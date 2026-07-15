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Receta fácil de tarta de chocolate y avellanas al estilo ‘Ferrero’

Este pastel es perfecto para agasajar a esos invitados que se declaran fieles amantes del sabor a cacao

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Receta de tarta de chocolate y avellana (Magnific)
Receta de tarta de chocolate y avellana (Magnific)

Hay combinaciones que siempre triunfan, y una de ellas es la del chocolate con la avellana. Estos dos dulces sabores se entremezclan en helados, bombones, cremas untables y hasta en tartas como esta estilo ‘Ferrero’. Este riquísimo pastel, inspirado en el célebre bombón de avellana y chocolate, es perfecto para preparar en casa y disfrutar en celebraciones especiales, cumpleaños o reuniones familiares. Su sabor intenso a cacao y la textura crujiente de la avellana la convierten en una de las tartas más irresistibles para los amantes del chocolate.

Receta de tarta de chocolate y avellana

La tarta de chocolate y avellana es un pastel de capas donde se alternan bizcochos de chocolate, cremas untuosas de cacao y avellanas trituradas, y una cobertura final de chocolate crujiente con avellanas troceadas. La técnica principal consiste en montar un bizcocho esponjoso y preparar una crema rica en avellanas y chocolate, logrando tanto suavidad como el característico toque crocante.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora y 30 minutos
    • Preparación activa: 45 minutos
    • Cocción: 45 minutos

Ingredientes

  • 4 huevos
  • 120 g de azúcar
  • 100 g de harina de trigo
  • 25 g de cacao puro en polvo
  • 50 g de avellanas tostadas (para el bizcocho)
  • 100 g de mantequilla (derretida)
  • 200 g de chocolate negro (mínimo 70 %)
  • 200 ml de nata para montar
  • 100 g de crema de avellanas tipo Nutella o similar
  • 75 g de avellanas enteras tostadas (para el relleno y cobertura)
  • 50 g de azúcar glas
  • 1 pizca de sal
  • 1 sobre de levadura química (tipo Royal)

Cómo hacer tarta de chocolate y avellana, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 ºC y engrasa un molde desmontable de 20 cm.
  2. Tritura 50 g de avellanas tostadas hasta obtener un polvo grueso. Reserva.
  3. Bate los huevos con el azúcar hasta que doblen volumen y la mezcla blanquee.
  4. Tamiza la harina, el cacao y la levadura; incorpora poco a poco a los huevos batidos, integrando con movimientos envolventes.
  5. Añade la mantequilla derretida, la pizca de sal y las avellanas molidas. Mezcla suavemente.
  6. Vierte la masa en el molde y hornea durante 35-40 minutos. Haz la prueba del palillo para comprobar cocción.
  7. Deja enfriar el bizcocho sobre una rejilla y, cuando esté frío, córtalo en 2 o 3 discos.
  8. Para la crema, funde el chocolate negro al baño María o microondas, deja templar y mezcla con la nata montada y la crema de avellanas.
  9. Extiende una capa generosa de crema sobre cada disco de bizcocho y espolvorea avellanas troceadas entre las capas.
  10. Monta la tarta y cubre con el resto de la crema y más avellanas troceadas.
  11. Para un acabado crujiente, funde un poco más de chocolate negro y mézclalo con las avellanas enteras y troceadas. Cubre la superficie y deja enfriar en la nevera para que solidifique.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 8 y 10 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 480 kcal aprox.
  • Grasas: 32 g (de las cuales saturadas: 14 g)
  • Hidratos de carbono: 42 g
  • Azúcares: 32 g
  • Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en nevera hasta 3 días, bien tapada para que no absorba olores. Evita el congelador, ya que la textura de la crema puede alterarse.

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