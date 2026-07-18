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El príncipe Harry habla del estado de salud de su padre tras su visita en Reino Unido: así avanza el rey Carlos III después de su diagnóstico de cáncer

El hijo pequeño del monarca vive junto a sus hijos y Meghan Markle en California

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Príncipe Harry y Rey Carlos cáncer
Harry habla del estado de salud de su padre. (Photo by Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage)

La reciente aparición del príncipe Harry en Nueva York, tras su viaje al Reino Unido, reavivó la atención sobre la salud del rey Carlos III y la dinámica interna de la familia real. El duque de Sussex participó en una gala deportiva en Estados Unidos, donde habló abiertamente sobre el estado de su padre y compartió detalles sobre la vida de sus hijos en California. Su presencia llegó apenas días después de una reunión privada en territorio británico, marcada por estrictas medidas de seguridad y cierto hermetismo mediático.

La visita del príncipe Harry a Reino Unido incluyó un encuentro familiar en Highgrove House, residencia del rey Carlos y la reina Camila. Allí se reunieron no solo el monarca y su esposa, sino también Harry, Meghan y sus dos hijos, Archie y Lilibet. Fue el primer contacto personal entre el rey y sus nietos desde 2022, un dato que subraya la distancia física y emocional que ha caracterizado los últimos años de la familia

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De regreso en Estados Unidos, Harry mantuvo una agenda pública activa. Su participación en la gala Time100 en Nueva York fue una oportunidad para compartir impresiones sobre el reencuentro familiar y, especialmente, para hablar sobre la salud del monarca. Los testimonios recogidos por medios estadounidenses, como Page Six, aportaron detalles sobre su ánimo y sus palabras en el evento.

La salud del rey Carlos III

Durante la gala en Nueva York, Harry se refirió directamente al estado de salud de su padre, diagnosticado con cáncer meses atrás. Según testigos citados por la prensa, el duque describió a Carlos III como “muy bien”, palabras que transmitieron alivio al círculo presente y dieron señales positivas sobre la evolución del monarca. La frase, breve y directa, funcionó como un mensaje tranquilizador en medio de la incertidumbre pública sobre el tratamiento y la recuperación del rey.

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El rey Carlos III de Inglaterra, captado en una cervecería donde, entre risas y aplausos, bromea diciendo que 'quizás sea un buen día para ahogar algunas penas' tras la derrota de su país en el Mundial 2026.

El diagnóstico de cáncer del rey Carlos había generado preocupación tanto en el Reino Unido como en el entorno internacional. La visita de Harry y la posterior referencia a un estado “muy bien” contribuyeron a bajar la tensión sobre el futuro inmediato del monarca. El hecho de que el propio Harry, tras meses de distancia, haya compartido esa impresión directamente reforzó la percepción de una situación bajo control.

La vida actual de Harry y su familia en California

Además de referirse a su padre, Harry compartió información sobre la vida de su familia en California. Relató que Meghan y los niños, Archie y Lilibet, regresaron “sanos y salvos” a Estados Unidos después del viaje a Reino Unido. Mostró satisfacción al hablar de sus hijos, destacando que “los niños crecen a pasos agigantados”, una expresión que muestra el papel central de la vida familiar en su rutina fuera del Reino Unido.

El príncipe Harry y Meghan Markle felicitan la Navidad con una emotiva estampa familiar (Instagram / @meghan)
El príncipe Harry y Meghan Markle residen en California. (Instagram / @meghan)

En el evento de Nueva York, el príncipe pronunció un discurso sobre los Juegos Invictus, la competencia deportiva para veteranos de guerra heridos que fundó en 2014. Harry subrayó el valor terapéutico del deporte, afirmando ante los invitados: “El deporte no es solo entretenimiento y competición; el deporte es medicina”.

Desde 2020, Harry reside en Montecito, California, junto a su esposa Meghan y sus hijos. Tras la visita reciente, algunos observadores interpretaron sus palabras como señal de reconciliación parcial con su padre. Sin embargo, la relación con su hermano, el príncipe William, se mantiene distante. La visita a Inglaterra no incluyó encuentros públicos entre ambos, lo que refleja la persistencia de diferencias dentro de la familia real.

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