros bajarán de forma notable en el área, especialmente en la Comunidad Valenciana, en el resto del territorio peninsular se espera un nuevo ascenso térmico que tendrá continuidad en los días siguientes.

“Ya durante el fin de semana, especialmente el domingo, podrán alcanzarse 36 a 38 grados en amplias zonas del norte de la península y en Baleares, y entre 38 y 42 grados en el centro y mitad sur, incluso puntualmente más de 42 grados en el valle del Guadalquivir”, ha explicado el portavoz de la Aemet.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

Con respecto a las noches, no se bajará de 22 a 24 grados en numerosos puntos del Mediterráneo, centro y sur de la península, incluso con noches tórridas puntualmente, como en Barcelona o Málaga.

No es descartable que este episodio de altas temperaturas cumpla los requisitos de ola de calor, además de que podrá continuar en los primeros días de la próxima semana.

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