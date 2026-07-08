Récord histórico de temperatura en Barcelona: la ciudad condal supera los 40,5 grados en plena ola de calor

Una persona camina por las calles de la ciudad, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino / Europa Press)

Barcelona ha superado este miércoles su récord absoluto de temperatura máxima, según ha confirmado el servicio meteorológico catalán Meteocat. La estación automática del Observatorio Fabra ha llegado a los 40,5 grados en sus termómetros, superando el máximo histórico anterior, en plena ola de calor.

Según ha informado Meteocat en sus redes sociales, el anterior récord marcaba los 40 grados como temperatura máxima en Barcelona. Este tope se alcanzó el 30 de julio de 2024 y era, hasta ahora, el registro más alto de una serie histórica de 112 años.

PUBLICIDAD

Cataluña afronta este miércoles el pico de la segunda ola de calor del verano, que amenaza con temperaturas de hasta 42 grados en el interior y 35 en el litoral, según las previsiones de Meteocat. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este episodio climático se alargará por lo menos hasta el viernes.

La organización meteorológica nacional ha puesto a 15 comunidades en alerta por calor, ante la previsión de temperaturas generalizadas de 40 grados. La jornada está siendo especialmente dura en Cataluña, donde se ha impuesto el nivel máximo de alerta. El Meteocat, por su parte, ha activado la alerta roja (peligro 6 sobre 6) en gran parte del territorio, con especial preocupación en el litoral, el interior de Tarragona y la llanura de Lleida.

PUBLICIDAD

Esta jornada de calor extremo se produce después de una noche en la que se ha batido ya el récord de temperatura mínima nocturna: 31,9 grados en Portbou (Girona).

Barcelona y Cataluña se preparan para combatir el calor

El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, ha activado la fase de alerta del plan para combatir la ola de calor, con medidas dirigidas a población vulnerable como personas mayores, con discapacidad, enfermos crónicos, niños y bebés y personas sin techo.

PUBLICIDAD

El Consistorio ha recomendado a la población evitar salir a la calle durante las horas de calor más intenso e hidratarse a menudo. A su vez, aconseja vestir con ropa ligera y de colores claros, hacer comidas menos copiosas y procurar mantener el hogar fresco, utilizando las persianas, ventiladores o aire acondicionado para refrescarse.

Por las altas temperaturas, la Generalitat ha informado de que 229 municipios catalanes están en peligro extremo de incendio forestal. La región ha vivido una semana intensa en ese sentido, con varios incendios simultáneos que han complicado las labores de los bomberos de la Generalitat.

PUBLICIDAD

El calor no termina el viernes

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

Aunque la Aemet ha marcado el viernes como el final de la ola de calor, las altas temperaturas continuarán durante el fin de semana, como es propio del verano. Para el 10 de julio, el organismo estatal prevé la llegada de una vaguada desde el oeste que dejará un ambiente menos caluroso. Aun así, los termómetros superarán los 39-40 grados en el valle del Ebro. Las altas temperaturas pueden ir acompañadas de tormentas, que podrán dar lugar puntualmente a rachas muy fuertes en la mitad norte.

El sábado, la situación será similar, aunque algo más cálida. Se esperan cielos poco nubosos, despejados o con nubes altas en gran parte de la Península, únicamente alterada por la formación de nubes de evolución por la tarde en el interior, que pueden dar lugar a tormentas en el noroeste de Castilla y León e interior de Galicia.

PUBLICIDAD

Para el domingo, la estabilidad continuará. Se esperan ascensos de las máximas en el extremo nordeste y litorales sur y Baleares y descensos en el oeste y noroeste, que pueden ser notables en Galicia y oeste de Castilla y León.