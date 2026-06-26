La historia de amor de Nico Williams y la ingeniera Ainhi García: una relación discreta que une el fútbol y la inteligencia artificial

Nico Williams y Ainhi García. (INSTAGRAM).

Mientras el nombre de Nico Williams ocupa titulares por su juego en el Mundial 2026, en los últimos meses también ha despertado interés su vida sentimental. El extremo del Athletic Club mantiene una relación con Ainhi García, una joven ingeniera especializada en Inteligencia Artificial que ha conseguido llamar la atención precisamente por mantenerse alejada de los focos que habitualmente rodean a las parejas de las grandes estrellas del fútbol.

Lejos de responder al perfil habitual de influencer o empresaria vinculada al deporte, Ainhi ha desarrollado una trayectoria académica y profesional centrada en el ámbito tecnológico. Su historia con el internacional español ha despertado curiosidad porque representa la unión de dos mundos muy distintos: el deporte de élite y una de las carreras más importantes actualmente.

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La relación entre ambos comenzó de forma natural gracias a encuentros en diferentes círculos. Ainhi mantenía amistad con la hermana menor de Nico Williams, circunstancia que facilitó que ambos coincidieran y empezaran a conocerse. Lo que comenzó como un trato cercano fue evolucionando poco a poco hasta convertirse en una relación sentimental.

Durante varios meses optaron por mantener el romance en la esfera privada. De hecho, los primeros rumores no aparecieron hasta finales de 2024, cuando algunas publicaciones y apariciones públicas alimentaron las especulaciones. Sin embargo, la pareja evitó confirmar nada de forma inmediata y continuó viviendo su historia lejos de la exposición mediática. No fue hasta meses después cuando comenzaron a dejarse ver con mayor naturalidad. Viajes compartidos a destinos como París, Barcelona o las Islas Mauricio terminaron por confirmar que atravesaban una etapa sentimental estable y feliz.

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Nico Williams y Ainhi García. (INSTAGRAM).

Una carrera construida lejos de los focos

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el perfil profesional de Ainhi García. Natural del País Vasco, cursó estudios de Ingeniería Informática e Inteligencia Artificial en la Universidad del País Vasco (EHU), formación que complementó posteriormente con una estancia académica en el Tecnológico de Monterrey, una de las instituciones educativas más prestigiosas de América Latina.

Según informa LinkedIn, su interés por la enseñanza la llevó además a completar un Máster de Formación del Profesorado en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), orientando parte de su carrera hacia la docencia. Actualmente desarrolla una intensa actividad profesional vinculada tanto a la formación como a las nuevas tecnologías. Ha trabajado en proyectos relacionados con Salesforce e Inteligencia Artificial y también ha impartido cursos especializados sobre herramientas de IA y ChatGPT.

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Precisamente, su conocimiento sobre esta materia la ha convertido en una voz autorizada para hablar sobre el impacto de estas tecnologías en la sociedad. En una entrevista concedida a Diario Vasco defendió una visión alejada de los discursos alarmistas sobre la inteligencia artificial: “No es peligrosa, la gente tiende a relacionarla con robots que van a invadir el mundo y no es así”.

Ainhi García, novia de Nico Williams. (INSTAGRAM).

Popularidad creciente, pero con los pies en el suelo

La relación con Nico Williams ha provocado un crecimiento notable de su visibilidad pública. Sus perfiles en redes sociales han experimentado un aumento constante de seguidores, superando ya ampliamente las decenas de miles. Sin embargo, quienes siguen su actividad destacan que continúa centrando gran parte de sus publicaciones en cuestiones relacionadas con la tecnología, la formación y el desarrollo profesional, manteniendo un perfil muy diferente al de otras parejas de futbolistas.

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Nico Williams y su sobrino Niko, hijo de Iñaki Williams. (INSTAGRAM).

Esa discreción parece haberse convertido en una de las señas de identidad de la pareja. Mientras Nico continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas del fútbol español, Ainhi sigue construyendo su propio camino en un sector completamente distinto.