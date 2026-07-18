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Las dos piscinas con olas de Madrid que arrasan cada verano: dónde están y cuánto cuesta entrar

El agua se convierte en el mejor de los refugios para pasar las altas temperaturas

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Varios niños jugando en una piscina y pasándolo bien
La piscina de Torrejón es una de las piscinas con olas de la Comunidad de Madrid. Estará abierta todo el años y con horario hasta las 21:00 horas. (Sergey Novikov/Imagen Ilustrativa)

No hay playa en Madrid. Ya lo cantaba The Refrescos en el 89. La ciudad y comunidad autónoma brillan por tener muchas cosas, pero cada año miles de madrileños buscan un lugar de costa para pasar unos días de descanso cerca del mar. Y no es de extrañar, las sucesivas olas de calor que se están viviendo en la península dejan temperaturas que sobrepasan los 35º con creces, tanto en la región como en el resto del territorio.

El aumento de temperaturas hace cada vez más necesarias esas escapadas a climas más templados por la acción del mar. Pero la realidad es que no todo el mundo puede permitirse viajar, ya sea por dinero o por tiempo. Y los mismos lugares para bañarse tarde tras tarde pueden aburrir, así que presentamos las dos piscinas de Madrid con olas. Tienen un pequeño extra que puede hacer la experiencia más divertida y estimulante, incluso para los más pequeños.

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Localización, horarios y entradas de las dos piscinas de olas de Madrid

En la Comunidad de Madrid se sitúan dos recintos que añaden ese extra de diversión y sólo a unos minutos de la capital. La primera se sitúa en Torrejón de Ardoz, al norte del municipio, muy cerca de la A-2. Su horario es de 12:00h a 21:00h, una agenda que trae sorpresa este año, ya que el consistorio atendió a las peticiones de muchos vecinos y modificó el horario para entrar después y salir más tarde. Favoreciendo un refugio para las horas vespertinas en las que se acumula más el calor.

Las instalaciones disponen de un cuadro de precios que dispone de entradas individuales para empadronados y no empadronados, así como bonos con descuentos para jóvenes, infantes y familias. Además, los precios vienen con novedades y las entradas se reducen a la mitad de precio a partir de las 18:00 h todos los días. Otra de las rebajas que destacan es el precio reducido para desempleados, que tiene un costo de 1,20€ para las personas con al menos 6 meses de antigüedad de desempleo y empadronadas en Torrejón.

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La segunda opción está al otro lado de la capital, en Villanueva de la Cañada. El parque Aquópolis ofrece instalaciones de agua y entre ellas, una piscina de olas. Se sitúa al este de la localidad en la que la Avenida de España le da acceso y dispone de un aparcamiento gratuito. Su horario es de 12:00 h a 20:00 h de la tarde y abren todos los días.

Una atracción de parque acuático con toboganes enroscados que desembocan en una piscina.
El parque de atracciones cuenta con toboganes de agua, recorridos con donuts y una piscina de olas. (Imagen Ilustrativa de Infobae/Canva)

El recinto ofrece diferentes tipos de atracciones, entre ellos toboganes, recorridos con donuts y una piscina con olas. Esta última tiene una intensidad media y es apta para todos los públicos. Sólo hay una medida de seguridad para los más pequeños: la altura mínima es de 120 cm. Si no se cumple se requiere la compañía de un adulto y es obligatorio un chaleco salvavidas.

Los precios varían en función de si las entradas se compran en taquilla al momento u online, pudiendo diferenciarse hasta 20 euros en el precio final. Las entradas cuestan 19,90 € en entrada general con fecha dispuesta y los niños de menos de 100 cm pagan 0 €, acompañados eso sí de un adulto. Disponen de combinaciones y extras que permiten acceder al parque rápido, menús de comida y ofertas de cumpleaños, entre otros.

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Las piscinas de olas podrían ser 3 muy pronto

Donde caben dos, caben tres. El Ayuntamiento de Leganés ha aprobado la adjudicación de las obras del Complejo Polideportivo Solagua, que tendrá una piscina con olas, según contempla el proyecto. Unas instalaciones que podrían estar acabadas en los próximos años. De momento el plan contempla un edificio de 7.000 metros cuadrados que albergará dos piscinas cubiertas, dos salas para actividades, gimnasio, vestuarios, spa, jacuzzi, sauna, baño turco y otros servicios deportivos.

Piscina de olas al aire libre con agua turquesa, personas nadando y flotando, bañistas tomando el sol en tumbonas, palmeras y un edificio moderno al fondo.
El parque albergará dos piscinas cubiertas, dos salas para actividades, gimnasio, vestuarios, spa, jacuzzi, sauna, baño turco y otros servicios deportivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este complejo se construirá sobre una parcela de 88.500 metros cuadrados donde se ubicaba la antigua piscina de Solagua, cerrada en 2009. El importe de la adjudicación supera los 10 millones de euros y cuenta con un plazo de ejecución de exactamente dos años, que dará su pistoletazo de salida a finales de este mes de julio o en agosto.

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