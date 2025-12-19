Karlos Arguiñano se sincera en ‘El Hormiguero’ y habla de su deuda económica: “Tuve pedir un crédito de 250 millones”

Karlos Arguiñano junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Karlos Arguiñano ha vuelto a sentarse en el plató de El Hormiguero para despedir el año 2025, pues su paso por el programa presentado por Pablo Motos ha cerrado la temporada. El popular chef, uno de los rostros más reconocibles de la televisión en España, ha estado en el espacio de Antena 3 en diferentes ocasiones. Y, siempre, sus visitas sacan a la luz datos desconocidos sobre su vida personal y profesional. En esta ocasión, su nombre ha vuelto a copar los titulares de la prensa tras revelar que hizo frente a una gran deuda económica y presentar su nuevo libro, Cocina para todos.Las 560 recetas que nunca fallan.

Durante la entrevista, el cocinero repasó distintos momentos de su trayectoria, deteniéndose especialmente en una etapa complicada desde el punto de vista económico. A pesar de que desde hace décadas su nombre está asociado al éxito, con presencia constante en televisión, publicaciones de libros, negocios de restauración y otros proyectos paralelos —como un documental que tiene actualmente en marcha—, el guipuzcoano recordó que no siempre disfrutó de una situación desahogada. Fue el propio Pablo Motos quien le planteó de forma directa si en algún momento llegó a arruinarse, una pregunta que dio pie a una de las confesiones más destacadas de la noche.

Karlos Arguiñano en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

“Arruinarme no, pero tuve que pedir un crédito de 250 millones de pesetas, luego vino la crisis y pasé muchos apuros, como les pasará a muchos que montan una empresa y piden un crédito importante”, explicó el chef, dejando claro que atravesó una etapa de gran incertidumbre financiera. Sus palabras reflejaron la dimensión de las dificultades a las que tuvo que hacer frente y el papel decisivo que jugó la pequeña pantalla para reconducir su situación profesional y económica.

“Si no me llega a salir lo de la tele...”

“De los 250, 200 para la obra, 25 para la obra y otros 25 para ir tirando”, expresó el invitado, agregando que “me salvó la televisión. Aquí estoy desde hace casi 40 años. Voy para 80 y sigo aquí, dale que te pego”. No era la primera vez que Arguiñano hablaba públicamente de ese episodio. Hace unos meses, ya se había referido a esos problemas en el programa Liarla Pardo, donde ofreció más detalles sobre las deudas acumuladas en su restaurante. “Tenía un pufo terrible en el restaurante, no sabía si me lo iban a quitar…, relató entonces, poniendo en contexto la magnitud de las cifras y la presión que suponían en aquel momento.

La conversación en El Hormiguero también trajo al presente otro momento clave de su trayectoria: la salida repentina de uno de sus programas. En una entrevista concedida anteriormente al propio Pablo Motos, Arguiñano contó que fue despedido de la cadena ETB tras 200 programas de éxito. Sobre ese duro revés profesional, el chef explicó cómo reaccionó de inmediato para evitar que la mala situación económica volviera a instalarse en su vida. “Me quedé en la calle, pero directamente me acerqué a Telenorte y me adoptaron allí. Y tuve tal suerte que a los seis meses me pasaron a La 1 de Televisión Española”, recordó.

Ese movimiento rápido y decisivo le permitió continuar vinculado a la televisión y consolidarse como el cocinero más famoso del país, una posición que mantiene en la actualidad. En su última visita al programa de Antena 3, Arguiñano no solo habló de su propia economía, sino también de la de los espectadores que siguen a diario sus recetas. El chef explicó que, a la hora de cocinar en televisión, tiene muy presente la realidad económica de muchas familias. “Yo siempre pienso cuando cocino en la gente que gana 1.200 euros al mes, todo son ingredientes sencillos, que cualquiera puede comprar al lado de su casa, y de temporada”, comentó, subrayando su apuesta por una cocina accesible y cercana.