Así es el ‘Candela II’, el barco con el que Nuria Roca recorre Menorca y por el que paga 800 euros al día de alquiler

Nuria Roca en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @nuriarocagranell)

El verano ya ha comenzado para Nuria Roca y, como viene siendo habitual desde hace años, Menorca vuelve a convertirse en su refugio favorito para desconectar de la televisión. La presentadora ha compartido en sus redes sociales las primeras imágenes de sus vacaciones familiares, unas instantáneas en las que el mar Mediterráneo vuelve a ser el gran protagonista y donde no ha faltado el barco que ya forma parte de sus veranos.

Entre baños en aguas cristalinas y paisajes de postal, la valenciana ha acompañado sus publicaciones con la mítica canción Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, dejando claro que hay tradiciones que nunca cambian. En una de las fotografías, incluso bromeaba con sus seguidores mientras nadaba en mar abierto: “...no es la mejor foto, pero solo se puede hacer desde el llaüt de Ruth y Vito...”, en referencia a su hermana y a su cuñado, propietarios de la embarcación.

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Lejos de los grandes yates que cada verano protagonizan las portadas del corazón, Nuria vuelve a apostar por un barco mucho más discreto, de estética tradicional y perfectamente integrado en el paisaje menorquín.

El Candela III, el inseparable compañero de sus vacaciones

Nuria Roca está pasando unos días de vacaciones en Menorca. (Instagram @nuriarocagranell)

La embarcación elegida por la presentadora es el Candela III, un llaüt tradicional balear que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de sus escapadas estivales. Se trata de un modelo Capeador 36 de 7,5 metros de eslora, con capacidad para siete u ocho pasajeros, pensado para recorrer la costa de Menorca con total comodidad.

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El barco destaca por mantener la esencia de la navegación mediterránea. Su casco azul intenso, combinado con los acabados en madera y un clásico timón de caña, le otorgan una imagen elegante y atemporal, muy alejada de las líneas futuristas de muchas embarcaciones de recreo actuales.

Nuria Roca está pasando unos días de vacaciones en Menorca. (Instagram @nuriarocagranell)

Además de su atractivo diseño, el Candela III dispone de todo lo necesario para disfrutar de una jornada completa en el mar. Cuenta con un amplio solárium en proa para tomar el sol, zonas de sombra donde refugiarse durante las horas de más calor, un pequeño camarote y baño, convirtiéndose en una opción muy cómoda para pasar el día navegando entre calas.

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Un paseo por el Mediterráneo por unos 800 euros al día

Aunque muchos ya identifican el Candela III con las vacaciones de Nuria Roca, lo cierto es que la embarcación también está disponible para alquiler. Durante la temporada alta, su precio ronda los 800 euros por jornada, incluyendo patrón profesional, una modalidad muy habitual entre quienes desean descubrir la costa menorquina sin preocuparse de la navegación.

Nuria Roca está pasando unos días de vacaciones en Menorca. (Instagram @nuriarocagranell)

Desde su puerto base en Ciutadella, el llaüt permite acceder a algunos de los rincones más espectaculares de la isla, muchos de ellos mucho más accesibles desde el mar que por tierra. Calas como Macarella, Macarelleta, Cala Mitjana, Trebalúger o Cala Escorxada forman parte de los itinerarios habituales de quienes deciden disfrutar de una jornada a bordo.

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No es casualidad que Nuria Roca repita destino verano tras verano. La isla balear se ha convertido en uno de los lugares más especiales para la presentadora y su familia, que encuentran en sus aguas tranquilas el escenario perfecto para desconectar antes de retomar sus compromisos profesionales.