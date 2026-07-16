“Repartir crema y gafas de sol no es suficiente”: los ‘riders’ exigen medidas reales ante las olas de calor

Un termómetro en Sevilla marca 45 grados junto a un trabajador de Glovo en bicicleta. (Francisco J. Olmo / Europa Press)

A Javier Pérez, repartidor de Glovo, los veranos se le hacen eternos. Al igual que otros trabajadores expuestos a altas temperaturas en la calle, como obreros, comerciantes o barrenderos, se las ingenia como puede para reducir el impacto del calor bajando el ritmo y buscando refugio en la sombra, pero reconoce que muchas veces resulta inviable debido a las condiciones laborales. Las medidas actuales de la empresa para que sus trabajadores combatan el calor se limitan a proporcionarles crema solar, gafas de sol y bebidas isotónicas, además de recomendaciones preventivas, por lo que no se elimina el riesgo que afrontan en verano, obligados a pedalear o conducir durante las horas de más exposición solar y de mayor demanda de pedidos, según han denunciado los sindicatos. Por ello, los repartidores —riders por su traducción al inglés— reclaman un protocolo con “medidas reales” que protejan su salud.

“Es fundamental que haya un protocolo donde se nos indique cada cuánto podemos hacer una pausa, porque ahora lo único que te dicen es que hagas una pausa si te sientes mal, pero no sabemos si después eso puede ser objeto de sanción”, explica a Infobae Pérez, portavoz de CGT y repartidor de Glovo en Barcelona desde 2018. También plantea que este tipo de empresas priorice medidas de protección y adaptación para los repartidores que van en bicicleta, ya que su exposición al calor y el esfuerzo físico es mayor en comparación con quienes utilizan motos. “Esta semana, por ejemplo, he tenido un pedido de ocho kilómetros y tenía que subir unos 150 metros de cuesta con la bici. Llegué agotado y empapado en sudor. Estos pedidos no se pueden hacer a la una y media del mediodía”, afirma.

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Pérez asegura que repartir crema, gafas de sol y dar consejos sobre cuáles son los síntomas de un golpe de calor “no son medidas suficientes” para garantizar la salud de la plantilla.

Modificar la jornada o incluso suspenderla

Desde 2023, la normativa laboral en España establece que la temperatura en oficinas debe situarse entre 17 y 27 grados centígrados, y entre 14 y 25 grados en trabajos ligeros realizados en espacios cerrados. En el sector agrícola, cuando se registran condiciones anómalas de calor y humedad, la jornada máxima permitida es de 6 horas y 20 minutos al día y 38 horas a la semana. Además, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emite un aviso naranja o rojo por altas temperaturas, las empresas están obligadas a adaptar la jornada laboral, incluso reduciéndola si es necesario, sin que esto implique una disminución del salario. Aunque el umbral para activar los avisos por calor varía según la comunidad autónoma, por lo general el naranja se emite entre los 37-40 y el rojo a partir de los 40-44 grados.

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Un obrero en una obra en Madrid. (Eduardo Parra / Europa Press)

En mayo de 2023, el Gobierno incorporó en un real decreto la opción de suspender la jornada laboral en caso de calor extremo para quienes trabajan al aire libre o en lugares que no pueden cerrarse por la naturaleza de la actividad. La normativa exige evaluar los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos adversos, como las altas temperaturas, y adoptar medidas de protección, entre las que se contempla la prohibición de realizar ciertas tareas en las horas más calurosas del día si no se puede garantizar la protección adecuada de los trabajadores.

“Nos dijeron que no tenían constancia de la alerta”

Sin embargo, Pérez señala que, a pesar de que hace unos días el Servicio Meteorológico de Cataluña emitió una alerta naranja por calor, Glovo “no modificó los horarios de trabajo ni suspendió la actividad”. “Solo nos respondieron que no tenían constancia de esa alerta”, relata, motivo por el cual los trabajadores han presentado una denuncia en Barcelona. Cabe recordar, además, que en 2024 el Gobierno aprobó un real decreto que establece un permiso retribuido de hasta cuatro días para los trabajadores que no puedan acudir de forma segura a su lugar de trabajo debido a condiciones meteorológicas extremas.

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Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

Para reducir el impacto del calor, Pérez adapta sus recorridos buscando calles con sombra y evita las zonas con más tráfico, ya que el asfalto y los vehículos incrementan la temperatura, además de que realiza pausas cortas y modera el ritmo al pedalear. Además, denuncia que la mayoría de los establecimientos obliga a los repartidores a esperar fuera, lo que aumenta la exposición al sol mientras aguardan los pedidos. “Casi ninguno tiene un espacio habilitado para que podamos esperar. Es más, con todo el calor que está haciendo este verano, calculando que hago entre 12 y 18 pedidos al día, ningún establecimiento me ha dicho todavía que entre”, concluye.

El incumplimiento en la elaboración o aplicación de los planes de seguridad y salud, en la evaluación de riesgos o la adopción de medidas preventivas, puede acarrear consecuencias económicas importantes para las empresas, con multas que van desde 2.450 hasta 49.180 euros. En los casos más graves, las sanciones pueden superar los 980.000 euros.

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