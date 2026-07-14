El día que Pedri eligió a Ferrán Torres antes que a su novia, Alejandra Dorta: la bonita amistad de los futbolistas que no se separan en el Mundial 2026

La reacción de Alejandra Dorta a la elección de Pedri con Ferrán Torres (X)

Las redes sociales se han llenado de vídeos de la bonita amistad entre Pedri y Ferrán Torres, que han trasladado su relación desde el Barça hasta el Mundial 2026, del que la selección española ya es finalista tras ganar a Francia 2-0. El pasado mayo, se viralizó un vídeo grabado en Port Aventura que ya ponía en el foco su relación, por delante incluso de la novia de Pedri, Alejandra Dorta.

El centrocampista del Barcelona se sentó junto a su compañero en una atracción y dejó a su novia en la fila de detrás, una escena que circuló en redes sociales por la expresión de molestia dibujada en la cara de la canaria. Eso sí, actualmente crecen las dudas sobre el futuro de Torres y el peso que su posible salida tendría en el vestuario.

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La secuencia se produjo durante la visita de la plantilla azulgrana al parque para celebrar las victorias de esta temporada y desconectar antes del Mundial de 2026, previsto para el próximo mes de junio. En el vídeo, Alejandra Dorta hace un gesto de desaprobación a Pedri justo antes de que arranque la montaña rusa.

La reacción de Alejandra Dorta a la elección de Pedri con Ferrán Torres (X)

La posible separación de Pedri y Ferrán Torres

La escena ha alimentado comentarios sobre una amistad que en el Barça se considera una de las más estrechas del grupo. Ferran figura entre los futbolistas más próximos a Pedri, junto a Dani Olmo, Alejandro Balde y Lamine Yamal, pero la conexión entre el valenciano y el canario aparece descrita como especialmente sólida por la confianza que comparten dentro y fuera del campo.

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La posible salida de Ferran al PSG no se interpreta solo como un movimiento con consecuencias deportivas para el Barça. Dentro del vestuario, su marcha supondría también un golpe personal para Pedri, que encuentra en él uno de sus apoyos más cercanos en el día a día. En el caso del centrocampista canario, su presencia ayudaba a sostener un entorno de confianza en un equipo sometido de forma constante a presión y con una temporada cargada de cambios por delante.

La repercusión del vídeo se ha apoyado en la exposición pública que ya había adquirido la relación de Pedri con Alejandra Dorta. El jugador la presentó de forma oficial tras ganar la Liga frente al Real Madrid, cuando la tinerfeña salió al Spotify Camp Nou con los familiares del futbolista, vestida con la camiseta de su novio, y ambos se dieron un beso sobre el césped.

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La reacción de Alejandra Dorta a la elección de Pedri con Ferrán Torres (X)

En la grabación difundida en redes, Pedri aparecía disfrutando de la atracción junto a Ferran mientras Dorta va detrás y se ríe durante el recorrido, después de haber mostrado con el rostro que no le gustó quedarse sola. La publicación ha recibió mensajes como “Hoy duerme en el sofá” y “todos nos vemos sometidos a miradas que solo un novio normal está destinado a vivir”.

Quién es Alejandra Dorta, la novia de Pedri

Alejandra Dorta, originaria de Tenerife, mantiene una relación con Pedri, el centrocampista de la selección española que participa en el Mundial 2026. Cinco años mayor que el futbolista, reside en Madrid, aunque viaja con frecuencia a Barcelona para acompañarle. La relación salió a la luz en el verano de 2024, según difundió el periodista Javi de Hoyos, y desde entonces habría avanzado rápidamente hasta integrarse en el entorno familiar del jugador. Hasta ese momento, la vida sentimental de Pedri había transcurrido alejada del foco mediático y rara vez se le vinculó con polémicas o declaraciones públicas sobre su intimidad.

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La selección española se enfrenta a una 'final anticipada' contra Francia en las semifinales del Mundial. Tras vencer a Bélgica con un gol agónico de Mikel Merino, el equipo debe mejorar su puntería y espera la mejor versión de Lamine Yamal para superar a la temible delantera francesa liderada por Mbappé, Olise y Dembélé.

Profesionalmente, Alejandra Dorta se dedica al sector de la moda y las redes sociales. Su perfil ha ido ganando presencia entre los aficionados del Barcelona desde que se relaciona con Pedri, aunque hasta hace poco su exposición pública era muy limitada. Diversos comentarios en torno a ella destacan su preferencia por mantener la privacidad, una característica que podría cambiar ante el aumento de la atención mediática derivada de su relación con el futbolista.