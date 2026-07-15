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Meghan Markle consigue su primera nominación a los Emmy por su polémica serie de Netflix: los pasos de la duquesa de Sussex después de visitar a Carlos III

Desde su estreno en 2025, el programa ha servido como escaparate de las inquietudes personales y empresariales de la exactriz

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La serie de Netflix de Meghan Markle se estrenará en enero
Meghan Markle aspira a conseguir su primer Emmy. (Netflix)

La carrera profesional de Meghan Markle acaba de alcanzar un nuevo hito con su primera nominación a los prestigiosos premios Daytime Emmy. La duquesa de Sussex, alejada desde hace años de sus obligaciones como miembro activo de la familia real británica, ha logrado este reconocimiento gracias a With Love, Meghan, la serie de estilo de vida que protagoniza para Netflix y que se ha convertido en el buque insignia de su nueva etapa profesional en Estados Unidos. Todo esto se ha dado después del viaje de la exactriz junto a sus hijos y el reencuentro con Carlos III.

Desde su estreno en 2025, el programa ha servido como escaparate de las inquietudes personales y empresariales de Meghan. La serie, que compite en la categoría de Mejor Programa de Estilo de Vida, recoge aspectos cotidianos como la cocina, la jardinería, la manera de recibir invitados y la vida doméstica, siempre desde una perspectiva cercana y personal. La nominación supone una revancha simbólica para la duquesa, que con este logro da como formalizado su salto al mundo audiovisual por parte de la industria televisiva estadounidense.

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El galardón se entregará el próximo 30 de octubre en el Hollywood Palladium de Los Ángeles. En la misma categoría, la producción de Meghan competirá con títulos consolidados como George to the Rescue, The Motherhood, The Wizard of Paws y A Different Breed. Con este reconocimiento, la duquesa de Sussex consolida su posicionamiento en el sector del entretenimiento tras su salida de la Casa Real y el inicio de una nueva trayectoria pública en Estados Unidos junto a su esposo, el príncipe Harry.

Los detalles de la serie más personal de Meghan Markle

With Love, Meghan no es solo una serie, sino también un escaparate para la marca de estilo de vida de la duquesa. El lanzamiento del programa en Netflix coincidió con la creación de la marca de Markle, que incluye productos como mermeladas, mezclas de té, miel y galletas. Muchos de estos artículos aparecen en los episodios, reforzando la apuesta de Meghan por un estilo de vida saludable, sostenible y con toque personal.

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La serie, que cuenta ya con dos temporadas, ha dado espacio a la participación de personalidades como Mindy Kaling, Tan France y Chrissy Teigen, quienes han acompañado a la duquesa en diferentes actividades y charlas informales.

La duquesa de Sussex ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo muy íntimo grabado justo antes del nacimiento de su hija. En él que comparte su 'truco' para que el parto se iniciara.

La propuesta de Meghan Markle ha sido recibida con opiniones divididas por parte del público y la crítica, pero su nominación a los Emmy supone un aval profesional que refuerza su imagen como creadora de contenidos y empresaria. Según la propia duquesa ha explicado en varias ocasiones, la serie le ha permitido mostrar una faceta más íntima y auténtica, alejada de los focos institucionales y centrada en los detalles cotidianos que marcan su día a día.

En el apartado familiar, el príncipe Harry también ha participado en la producción y ha hecho apariciones puntuales, como en el especial navideño With Love, Meghan: Holiday Celebration. Ambos mantienen una relación profesional con Netflix que comenzó en 2020 con un acuerdo millonario estimado en 114 millones de euros. A través de Archewell Productions, la plataforma ha producido varios documentales y series, consolidando el papel de la pareja como creadores de contenido en el ámbito internacional.

El futuro lejos de la casa real británica

La nominación de With Love, Meghan refuerza la alianza entre los duques de Sussex y Netflix. El año pasado, ambas partes firmaron un nuevo acuerdo de preferencia por el que la plataforma tendrá la primera opción para desarrollar futuros proyectos de Archewell Productions. Entre los próximos trabajos ya anunciados destaca No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege, una película basada en las memorias del mayor Adam Jowett sobre la experiencia de soldados británicos en Afganistán.

Podcast Emma Grede Meghan Markle
Los siguientes pasos en el futuro de la duquesa de Sussex. (YouTube: Emma Grede)

El recorrido de Meghan en la industria audiovisual no ha estado exento de polémica, pero esta nominación representa un respaldo institucional a su apuesta por reinventarse fuera del entorno real. El reconocimiento por parte de la Academia de la Televisión estadounidense puede servir como impulso para nuevos proyectos y para consolidar el perfil público de Meghan Markle en Estados Unidos, esta vez como empresaria, productora y presentadora.

La ceremonia de los Daytime Emmy 2026 será el escenario donde se sabrá si la duquesa de Sussex consigue transformar su primera nominación en un premio y afianzar así su nueva identidad profesional, alejada de la monarquía, pero plenamente integrada en la cultura popular y audiovisual norteamericana.

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