El capricho de 150.000 euros que Lamine Yamal se ha permitido por su cumpleaños: un ostentoso collar cuádruple de oro rosa y diamantes

El collar de 150.000 euros de Lamine Yamal (REUTERS/Hannah Mckay)

Lamine Yamal ha convertido su 19 cumpleaños en una nueva exhibición de lujo antes de ganar a Francia en la semifinal del Mundial 2026 y conseguir su paso a la final. En la rueda de prensa previa lució un collar valorado en aproximadamente 150.000 euros, según Semana, una pieza de oro rosa y diamantes, en un encuentro que puso en evidencia foco que genera dentro y fuera del campo.

La joya que ha llevado ante los medios reproduce tres filas superiores con diseño tenis, es decir, una pieza formada por una línea continua y flexible de gemas idénticas engarzadas una a una. En este caso está formada por diamantes engastados de manera individual y ordenados de menor a mayor grosor. La cuarta fila incorpora una sucesión de esferas cubiertas por pavé brillante, en una pieza que la prensa italiana habría situado hasta en un desorbitado precio de 500.000 euros.

PUBLICIDAD

El delantero del Barcelona explicó que no se trataba de un regalo ajeno, sino de una compra hecha por él mismo para celebrar su cumpleaños. “No es un regalo porque lo he comprado yo. Bueno, digamos que es un regalo de mi parte”, dijo el futbolista, en una intervención en la que también volvió a acaparar la atención por su imagen.

El collar de 150.000 euros de Lamine Yamal (REUTERS/Hannah Mckay)

La joya de Lamine Yamal

La aparición del joven futbolista con esa joya ha coincidido con uno de los momentos de mayor expectación en torno a su figura. El jugador español llega como uno de los nombres más observados de la última etapa del Mundial, en un equipo dirigido por Luis de la Fuente que aspira a regresar a ganar la cita mundialista 16 años después de su última presencia en un duelo final.

PUBLICIDAD

El collar vuelve a poner en relieve una afición ya conocida de Lamine Yamal por las joyas de alto impacto. Antes del cruce de octavos contra Austria, saldado con un 3-0 para España, el extremo ya se había dejado ver con otra cadena de diamantes y con un colgante central con el rostro de Batman junto al número 304, que remite al código postal de Rocafonda, el barrio de origen del futbolista en la periferia de Mataró.

El collar de 150.000 euros de Lamine Yamal (REUTERS/Hannah Mckay)

La misma referencia aparece también en otra doble cadena mostrada durante un entrenamiento: en un lado figura el número reproducido con los dedos cruzados de su celebración y, en el otro, las letras M y S, iniciales de sus padres, Mounir y Sheila. Esa exposición estética queda remarcada en una trayectoria en la que el jugador ha atraído miradas desde muy joven también fuera del terreno de juego.

PUBLICIDAD

El collar de 150.000 euros de Lamine Yamal (REUTERS/Hannah Mckay)

Su estilo de vida está bastante asociado a villas, coches, yates y objetos de lujo, como quedó de manifiesto en la polémica y ostentosa fiesta de su 18 cumpleaños el pasado año en Sitges. Eso sí, la atención sobre el collar ha convivido con un contexto estrictamente deportivo y exigente para España.

Lamine Yamal, de España, en una rueda de prensa este lunes, previo al partido de semifinales del Mundial 2026 ante Francia en Dallas (EE.UU.). EFE/Lavandeira Jr

El foco de Lamine Yamal en el Mundial 2026

La selección ha alcanzado la final después de que les hayan marcado un solo gol en todo el torneo, el cabezazo de De Keteleare en el cruce de cuartos frente a Bélgica. La situación de Yamal en este Mundial ha estado marcada por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que condicionó su preparación y limitó sus minutos en los tres partidos de la fase de grupos. Su balance en el torneo únicamente recoge un gol, marcado en el 4-0 contra Arabia Saudí, por debajo de la expectación que despertaba como uno de los grandes talentos del fútbol mundial.

PUBLICIDAD

El jugador de la selección española, Lamine Yamal, reacciona con humor y cariño a las divertidas imágenes de su hermano pequeño que se han vuelto virales entre los aficionados.

Fuera del césped, el foco sobre su vida personal tampoco ha desaparecido. El internacional español se encuentra en un buen momento junto a la influencer Inés García, presentada como uno de sus principales apoyos durante el Mundial 2026 después de haber aparcado sus compromisos profesionales para acompañarle y no perderse ningún partido de la selección.