Receta fácil de tarta de chocolate y avellanas al estilo ‘Ferrero’

Receta de tarta de chocolate y avellana (Magnific)

Hay combinaciones que siempre triunfan, y una de ellas es la del chocolate con la avellana. Estos dos dulces sabores se entremezclan en helados, bombones, cremas untables y hasta en tartas como esta estilo ‘Ferrero’. Este riquísimo pastel, inspirado en el célebre bombón de avellana y chocolate, es perfecto para preparar en casa y disfrutar en celebraciones especiales, cumpleaños o reuniones familiares. Su sabor intenso a cacao y la textura crujiente de la avellana la convierten en una de las tartas más irresistibles para los amantes del chocolate.

Receta de tarta de chocolate y avellana

La tarta de chocolate y avellana es un pastel de capas donde se alternan bizcochos de chocolate, cremas untuosas de cacao y avellanas trituradas, y una cobertura final de chocolate crujiente con avellanas troceadas. La técnica principal consiste en montar un bizcocho esponjoso y preparar una crema rica en avellanas y chocolate, logrando tanto suavidad como el característico toque crocante.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 30 minutos Preparación activa: 45 minutos Cocción: 45 minutos



Ingredientes

4 huevos

120 g de azúcar

100 g de harina de trigo

25 g de cacao puro en polvo

50 g de avellanas tostadas (para el bizcocho)

100 g de mantequilla (derretida)

200 g de chocolate negro (mínimo 70 %)

200 ml de nata para montar

100 g de crema de avellanas tipo Nutella o similar

75 g de avellanas enteras tostadas (para el relleno y cobertura)

50 g de azúcar glas

1 pizca de sal

1 sobre de levadura química (tipo Royal)

Cómo hacer tarta de chocolate y avellana, paso a paso

Precalienta el horno a 180 ºC y engrasa un molde desmontable de 20 cm. Tritura 50 g de avellanas tostadas hasta obtener un polvo grueso. Reserva. Bate los huevos con el azúcar hasta que doblen volumen y la mezcla blanquee. Tamiza la harina, el cacao y la levadura; incorpora poco a poco a los huevos batidos, integrando con movimientos envolventes. Añade la mantequilla derretida, la pizca de sal y las avellanas molidas. Mezcla suavemente. Vierte la masa en el molde y hornea durante 35-40 minutos. Haz la prueba del palillo para comprobar cocción. Deja enfriar el bizcocho sobre una rejilla y, cuando esté frío, córtalo en 2 o 3 discos. Para la crema, funde el chocolate negro al baño María o microondas, deja templar y mezcla con la nata montada y la crema de avellanas. Extiende una capa generosa de crema sobre cada disco de bizcocho y espolvorea avellanas troceadas entre las capas. Monta la tarta y cubre con el resto de la crema y más avellanas troceadas. Para un acabado crujiente, funde un poco más de chocolate negro y mézclalo con las avellanas enteras y troceadas. Cubre la superficie y deja enfriar en la nevera para que solidifique.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 8 y 10 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 480 kcal aprox.

Grasas: 32 g (de las cuales saturadas: 14 g)

Hidratos de carbono: 42 g

Azúcares: 32 g

Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en nevera hasta 3 días, bien tapada para que no absorba olores. Evita el congelador, ya que la textura de la crema puede alterarse.

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