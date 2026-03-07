España

El patrimonio empresarial de Karlos Arguiñano: ingresos de casi 10 millones de euros en productoras, inversiones inmobiliarias y hostelería

El chef más famoso de la televisión española se ha consolidado en el mundo audiovisual gracias a sus inversiones dentro y fuera de la pequeña pantalla

Karlos Arguiñano en 'El Hormiguero'.
Karlos Arguiñano en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Durante décadas, millones de espectadores han escuchado la célebre expresión “rico, rico” mientras seguían las recetas del popular chef vasco Karlos Arguiñano. Sin embargo, detrás de esa imagen cercana y familiar que ha conquistado la televisión española, se esconde también un sólido entramado empresarial que ha convertido su nombre en una auténtica marca. El centro de ese universo es Bainet Taldea, el holding que agrupa las distintas actividades económicas vinculadas al cocinero y que acaba de volver a demostrar su fortaleza con resultados financieros muy llamativos.

Según ha informado Vanitatis, las cuentas más recientes depositadas en el Registro Mercantil reflejan que el grupo superó los 9,2 millones de euros de ingresos en su último ejercicio. De esa cifra, más de 5,5 millones corresponden a beneficios netos, lo que sitúa el margen de rentabilidad en torno al 60%. Un porcentaje poco habitual en la mayoría de sectores, y que evidencia la eficiencia del modelo de negocio que el chef ha ido consolidando durante décadas. Todo ello, además, con una estructura relativamente ligera: la empresa cuenta con apenas 13 empleados, lo que demuestra la capacidad del grupo para generar ingresos con un equipo reducido.

Karlos Arguiñano cocinando en uno
Karlos Arguiñano cocinando en uno de sus programas de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'

El motor principal de esta maquinaria empresarial sigue siendo la televisión. El programa Cocina abierta de Karlos Arguiñano continúa siendo uno de los espacios culinarios más longevos y exitosos de la pequeña pantalla. Emitido cada día en Antena 3, el formato encadena más de tres años liderando su franja horaria. En muchos momentos supera el millón de espectadores y ha llegado a registrar cuotas de pantalla superiores al 18%, cifras especialmente destacables en un panorama audiovisual marcado por la inestabilidad, la sobrecarga de formatos y la competencia con las plataformas digitales.

El éxito televisivo no llegó por casualidad. Desde finales de los años 80, Arguiñano ha cultivado un estilo propio basado en la sencillez de las recetas, el humor espontáneo y una cercanía que ha logrado conectar con varias generaciones de espectadores. Esa combinación ha convertido su figura en un referente gastronómico y mediático, permitiéndole construir una marca personal con enorme capacidad de proyección.

(IG/karlos_arguinano)
(IG/karlos_arguinano)

A partir de esa popularidad, el cocinero fue ampliando su actividad hacia otros sectores. El holding familiar que articula su negocio agrupa productoras audiovisuales, gestión de derechos de imagen, inversiones inmobiliarias, iniciativas vinculadas a la hostelería y proyectos editoriales relacionados con la gastronomía. De hecho, sus libros de recetas continúan siendo un éxito comercial constante, reforzando el vínculo entre su presencia mediática y el mercado editorial.

La estructura del grupo también refleja el carácter familiar del proyecto. La sociedad está administrada por su esposa, María Luisa Ameztoy, junto al empresario José Ignacio Buruchaga. Bajo el paraguas de Bainet Taldea operan varias compañías vinculadas a la familia, desde productoras de televisión hasta sociedades dedicadas a la restauración o a la inversión en otros ámbitos económicos. “He intentado hacer muchas cosas y algunas no me han salido bien, pero tengo la suerte de tener un equipazo que lleva conmigo toda la vida. Entre todos hemos intentado hacer historia con la gastronomía", comentó en una entrevista a Cinco Días.

Karlos Arguiñano es padre de siete. Seis de ellos han seguido sus pasos y de alguna manera están implicados en el mundo culinario

Su aventura en el mundo del deporte

Pero el universo empresarial de Arguiñano no se limita a la cocina. Uno de los ámbitos en los que ha tenido una participación especialmente relevante es el deporte tradicional vasco. Hace años fue uno de los impulsores de Asegarce, empresa que posteriormente evolucionó hasta convertirse en Baiko Pilota, dedicada a la organización de competiciones de pelota vasca profesional. Más recientemente, su grupo ha reforzado su posición en este ámbito al asumir el control mayoritario de Aspe, histórica rival dentro de este deporte.

La expansión empresarial no ha estado exenta de desafíos. El propio chef reconocía en la citada entrevista que no todos los proyectos han tenido el mismo éxito: “He intentado hacer muchas cosas y algunas no me han salido bien”. Aun así, considera que la clave de su trayectoria ha sido rodearse de un equipo sólido y mantener la pasión por cada iniciativa.

