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El incendio de las Cinco Villas (Zaragoza) se mantiene en situación operativa 2 y ha obligado ya a la evacuación de cuatro pueblos

El fuego, declarado en Orés, ha generado momentos de “tensión muy, muy alta” por los cambios del viento, que incluso han provocado que las llamas aíslen a efectivos de extinción

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La UME trabaja en las labores de extinción del incendio en Orés (Zaragoza), que ha obligado a evacuar a cuatro pueblos

Desde la mañana de este miércoles, un incendio forestal declarado en Orés, en la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza), ha obligado a desplegar un amplio operativo. El fuego permanece en Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales, por lo que se solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El avance de las llamas obligó ayer a la evacuación preventiva de tres pueblos: Orés, Asín y Luesia. A estos se sumó durante la madrugada el de Malpica de Arba por la evolución del incendio. Las localidades de Biel, Uncastillo y Fuencalderas permanecen en situación de prevención.

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Durante la noche, según han señalado fuentes del operativo de extinción Infoar del Gobierno de Aragón, el fuego ha progresado por el flanco izquierdo y, de hecho, ha sobrepasado la A-1204. A primera hora de este jueves han comenzado los relevos de las brigadas terrestres y la incorporación de los medios aéreos a las labores de extinción.

Durante la noche han trabajado 170 efectivos: 10 brigadas terrestres, 5 autobombas y 2 bulldozers del Infoar, así como los medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, bomberos de Navarra y una sección de la UME.

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Incendios forestal en Orés, Zaragoza. (INFOAR/X)
Incendios forestal en Orés, Zaragoza. (INFOAR/X)

Momentos de tensión por el viento cambiante

Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda e Interior del Gobierno de Aragón, señaló en la última reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de Aragón que el incendio en Orés es uno de los de “mayor potencial de crecimiento y mayor potencial de destrucción” de Aragón. Esto se debe a las condiciones meteorológicas, marcadas por las altas temperaturas, el viento cambiante y la baja humedad.

De hecho, tal y como ha señalado Alfonso Roy, jefe de intervención de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza, ha señalado que un cambio de viento en Orés dejó aisladas a las dotaciones que trabajan en la zona. Afortunadamente, pudieron refugiarse en un lugar seguro.

También en Asín tuvieron problemas los medios de extinción. Mientras trataban de defender el municipio, un nuevo giro del viento les obligó a retroceder y evacuar tanto la localidad como a los propios efectivos. Por tanto, se han vivido momentos de “tensión muy, muy alta”, aunque todos pudieron salir “sanos y salvos”.

Los efectivos de Aragón también trabajan en un incendio activo en Peña Montañesa, en el término municipal de Jaca (Huesca). Este fuego, según las primeras hipótesis, podría haberse producido por la caída de un rayo, debido a la intensa actividad eléctrica registrada en la zona. En Castanesa trabaja una helitransportada y una brigada terrestre.

El incendio de Orés en Zaragoza provoca la evacuación de Luesia (@IIFFAragon)

Más de 62.200 hectáreas quemadas en 2026

Según los últimos datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en ingles), en lo que va de año la superficie quemada en España ha ascendido ya a las 62.215 hectáreas. Esto supone una cifra 2,5 veces superior al terreno afectado en el mismo periodo de 2025: 25.221 hectáreas.

Además, el EFFIS ha contabilizado un total de 320 incendios en nuestro país. Esto es casi el triple que en el mismo periodo del año pasado, cuando se produjeron 114 hasta el 15 de julio.

*Con información de EFE

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