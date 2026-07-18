España

Karlos Arguiñano expone la edad a la que le gustaría jubilarse: “Al pasar los 70 ya piensas que has venido a pasar el rato, y ya ha pasado casi todo el rato”

El cocinero se ha abierto en canal con Juan y Medio en el programa ‘Dos y Medio’ de Canal Sur

Guardar
Google icon
Karlos Arguiñano en su programa diario de Antena 3 (Atresmedia)
Karlos Arguiñano en su programa diario de Antena 3 (Atresmedia)

Karlos Arguiñano ha situado su posible jubilación en el horizonte de los 80 años, aunque ha dejado abierta la puerta a seguir en televisión más allá de esa edad si mantiene la salud. El cocinero vasco, una de las caras más reconocibles de la gastronomía en España, lleva casi cuatro décadas delante de las cámaras, pero ahora admite que su retirada está más cerca.

A sus 78 años, el presentador de Cocina abierta de Karlos Arguiñano ha explicado que no se plantea dejarlo de inmediato, pero sí contempla ir apartándose “más pronto que tarde”. La fecha que maneja es orientativa: cumplir 80, o incluso 81, si entonces su salud y su ánimo son tan férreos como en la actualidad.

PUBLICIDAD

Arguiñano ha hablado de ese futuro retiro en Dos y Medio, el programa de entrevistas de Juan y Medio en Canal Sur, donde ha repasado su trayectoria, anécdotas personales y su relación con la cocina. Su hijo Joseba Arguiñano ocupa estos días y de manera definitiva los viernes su asiento al frente del espacio culinario, un relevo puntual que ha coincidido con la reflexión pública del chef sobre el final de su etapa en pantalla.

Cuánto cuesta comer en el restaurante de Arguiñano: todo el mundo dice lo mismo sobre el precio.

La jubilación de Karlos Arguiñano

Al ser preguntado por el carismático presentador andaluz, el cocinero vasco parecía tenerlo claro: “Aún no ha llegado ese día. Mientras tenga salud, que cuenten conmigo. Pero sé que más pronto que tarde voy a tener que ir dejándolo. Igual cuando cumpla 80. Pero si estoy como estoy ahora igual voy a por los 81...”.

PUBLICIDAD

Juan y Medio preguntó también si le genera temor la etapa final de la vida, más allá de la muerte en sí: “No me asusta, me acuerdo. Me acuerdo de que has nacido y que cuando pasas de los 70 ya piensas que has venido a pasar el rato, y ya ha pasado casi todo el rato”, le señaló reconociendo que su único temor está relacionado con “el dolor y el sufrimiento”.

La idea de seguir mientras conserve energía enlaza con lo que ya había contado a Radio Euskadi. En esa entrevista, el cocinero explicó que no entraba todavía en sus planes retirarse y deslizó una visión poco idealizada de la jubilación a partir de lo que observa en su entorno más cercano.

Joseba Arguiñano presentará la ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’ los viernes (Atresmedia)
Joseba Arguiñano presentará la ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’ los viernes (Atresmedia)

“Tengo amigos jubilados y me da la sensación de que repiten siempre las mismas cosas”, afirmó en la emisora. Pese a ello, su conclusión era otra: “Arguiñano, aguanta ahí. Si estás bien, sigue trabajando”. Esa continuidad profesional forma parte de una biografía marcada por el trabajo desde muy joven.

La trayectoria de Karlos Arguiñano

En la conversación televisiva recordó uno de los episodios familiares que mejor resume esa inclinación a valerse por sí mismo: “El primer sueldo que cobré llegué a casa y dije: ‘He pensado que, como yo ya empiezo a trabajar, yo ya me administro mi dinero’. ‘Perfecto’, me dijo mi padre, ‘tu dinero para ti, pero te vas a ir a tu casa’. Metí la lengua como se suele decir, y ahí me callé”.

El cocinero tenía otras aspiraciones de pequeño, barajaba incluso ser pastor, pero acabó convertido en uno de los chefs más populares del país. Su debut en televisión llegó en 1989 con un programa de cocina en el País Vasco, y en 1991 dio el salto a la televisión nacional tras fichar por Televisión Española. Desde hace años presenta a mediodía en Antena 3 Cocina abierta de Karlos Arguiñano.

Karlos Arguiñano en 'El Hormiguero'
Karlos Arguiñano en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Su carrera televisiva se ha construido con esfuerzo sobre recetas sencillas, tono cercano y una presencia constante tanto por la mañana como por la tarde en distintas cadenas. Su lema, “rico, rico, y con fundamento”, ha acabado identificado con una forma de divulgar cocina doméstica para un público masivo que se ha colado incluso en multitud de anuncios publicitarios que han escogido a Arguiñano como reclamo.

Temas Relacionados

Karlos ArguiñanoAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las dos piscinas con olas de Madrid que arrasan cada verano: dónde están y cuánto cuesta entrar

El agua se convierte en el mejor de los refugios para pasar las altas temperaturas

Las dos piscinas con olas de Madrid que arrasan cada verano: dónde están y cuánto cuesta entrar

Lotería Nacional jueves 16 de julio: compruebe los resultados del último sorteo

Aquí tienes la lista de los números ganadores del sorteo de hoy, donde puedes comprobar si tu dígito ha resultado premiado

Lotería Nacional jueves 16 de julio: compruebe los resultados del último sorteo

El fuego continúa avanzando en Zaragoza y Guadalajara, con centenares de vecinos evacuados, mientras el incendio en Madrid ya está controlado

Las llamas en Orés han afectado ya a más de 15.000 hectáreas y a 5.400 en La Mierla. La orografía dificulta las labores de extinción

El fuego continúa avanzando en Zaragoza y Guadalajara, con centenares de vecinos evacuados, mientras el incendio en Madrid ya está controlado

La reina Camila visita una librería por sorpresa y confiesa cuáles son sus libros favoritos: de una historia de venganza a su rechazo a la ciencia ficción

La monarca explicó que su padre fue cliente habitual de ‘Heywood Hill’ y responsable de despertar en ella el amor por la lectura

La reina Camila visita una librería por sorpresa y confiesa cuáles son sus libros favoritos: de una historia de venganza a su rechazo a la ciencia ficción

Resultados ganadores del Super Once del 18 julio

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados ganadores del Super Once del 18 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

Un padre divorciado en Cuba pierde la patria potestad de su hijo en España: ni se presentó al juicio y un tribunal de Málaga le retira todos los derechos sobre el menor

La UCO halla pruebas de que Acciona pagó el ‘renting’ de un Toyota de Santos Cerdán a través de pagos en efectivo que hacía un directivo de la constructora a Koldo García

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

La UCO asegura que Servinabar pagó la señal de un piso de casi un millón de euros en Madrid para Cerdán tras ser nombrado secretario de organización del PSOE

ECONOMÍA

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Si España gana el Mundial, Hacienda lo celebra: los jugadores pagarían seis millones en impuestos por la prima de 755.000 €

Sale a la venta uno de los castillos más importantes de España por 6,5 millones de euros

Banco Santander pacta un plan de prejubilaciones con hasta el 95% de la pensión: quiénes pueden acogerse a él y cuánto cobrarán

Luz verde al primer convenio estatal de Inditex, Mango, Primark y H&M: así cambian las condiciones de 120.000 trabajadores

DEPORTES

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Joan Capdevila pide ayuda desesperada en redes tras denegarle la entrada a Estados Unidos para la final del Mundial

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026: España nunca ha perdido un partido dirigido por él

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal