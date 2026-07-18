Karlos Arguiñano expone la edad a la que le gustaría jubilarse: “Al pasar los 70 ya piensas que has venido a pasar el rato, y ya ha pasado casi todo el rato”

Karlos Arguiñano en su programa diario de Antena 3 (Atresmedia)

Karlos Arguiñano ha situado su posible jubilación en el horizonte de los 80 años, aunque ha dejado abierta la puerta a seguir en televisión más allá de esa edad si mantiene la salud. El cocinero vasco, una de las caras más reconocibles de la gastronomía en España, lleva casi cuatro décadas delante de las cámaras, pero ahora admite que su retirada está más cerca.

A sus 78 años, el presentador de Cocina abierta de Karlos Arguiñano ha explicado que no se plantea dejarlo de inmediato, pero sí contempla ir apartándose “más pronto que tarde”. La fecha que maneja es orientativa: cumplir 80, o incluso 81, si entonces su salud y su ánimo son tan férreos como en la actualidad.

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Arguiñano ha hablado de ese futuro retiro en Dos y Medio, el programa de entrevistas de Juan y Medio en Canal Sur, donde ha repasado su trayectoria, anécdotas personales y su relación con la cocina. Su hijo Joseba Arguiñano ocupa estos días y de manera definitiva los viernes su asiento al frente del espacio culinario, un relevo puntual que ha coincidido con la reflexión pública del chef sobre el final de su etapa en pantalla.

Cuánto cuesta comer en el restaurante de Arguiñano: todo el mundo dice lo mismo sobre el precio.

La jubilación de Karlos Arguiñano

Al ser preguntado por el carismático presentador andaluz, el cocinero vasco parecía tenerlo claro: “Aún no ha llegado ese día. Mientras tenga salud, que cuenten conmigo. Pero sé que más pronto que tarde voy a tener que ir dejándolo. Igual cuando cumpla 80. Pero si estoy como estoy ahora igual voy a por los 81...”.

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Juan y Medio preguntó también si le genera temor la etapa final de la vida, más allá de la muerte en sí: “No me asusta, me acuerdo. Me acuerdo de que has nacido y que cuando pasas de los 70 ya piensas que has venido a pasar el rato, y ya ha pasado casi todo el rato”, le señaló reconociendo que su único temor está relacionado con “el dolor y el sufrimiento”.

La idea de seguir mientras conserve energía enlaza con lo que ya había contado a Radio Euskadi. En esa entrevista, el cocinero explicó que no entraba todavía en sus planes retirarse y deslizó una visión poco idealizada de la jubilación a partir de lo que observa en su entorno más cercano.

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Joseba Arguiñano presentará la ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’ los viernes (Atresmedia)

“Tengo amigos jubilados y me da la sensación de que repiten siempre las mismas cosas”, afirmó en la emisora. Pese a ello, su conclusión era otra: “Arguiñano, aguanta ahí. Si estás bien, sigue trabajando”. Esa continuidad profesional forma parte de una biografía marcada por el trabajo desde muy joven.

La trayectoria de Karlos Arguiñano

En la conversación televisiva recordó uno de los episodios familiares que mejor resume esa inclinación a valerse por sí mismo: “El primer sueldo que cobré llegué a casa y dije: ‘He pensado que, como yo ya empiezo a trabajar, yo ya me administro mi dinero’. ‘Perfecto’, me dijo mi padre, ‘tu dinero para ti, pero te vas a ir a tu casa’. Metí la lengua como se suele decir, y ahí me callé”.

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El cocinero tenía otras aspiraciones de pequeño, barajaba incluso ser pastor, pero acabó convertido en uno de los chefs más populares del país. Su debut en televisión llegó en 1989 con un programa de cocina en el País Vasco, y en 1991 dio el salto a la televisión nacional tras fichar por Televisión Española. Desde hace años presenta a mediodía en Antena 3 Cocina abierta de Karlos Arguiñano.

Karlos Arguiñano en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Su carrera televisiva se ha construido con esfuerzo sobre recetas sencillas, tono cercano y una presencia constante tanto por la mañana como por la tarde en distintas cadenas. Su lema, “rico, rico, y con fundamento”, ha acabado identificado con una forma de divulgar cocina doméstica para un público masivo que se ha colado incluso en multitud de anuncios publicitarios que han escogido a Arguiñano como reclamo.

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