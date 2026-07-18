La reina Camila visita una librería por sorpresa y confiesa cuáles son sus libros favoritos: de una historia de venganza a su rechazo a la ciencia ficción

La reina Camila inaugura una sala en una librería. (Yui Mok/PA Wire)

La presencia de la reina Camila en una pequeña librería de Mayfair el 14 de julio de 2026 no pasó inadvertida para los londinenses. En pleno centro de la ciudad, la esposa del rey Carlos III eligió la librería Heywood Hill, famosa entre lectores exigentes por su servicio de suscripción literaria, para celebrar el 90 aniversario del local y compartir parte de su universo lector. La visita cobró un aire íntimo y cercano, alejado del protocolo palaciego, permitiendo a los asistentes descubrir los gustos literarios de la Reina y algunos recuerdos familiares que la vinculan con el establecimiento.

Lejos de limitarse a un acto institucional, Camila dedicó la jornada a conversar con los libreros, envolver pedidos para clientes y rememorar la relación de su familia con Heywood Hill. Durante la visita, la Reina se confesó lectora voraz, con predilección por la novela sobre el ensayo y una franca aversión hacia la ciencia ficción. Destacó títulos como la serie Cazalet de Elizabeth Jane Howard, su “favorita absoluta”, y sorprendió al citar como preferido un clásico francés, El conde de Montecristo de Alexandre Dumas, obra que ha recobrado actualidad por su reciente adaptación cinematográfica.

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A través de sus declaraciones y gestos, la Reina mostró una faceta personal donde la pasión por los libros ocupa un espacio central. En Heywood Hill, rodeada de estanterías y con la complicidad de la subdirectora Harriet Bibby y la encargada Nicky Dunne, Camila se permitió recordar a su padre, Bruce Shand, quien le inculcó el amor por la lectura y frecuentaba la tienda desde hace décadas. La escena quedó sellada con la inauguración de una placa que bautiza una de las salas como “Queen’s Room” en su honor, un guiño a la continuidad de la tradición lectora entre generaciones.

Los libros predilectos de la reina Camila

Durante su paso por la librería, la reina Camila fue clara al definir sus preferencias literarias. “Odio la ciencia ficción”, confesó, dejando fuera de su biblioteca personal un género que, según reconoció, apasiona a muchos pero no logra atraerla. En cambio, su entusiasmo se dirige a la ficción histórica y las sagas familiares, como la serie Cazalet de Elizabeth Jane Howard, a la que calificó como su favorita, y a los relatos de autores británicos contemporáneos como William Boyd y Anthony Horowitz.

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Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

Un dato llamativo fue su devoción por El conde de Montecristo, el clásico de Alexandre Dumas, que situó entre los libros que más la han marcado. La Reina celebró la vigencia del título tras el reciente estreno de una película protagonizada por Pierre Niney, y reconoció que su pasión lectora la lleva a consumir cerca de un 80% de novelas frente a un 20% de ensayos. En la conversación con Harriet Bibby, Camila también recomendó Un caballero en Moscú de Amor Towles, que describió como “simplemente maravilloso”.

Un vínculo personal y familiar con la librería

El paso de Camila por Heywood Hill tuvo un matiz nostálgico. La Reina ayudó al equipo a preparar un pedido, envolviendo el libro Las chicas Renoir de Catherine Ostler en papel kraft y atando una cinta azul, un gesto que emocionó tanto a los libreros como a los clientes. El recorrido incluyó la presentación de un mapamundi que muestra la distribución internacional de los suscriptores del local, con presencia en 80 países.

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La reina Camila destaca 'El Conde de Montecristo'. (Yui Mok/PA Wire)

El momento más emotivo llegó con la evocación de su padre, el Bruce Shand, quien fue cliente habitual de Heywood Hill y responsable de despertar en Camila el amor por la lectura. Al preguntarle la encargada Nicky Dunne si recordaba haber acompañado a su padre a la tienda, Camila respondió: “Estoy casi segura de que sí, cuando era muy pequeña”. La inauguración de la “Queen’s Room” selló ese lazo sentimental, conectando la historia familiar con la vida cultural de Londres.

Antes de abandonar la librería, la Reina se dirigió a Shepherd Market, donde saludó a comerciantes y vecinos. Aunque salió sin bolsas, no se descarta que haya hecho un pedido reservado para disfrutar durante el verano.

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