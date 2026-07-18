El club de novias de futbolistas de La Roja liderado por la pareja de Nico Williams en el Mundial 2026: sus reuniones en pilates con looks a conjunto

El club de novias de futbolistas de La Roja liderado por la pareja de Nico Williams en el Mundial 2026. (Instagram)

Mientras la selección española entrenaba duro para el Mundial 2026, donde ha conseguido llegar hasta la gran final del torneo internacional, en Los Ángeles las parejas y hermanas de varios futbolistas convertían su tiempo libre en una rutina compartida de pilates, selfies y desayunos que ha reforzado los vínculos del entorno del vestuario y ha alimentado el interés por el llamado ‘segundo equipo’ de España fuera del campo.

Ocho mujeres vinculadas a jugadores de la selección se han organizado para acudir a una clase de pilates en un centro deportivo de Los Ángeles y después desayunar en la cafetería de especialidad Community Goods, donde han comido sándwiches y tostadas y tomado el café matutino. La reunión se ha conocido a través de los stories y publicaciones de Ainhi García, la novia de Nico Williams.

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El grupo se ha ido ampliando conforme pasaban los días y España iba dejando atrás a sus rivales, como Uruguay o Bélgica. En una de las primeras citas participaron Ana Pelayo, Aurora Páez, Martina Riera e Irene Cubarsí. Pelayo y Páez son, respectivamente, la novia y la hermana de Gavi. Riera e Irene Cubarsí forman parte del entorno más cercano de Pau Cubarsí como novia y hermana del futbolista.

El club de novias de futbolistas de La Roja liderado por la pareja de Nico Williams en el Mundial 2026. (Instagram)

Las WAGs de la selección española

El seguimiento del recorrido de España en el Mundial 2026 ya no se limita a tácticas, goles, victorias o derrotas. También ha crecido la atención sobre las personas que acompañan a los jugadores, en muchos casos mujeres con una identidad pública propia y una presencia mediática cada vez mayor. Ese interés suele resumirse con el término WAGs, siglas en inglés de Wives And Girlfriends, es decir, esposas y novias de futbolistas.

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La expresión nació en la prensa británica, pues una de las máximas exponentes es Victoria Beckham, casada desde hace 27 años con David Beckham. Pero a día de hoy alude a mucho más: son mujeres que desarrollan trayectorias propias como empresarias, modelos o influencers. Bajo esa lógica, el entorno de la selección española aparece durante el Mundial como una extensión visible del equipo: parejas, hermanas y familiares que comparten viajes, rutinas y exposición pública mientras los jugadores se entrenan y compiten.

El club de novias de futbolistas de La Roja liderado por la pareja de Nico Williams en el Mundial 2026. (Instagram)

Las reuniones de las novias de La Roja en el Mundial 2026

La escena que ha trascendido en redes dibuja un patrón muy concreto: ropa deportiva a conjunto, clases de pilates, muchas fotos y una parada posterior para desayunar juntas. La cita ha reunido sobre todo a perfiles ligados a los jugadores del FC Barcelona, un rasgo que ya estaba presente desde las primeras asistentes y que se ha reforzado con las nuevas incorporaciones. El grupo debía conocerse anteriormente, ya que por el momento no han incluido a ninguna WAG que no sea culé, aunque también faltaría Inés García, pareja de Lamine Yamal.

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A la reunión más reciente, el pasado viernes 10 de julio, se sumaron también Alejandra Dorta, novia de Pedri; Anna Pesarrodona, pareja de Joan Garcia; y Ainhi García, novia de Nico Williams. También se han incorporado Laura Abla, pareja de Dani Olmo, y Alícia García, hermana de Eric García. Esta cercanía es un elemento que ayuda a matar el tiempo entre partidos, hacer piña entre los familiares y, por extensión, a sostener un buen ambiente dentro y fuera del campo.

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Esa conexión no es nueva, pero durante el Mundial 2026 se ha hecho más visible por los encuentros, las fotos y las interacciones compartidas entre las mujeres del entorno de los futbolistas reclutados por Luis de la Fuente. La reunión no ha pasado desapercibida entre quienes siguen a las parejas de los futbolistas en redes sociales. Las imágenes del grupo, formado por ocho chicas, han circulado con rapidez y han convertido una actividad cotidiana en una pieza más del relato paralelo que acompaña a la selección durante la competición.

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