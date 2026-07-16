Este es el único pueblo italiano con una cascada natural en pleno centro histórico

Panorámica de Isola del Liri (Ayuntamiento del municipio de Isola del Liri)

Italia es el país del arte. Los paisajes que componen su geografía se podrían considerar un ejemplo de ello. Incluso lejos de las ciudades más importantes, hay montañas, costas con vistas al mar, lagos, ríos y todos esos accidentes geográficos que hacen reconocibles zonas enteras del país.

Y, por supuesto, también cascadas. Uno de los espectáculos más atractivos que la naturaleza nos puede ofrecer. La imagen que se crea cuando el agua se precipita al vacío invade todos los sentidos. Generalmente, resulta raro poder verlas en el centro histórico de los municipios, pero en Isola del Liri hay una excepción muy especial: una cascada natural atraviesa el centro del pueblo.

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Isola del Liri (Lisera en dialecto local) es un municipio de aproximadamente 16 kilómetros cuadrados que se encuentra en Lazio, en la región de Ciocaria, provincia de Frosinone. Este pueblo medieval, que se encuentra a poco más de 100 km de Roma, tiene una población de 12.124 habitantes.

Una cascada preciosa y mucha historia

Pero Isola del Liri es mucho más que su cascada. Los turistas también pueden visitar una de las estructuras arquitectónicas mejor conservadas de la provincia de Frosinone, el Castillo Boncompagni Viscogliosi. Considerada monumento nacional, esta fortaleza fue construida alrededor del año 1000 y, a lo largo de los siglos, fue residencia de, primero, la familia Della Rovere y luego de la familia Boncompagni, dos de las familias más importantes de la nobleza italiana. Sin embargo, hasta el siglo XVII no se transformó en una residencia señorial gracias a Costanza Sforza, esposa de Giacomo Boncompagni (hijo natural del papa Gregorio XIII), quien lo enriqueció con frescos, altorrelieves y estatuas.

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Cascada de Isola del Liri (Ayuntamiento del municipio de Isola del Liri)

Su ubicación también juega un papel crucial en la configuración del paisaje. Al estar situada sobre una gran formación rocosa de travertino, obliga al río Liri a bifurcarse, creando las dos cascadas que hacen tan famoso al pueblo. Porque sí, aunque la más famosa es la que atraviesa su corazón urbano, Isola del Liri tiene dos saltos de agua con un desnivel parecido de 27 metros sobre una pendiente de aproximadamente 160. La primera ya mencionada, la más famosa y espectacular, se le llama Cascata Grande y es la que atrae la atención de los turistas por su fuerza visual y sonora. Por otro lado, la segunda, menos llamativa visualmente, es la Cascata del Valcatoio, cuyas aguas se canalizan para alimentar una central eléctrica, lo que le otorga un valor más funcional que paisajístico.

La singularidad de esta cascada ha contribuido a su reconocimiento como la segunda entre las diez maravillas naturales de Italia, según Skyscanner. Y a su inclusión entre los lugares más recomendados para quienes buscan experiencias visuales fuera de las tradicionales ciudades de arte italianas, según la revista Men’s Health. Todo ello justifica que detenerse a admirarla signifique encontrarse ante un espectáculo natural en pleno centro del pueblo, donde el sonido del agua y la bruma intensifican aún más la experiencia.

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Las familias y su gran patrimonio

También estrechamente vinculado a la familia Boncompagni, se ubica la Colegiata de San Lorenzo Martire. Un templo levantado en una cota inferior a la antigua iglesia del castillo, en el que destaca la capilla de la Madonna di Loreto, fruto de una promesa de los duques durante la peste de 1656, y su crucifijo de madera.

Más allá de los edificios religiosos, se encuentra la Villa Nota Pisani, una clara muestra de la influencia industrial a lo largo de la historia del municipio. Rodeada de árboles centenarios, un jardín de estilo inglés, senderos de ambiente romántico y fuentes encantadoras, fue encargada por la familia Lefebvre, la misma que fundó la fábrica de papel del mismo nombre en 1816. Durante aquellos años sirvió de residencia para la familia, pero actualmente, este edificio, resultado de una ecléctica mezcla de estilos, se presta a eventos privados que dejan huella en los invitados.

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Como ha quedado más que demostrado, Isola del Liri se destaca entre los destinos más singulares de Italia por varias razones. La Cascata Grande, situada en pleno centro histórico, el valor arquitectónico del castillo Boncompagni Viscogliosi y el legado de la industria papelera conforman un paisaje urbano y cultural que sustenta su reconocimiento entre las principales maravillas naturales y culturales del país.