El viento complica los fuegos en Orés (Zaragoza) y Guadalajara, con el de Madrid estable

Madrid, 17 jul (EFE).- Las altas temperaturas, el viento y un terreno forestal excesivamente reseco complican la lucha contra los incendios que se reproducen por varias zonas del país, afectando con especial gravedad el de Orés (Zaragoza), con 12.600 hectáreas calcinadas, y el de La Mierla (Guadalajara), que ya ha arrasado 2.000 hectáreas.

Por otra parte, en la Comunidad de Madrid, el fuego de Lozoyuela ya está estabilizado y no hay poblaciones confinadas, tras haber quemado unas 770 hectáreas.

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El peligro de incendios este viernes sigue siendo "muy alto o extremo” en amplias zonas de la península, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las condiciones meteorológicas predisponen además a que se recrudezca la situación el fin de semana, "incrementándose las áreas con altos niveles de peligro", según la autoridad meteorológica, que ha pedido "precaución" a la población.

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En Zaragoza, el fuego en Orés continúa fuera de capacidad de extinción y los trabajos se centran en mantener medios desplegados por todo el perímetro para tratar de consolidarlo y asegurar la protección de los pueblos.

Alrededor de mil personas continúan desalojadas de los núcleos de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo, en Zaragoza, y Petilla de Aragón, en Navarra.

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El director técnico de extinción del incendio de Orés, Alfonso González, ha informado de que los medios desplegados en Luesia trabajan para proteger el casco urbano del municipio y evitar afecciones en los domicilios porque "prácticamente está llegando el fuego allí".

En estos momentos preocupa un posible cambio de viento a norte que alcanzaría los 30 o 40 kilómetros por hora, por lo que más de 400 efectivos y más de una veintena de medios aéreos continúan desplegados.

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La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se ha desplazado este viernes hasta el puesto de mando avanzado instalado en la localidad de Farasdués para conocer la evolución del incendio.

En declaraciones a los medios, ha trasladado el apoyo del Gobierno a todos los afectados por el incendio y ha hecho un llamamiento a la unidad para un pacto de Estado frente a la emergencia ante incendios.

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El incendio forestal que se declaró este jueves en La Mierla (Guadalajara) y que ya ha calcinado 2.000 hectáreas ha hecho necesario evacuar esta tarde otros cuatro pueblos de la zona.

Se trata de las poblaciones de Navas de Jadraque, El Ordial, Arroyo de las Fraguas y Zarzuela de Jadraque, cuyos vecinos han sido dirigidos a Humanes.

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Estas localidades se unen a las que habían sido evacuadas con anterioridad: La Mielga, Muriel, Semillas, La Nava de Jadraque, Almirete, Palancares y Umbralejo.

Desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) que se ha situado en la localidad de Tamajón, la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha informado de que la situación "está muy lejos de ser controlada" por el fuerte viento, que está provocando que el fuego avance a una velocidad de 50 hectáreas por hora.

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En la Comunidad de Madrid, el incendio forestal declarado hace más de 24 horas en Lozoyuela sigue en fase de estabilización y, aun sin estar controlado, presenta una evolución favorable, lo que ha permitido levantar los confinamientos en los municipios de Buitrago de Lozoya y Puentes Viejas.

En la zona, que provisionalmente suma 770 hectáreas afectadas por el fuego, los efectivos mantienen la vigilancia ante el riesgo de nuevos rebrotes por el viento previsto, que ya ha llegado a superar los 20 km/h, con rachas cercanas a los 40.

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La Guardia Civil detuvo ayer a un hombre de 52 años como presunto responsable del incendio, que será puesto a disposición judicial en las próximas horas, tras pasar la noche en el calabozo.

También preocupa un nuevo incendio en Andalucía, en la localidad malagueña de Archez, que se encuentra ya en fase de emergencia, situación operativa 1.

El dispositivo de emergencia ha desalojado de forma preventiva núcleos de viviendas diseminadas en la zona más próxima al incendio y se ha decretado el confinamiento del pueblo vecino de Cómpeta, con una población de unos 4.000 habitantes.

Una decena de medios aéreos del Plan Infoca, junto con 80 efectivos por tierra, dos autobombas, un equipo de mando y una unidad médica trabajan en su extinción.

Por otro lado, un fuego registrado durante esta tarde en Camas (Sevilla) y que ha obligado a evacuar una veintena de viviendas, ya ha sido controlado y las personas afectadas podrán regresar de manera escalonada. EFE

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