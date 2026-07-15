Pastel tradicional inglés de carne picada y puré de patata: una receta saciante, llena de sabor y con un contraste de texturas muy llamativo

Pastel de carne picada y puré de patata. (Magnific)

Hay recetas que nunca pasan de moda, y el pastel de carne con puré de patata es una de ellas. Este clásico de la cocina británica lleva décadas formando parte de los menús de miles de familias gracias a su sencillez y gran sabor. Se elabora con una base de carne picada cocinada a fuego lento y una generosa capa de puré de patata gratinado.

El resultado es un plato saciante y económico, perfecto para cualquier época del año. Si quieres preparar el auténtico pastel inglés de carne, esta receta te permitirá conseguir un interior jugoso y una cobertura dorada y cremosa, ideal para sorprender a tus invitados.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 20 minutos

Cocción: 40 minutos

Ingredientes

700 g de carne picada de vacuno 1 kg de patatas 1 cebolla grande 2 zanahorias 2 dientes de ajo 2 cucharadas de salsa de tomate o tomate triturado 200 ml de caldo de carne 80 g de mantequilla 100 ml de leche entera Sal y pimienta al gusto Aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer pastel tradicional inglés de carne y puré de patata, paso a paso

Pela las patatas, trocéalas y cuécelas en agua con sal hasta que estén tiernas (unos 20 minutos). Mientras, pica la cebolla, las zanahorias y los ajos. En una sartén amplia, sofríe cebolla, ajo y zanahoria con un poco de aceite hasta que estén blandos. Añade la carne picada y salpimenta. Desmenuza bien la carne para que quede suelta y jugosa. Incorpora la salsa de tomate y rehoga unos minutos. Vierte el caldo de carne y deja cocinar a fuego medio hasta que reduzca y espese (10-15 minutos). Escurre las patatas y machácalas con mantequilla, leche, sal y un toque de nuez moscada. Debe quedar un puré cremoso y fácil de extender. Precalienta el horno a 200 ºC. En una fuente apta para horno, reparte la carne guisada como base, cubre con el puré y alisa la superficie. Haz unas marcas con un tenedor y añade pequeños trozos de mantequilla por encima. Gratina en el horno hasta que la parte superior esté dorada y crujiente (15-20 minutos). Deja reposar 5 minutos antes de servir para que se asiente el corte.

Los restaurantes de España que hacen las mejores tortillas de patatas, según la Guía Michelin.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 6 raciones generosas, aunque depende del tamaño del corte.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 400 kcal

Proteínas: 24 g

Grasas: 18 g

Hidratos de carbono: 32 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Una vez preparado, puede conservarse en un recipiente hermético dentro del frigorífico durante un máximo de tres días. Si quieres que dure más tiempo, puedes congelarlo hasta un mes. Cuando vayas a servirlo, solo tendrás que calentarlo en el horno o en el microondas hasta que esté bien caliente por dentro para disfrutar de todo su sabor.

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