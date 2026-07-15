Los incendios de España han quemado ya más de 62.200 hectáreas: un 146 % más que en el mismo periodo de 2025

Imágenes de la zona afectada por el incendio de Los Gallardos, a 12 de julio de 2026 en Los Gallardos, Almería (Andalucía, España). (Francisco J. Olmo/Europa Press)

En lo que va de año, la superficie forestal quemada en España ha ascendido ya a las 62.215 hectáreas, según los últimos datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés). Esto supone una cifra 2,5 veces superior al terreno afectado en el mismo periodo de 2025: 25.221 hectáreas.

En la última semana, desde el pasado 9 de julio, la plataforma (integrada en el programa Copernicus) ha registrado 4.882 hectáreas quemadas en España. Así, no parece recoger aún los datos del gran incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha afectado a alrededor de 7.000 hectáreas y ha dejado 13 víctimas mortales.

PUBLICIDAD

La cifra recogida por Copernicus, además, ha duplicado la media del periodo 2006-2025 (29.516 hectáreas), aunque está lejos de los peores ejercicios de esos veinte años, que llegaron a rebasar las 143.000 hectáreas.

*Noticia en ampliación

*Con información de EFE