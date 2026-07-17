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El avance del incendio en las Cinco Villas, Zaragoza, mantiene seis pueblos evacuados y más de 7.600 hectáreas afectadas

Los desalojados han sido acogidos en Ejea de los Caballeros y otras localidades, mientras el cambio de viento podría facilitar las labores de extinción

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Los medios de extinción presentes en el incendio de Zaragoza ( REUTERS/Violeta Santos Moura)
Los medios de extinción presentes en el incendio de Zaragoza ( REUTERS/Violeta Santos Moura)

El incendio declarado el miércoles en Orés, en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, ha calcinado ya 7.600 hectáreas, ha obligado a evacuar a cerca de 1.000 personas en seis núcleos y sigue sin control a la espera de un cambio de viento previsto para esta pasada noche que podría mejorar las labores de extinción.

El fuego ha alcanzado ya un perímetro de 60 kilómetros, mantiene cortadas al menos cinco carreteras y permanece en Situación Operativa dos, nivel dos, del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón, PROCINFO. El avance hacia Navarra ha forzado además el desalojo preventivo de Petilla de Aragón.

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La tarde se ha centrado en proteger Uncastillo, evacuado durante la mañana ante el avance de las llamas en dirección noroeste. El fuego ha llegado al entorno de la localidad y hasta las inmediaciones del núcleo urbano, mientras los medios de extinción se han concentrado en defender la población y sus infraestructuras.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha resumido la presión sobre el municipio con estas palabras: “Sobre las siete y media y ocho el fuego pegaba directamente en el pueblo, pero gracias al esfuerzo de los bomberos el impacto ha sido mínimo salvo en alguna paridera del entorno”.

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Evacuaciones y realojos en seis núcleos

El balance actualizado incluye los desalojos de Orés, Asín, Luesia, Uncastillo y Malpica de Arba, en Aragón, además de Petilla de Aragón, en Navarra. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Aragón, parte de los evacuados están siendo atendidos en el dispositivo habilitado en Ejea de los Caballeros.

Un centenar de personas permanece en el pabellón municipal de esa localidad después de ser trasladado desde el Casino de Ejea. El resto de afectados se ha realojado en viviendas de familiares, segundas residencias u otros recursos.

Incendios forestal en Orés, Zaragoza. (INFOAR/X)
Incendios forestal en Orés, Zaragoza. (INFOAR/X)

La emergencia ha afectado también a los centros asistenciales de Orés, Asín, Luesia y Uncastillo, de los que han sido evacuadas cerca de 100 personas mayores. La mayoría ha sido derivada a la residencia Mimara de Zaragoza y otras cinco, a la residencia Elvira Otal de Ejea de los Caballeros.

La Cruz Roja trabaja con cerca de 50 voluntarios y ha desplegado 150 camas para cubrir las necesidades de alojamiento. El dispositivo incluye además efectivos del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes.

El municipio más afectado hasta ahora sigue siendo Asín, donde se han registrado al menos diez viviendas dañadas, una de ellas de gravedad. Por ese motivo, durante la noche se han mantenido bomberos en la zona para proteger el casco urbano y responder a posibles incidencias.

Expectativa ante el cambio de viento

La evolución del incendio depende ahora del cambio meteorológico que estaba previsto entre las once y la medianoche. El consejero de Medio Ambiente aragonés, Luis Bendicho, ha explicado en comparecencia desde el puesto de mando: “A partir de las once o doce de la noche, el viento va a rolar, y esperamos que lo haga en dirección inversa, dirección norte”.

Ese giro del viento, más húmedo, es la “ventana de oportunidad” que esperaban los servicios de emergencia para intentar controlar un incendio que, en palabras de Bermúdez de Castro, es “uno de los incendios forestales más complejos de los últimos años en Aragón”. El consejero ha atribuido la dificultad de la extinción al terreno y a la meteorología, con vientos irregulares, temperaturas altas y humedad muy baja.

Según explicó Miguel Ángel Clavero, director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, el comportamiento del incendio se ha visto agravado por el viento cambiante, la sequía y las elevadas temperaturas. Clavero detalló que, aunque durante la noche los equipos logran avanzar en el control de la cabeza del incendio, durante el día el fuego recupera fuerza y se multiplica por varios frentes en cultivos y masas de pinos.

Sobre el terreno siguen desplegados más de 400 efectivos. Durante este jueves han trabajado 22 medios aéreos, ya retirados al caer la noche, junto a 90 tractores agrícolas, personal de INFOAR, la UME, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza y los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza.

El seguimiento del incendio cuenta con el apoyo del satélite Copérnicus, que monitoriza desde el aire la evolución del perímetro y la propagación de las llamas. Este recurso tecnológico permite a los equipos de emergencia adaptar las estrategias de extinción ante los múltiples frentes activos en la comarca.

Las carreteras que permanecen cortadas son la A-1204 entre Farasdués y Asín, la CV-813 entre Asín y Orés, la A-1202 entre Layana y Luesia, la CV-841 entre Sos del Rey Católico y Uncastillo, y la CV-628 entre Malpica de Arba y Uncastillo. El Centro de Coordinación Operativa Integrada volverá a reunirse este viernes a las 9.00 en la sala de crisis del 112 en el edificio Pignatelli.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, tiene previsto desplazarse este viernes al Puesto de Mando Avanzado instalado en Farasdués, donde se reunirá con la vicepresidenta de Transición Ecológica, Sara Aagesen, para seguir la evolución del incendio en las Altas Cinco Villas.

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