Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: del periodista Diego Plaza a la extriunfita Verónica Romero o los actores Carla Nieto y Jorge Roelas

Verónica Romero y Jorge Roelas en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Pasapalabra estrena este miércoles en Antena 3 una nueva tanda de invitados con Carla Nieto, Jorge Roelas, Diego Plaza y Verónica Romero, cuatro perfiles repartidos entre los equipos azul y naranja en las entregas previstas del 15 al 17 de julio y llamados a sostener una pieza clave del concurso: la suma de segundos para la prueba final, ahora rebautizada como ‘AlaZ’ tras la retirada del histórico rosco.

Los cuatro famosos acompañarán a los concursantes hasta el viernes en un ciclo de tres programas y mantendrán la misma función estratégica: ayudar a acumular tiempo para la ronda decisiva que cierra cada tarde el formato presentado por Roberto Leal. El relevo llega en plena transición del programa tras el cambio de mecánica y estética visual de su desenlace, aunque ha conservado intacto el peso de los invitados célebres en el desarrollo de cada emisión.

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Pasapalabra ha seguido adelante pese al aviso de demanda de Mediaset, que ya ha anunciado su propio concurso con la polémica prueba, por las similitudes con ‘El Rosco’. Atresmedia ha defendido las diferencias entre ambas pruebas mientras el duelo judicial sigue sin resolverse.

Mediaset España presenta una promoción especial centrada en "El Rosco" de "Pasapalabra", reforzando su apuesta por el icónico concurso. El video destaca la popularidad y el atractivo de esta prueba para la audiencia.

Carla Nieto en ‘Pasapalabra’

La primera invitada de Pasapalabra es Carla Nieto, nacida en Gerona en 1983, que se interesó por la interpretación desde niña por influencia de su padre, actor amateur. Más tarde se trasladó a Barcelona, donde estudió Filología Hispánica y Arte Dramático, una formación que le abrió las puertas a proyectos de TV3 como La Cartanyà, La Poble y Porca miseria. En 2007 se mudó a Madrid y entró en El síndrome de Ulises, una de las series de mayor éxito de Antena 3 en aquel momento.

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Ese trabajo marcó un punto de inflexión en una trayectoria que después sumó títulos como Amar es para siempre, Ángel o demonio, Las 13 esposas de Wilson Fernández, Fenómenos y Cuéntame cómo pasó. Más allá de su trabajo como actriz, su vida personal también ha tenido proyección pública. En 2015 hizo pública su relación con Risto Mejide en la alfombra del Festival de cine de Málaga, después se marchó a México para trabajar en nuevos proyectos y años más tarde tuvo un hijo con el actor Leonardo Ortizgris.

Carla Nieto en 'Cuéntame cómo pasó' (RTVE)

Quién es Jorge Roelas

Jorge Roelas, nacido en Madrid en 1960, llega a Pasapalabra tras toda una carrera como actor, dramaturgo, director y guionista. Se formó en teatro y debutó en el cine con Demonios en el jardín en 1982, antes de alternar papeles en cine y escena con títulos como Oficio de muchachos, Moros y cristianos y Cómo ser mujer y no morir en el intento.

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Su popularidad llegó sobre todo en televisión durante los años noventa. Participó en series como Vecinos, ¡Ay Señor, Señor! y Médico de familia, un trabajo que impulsó después El botones Sacarino, la serie que TVE canceló a los ocho episodios por sus bajas audiencias. Roelas no ha dejado de actuar desde su éxito en la serie de médicos. Ha aparecido de forma episódica en Aquí no hay quien viva y Cuéntame cómo pasó, y más recientemente en Paquita Salas y Las largas sombras.

Jorge Roelas, en imagen de archivo (Europa Press)

Verónica Romero en ‘Pasapalabra’

Verónica Romero, nacida en Elche en 1978, también se une al cuarteto nuevo de Pasapalabra. Alcanzó la fama en la primera edición de Operación Triunfo, hace 25 años, y desde entonces ha desarrollado una carrera musical en solitario con cinco álbumes de estudio, numerosos sencillos y varias colaboraciones. La cantante también formó parte del grupo Fórmula Abierta junto a Geno, Mireia, Javián y Àlex Casademunt, y obtuvo un disco de platino tras su paso por la academia.

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Además, ha participado en Supervivientes, vivió durante años en Estados Unidos y después regresó a España. Su actividad reciente incluye la presentación de Agua pa’l calor, un tema junto a King África que aspira a convertirse en una de las canciones del verano. Romero también ha publicado dos libros: El valioso secreto que esconde tu sonrisa, centrado en la vida y la felicidad, y la novela Alma y el camino del despertar.

Verónica Romero, en imagen de archivo (Europa Press)

Quién es Diego Plaza

Diego Plaza representa el perfil periodístico de esta tanda de invitados de Pasapalabra. Es periodista deportivo, licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, y forma parte del equipo de El Chiringuito de Jugones, donde trabaja sobre todo como reportero y colaborador habitual desde alrededor de 2020.

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Diego Plaza en 'El Chiringuito' (Atresmedia)

En el programa suele cubrir la actualidad de los clubes con conexiones en directo desde estadios, entrenamientos y otros eventos vinculados al fútbol. Aunque no figura entre los tertulianos más mediáticos del espacio de Pedrerol, que ya no formará parte de Atresmedia, sí es un rostro frecuente del equipo y acumula más de 15 años de profesión ligada al deporte, con una afición al fútbol que arranca en su Almería natal.