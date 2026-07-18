El viaje del rey Carlos III a España que podría cambiarlo todo: del posible debut con tiara de la princesa Leonor al refuerzo de su relación con Felipe VI

El rey Carlos III y Felipe VI en un encuentro en 2022 (Grosby)

Una noticia muy importante sobre los reyes británicos podría tener un impacto directo en la madurez de la princesa Leonor y hasta de la infanta Sofía. La prevista visita de Estado de los reyes Carlos III y Camila a España lleva a pensar en el debut de la princesa de Asturias con tiara en 2027. La noticia llega después del inicio del desmantelamiento de la verja de Gibraltar el 15 de julio de 2026, un cambio que rebaja el principal foco de fricción entre las coronas española y británica y abre una etapa inédita en su relación institucional.

Según ha publicado El País, los reyes británicos viajarán a España en el segundo semestre de 2027, en la que será la primera visita de un soberano británico al país desde 1988. El banquete de gala en el Palacio Real podría servir además para la primera aparición de la princesa Leonor y la infanta Sofía con traje largo y tiara, aunque su participación en los actos oficiales no se ha confirmado, puesto que todavía queda mucho tiempo para planificarlo.

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La relevancia del viaje va más allá de la agenda ceremonial. La desaparición progresiva de la barrera física entre Gibraltar y La Línea de la Concepción, tras la entrada en vigor de un acuerdo entre la Unión Europea, España y Gibraltar, elimina el símbolo que durante décadas condicionó los contactos entre la Zarzuela y Buckingham, aunque la soberanía británica sobre el Peñón siga intacta.

El rey Felipe VI y la reina Letizia de España, centro, llegan a la Abadía de Westminster para la coronación del rey Carlos III y la reina Camila en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

Con esta visita, devuelven la que los reyes Felipe VI y Letizia realizaron entre el 12 y 14 de julio de 2017 a Reino Unido, cuando fueron recibidos con honores en el Horse Guards Parade y asistieron a una cena de gala en el Palacio de Buckingham junto al príncipe Guillermo y Kate Middleton. La llegada de Carlos III y Camila está prevista para mediados de 2027, después de varios aplazamientos.

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El posible debut con tiara de la princesa Leonor y la infanta Sofía

El viaje llevaba tiempo preparándose entre ambas casas reales y se ha visto afectado por varios factores: desde el cáncer del monarca británico, del que se informó en febrero de 2024 hasta la presión reputacional derivada de las informaciones sobre la relación de Jeffrey Epstein con el príncipe Andrés o la voluntad de evitar que la visita coincidiera con unas posibles elecciones generales en España.

Como ocurre en toda visita de Estado, Felipe VI y Letizia abrirán el Palacio Real para la bienvenida oficial y ofrecerán un gran banquete. Ese acto aparece como la ocasión ideal para que la heredera y su hermana protagonizaran un estreno muy medido en términos institucionales, en un momento en el que ambas han ido ganando presencia pública, sobre todo en este último mes al haber dejado a un lado sus obligaciones académicas y militares.

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Leonor y Sofía visitan el yaciemiento arqueológico de Empúries (EFE)

Durante esa visita, la princesa Leonor residirá en Madrid, ya que a partir de septiembre va a cursar el grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III. Por su parte, la infanta Sofía continuará sus estudios superiores en París, situada a dos horas en avión de la capital española, una circunstancia que no impediría su presencia en una cita de esa magnitud.

La relación de la familia real británica y la española

El viaje tendría además una carga simbólica singular por el peso histórico de la monarquía británica y por los vínculos de sangre entre ambas familias. Los Windsor y los Borbones comparten un árbol genealógico en el que la reina Victoria ocupa una posición central, y esos lazos se reforzaron con el matrimonio entre Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg.

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La relación personal entre ambas dinastías ha sido estrecha durante décadas, pero Gibraltar ha obligado de forma recurrente a subordinar el parentesco a la razón de Estado. El caso más conocido llegó en 1981, cuando los reyes Juan Carlos I y Sofía cancelaron a última hora su asistencia a la boda del entonces príncipe Carlos con Diana de Gales porque Buckingham había fijado Gibraltar como primera escala técnica del viaje de novios a bordo del Britannia.

Los reyes Juan Carlos y Sofía en una imagen tomada en 1978. (Grosby)

La misma tensión reapareció en 2012. La reina Sofía suspendió su desplazamiento a Londres para los actos del 60 años de reinado de Isabel II después de incidentes de la Royal Navy con pesqueros españoles en la Bahía de Algeciras y del anuncio de una visita oficial del príncipe Eduardo al Peñón. Cada presencia de miembros de la familia real británica en Gibraltar, como la parada de Isabel II en 1954, fue interpretada por los sucesivos gobiernos españoles como una reafirmación de la soberanía británica. Esa carga política convirtió la verja en mucho más que una frontera física.

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El futuro de la relación de las casas reales

Pese a todo, el contacto nunca se ha llegado a interrumpir del todo. En 1986, los actuales reyes eméritos realizaron una visita de Estado a Reino Unido y Juan Carlos I pronunció ante el Parlamento británico una frase que quedó fijada en la diplomacia bilateral sobre Gibraltar: “Es el único punto que nos separa”. Dos años después, Isabel II viajó a España en la primera visita de un soberano británico al país.

Aquel desplazamiento de 1988 escenificó una voluntad de normalización que volvió a manifestarse en 2017, cuando Felipe VI afirmó ante las Cámaras británicas: “Sé que en nuestra rica y fructífera historia también ha habido distanciamientos, rivalidades y enfrentamientos, pero la determinación de nuestros Gobiernos los ha dejado atrás. Estoy seguro de que esa determinación para superar diferencias se redoblará en el caso de Gibraltar, y confío plenamente en que el diálogo necesario y el esfuerzo de nuestros Gobiernos conseguirán avanzar en la búsqueda de fórmulas satisfactorias para todos”.

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Antes de las DOP y de las IGP: el jamón que tenía un sello concedido por la reina Isabel II para evitar falsificaciones.

Ese trasfondo explica por qué la visita de 2027 se interpreta como el arranque de una etapa nueva entre ambas coronas. Cuando el príncipe Guillermo y la princesa Leonor accedan en el futuro a los tronos de Reino Unido y España, respectivamente, lo harán en un escenario en el que Gibraltar ya no ejercerá el mismo papel de bloqueo diplomático que condicionó la relación entre sus padres, abuelos y bisabuelos.