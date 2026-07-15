España

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: del periodista Diego Plaza a la extriunfita Verónica Romero o los actores Carla Nieto y Jorge Roelas

Los cuatro invitados estarán en el programa desde este miércoles 15 de julio y hasta el viernes 17

Guardar
Google icon
Verónica Romero y Jorge Roelas en 'Pasapalabra' (Atresmedia)
Verónica Romero y Jorge Roelas en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Pasapalabra estrena este miércoles en Antena 3 una nueva tanda de invitados con Carla Nieto, Jorge Roelas, Diego Plaza y Verónica Romero, cuatro perfiles repartidos entre los equipos azul y naranja en las entregas previstas del 15 al 17 de julio y llamados a sostener una pieza clave del concurso: la suma de segundos para la prueba final, ahora rebautizada como ‘AlaZ’ tras la retirada del histórico rosco.

Los cuatro famosos acompañarán a los concursantes hasta el viernes en un ciclo de tres programas y mantendrán la misma función estratégica: ayudar a acumular tiempo para la ronda decisiva que cierra cada tarde el formato presentado por Roberto Leal. El relevo llega en plena transición del programa tras el cambio de mecánica y estética visual de su desenlace, aunque ha conservado intacto el peso de los invitados célebres en el desarrollo de cada emisión.

PUBLICIDAD

Pasapalabra ha seguido adelante pese al aviso de demanda de Mediaset, que ya ha anunciado su propio concurso con la polémica prueba, por las similitudes con ‘El Rosco’. Atresmedia ha defendido las diferencias entre ambas pruebas mientras el duelo judicial sigue sin resolverse.

Mediaset España presenta una promoción especial centrada en "El Rosco" de "Pasapalabra", reforzando su apuesta por el icónico concurso. El video destaca la popularidad y el atractivo de esta prueba para la audiencia.

Carla Nieto en ‘Pasapalabra’

La primera invitada de Pasapalabra es Carla Nieto, nacida en Gerona en 1983, que se interesó por la interpretación desde niña por influencia de su padre, actor amateur. Más tarde se trasladó a Barcelona, donde estudió Filología Hispánica y Arte Dramático, una formación que le abrió las puertas a proyectos de TV3 como La Cartanyà, La Poble y Porca miseria. En 2007 se mudó a Madrid y entró en El síndrome de Ulises, una de las series de mayor éxito de Antena 3 en aquel momento.

PUBLICIDAD

Ese trabajo marcó un punto de inflexión en una trayectoria que después sumó títulos como Amar es para siempre, Ángel o demonio, Las 13 esposas de Wilson Fernández, Fenómenos y Cuéntame cómo pasó. Más allá de su trabajo como actriz, su vida personal también ha tenido proyección pública. En 2015 hizo pública su relación con Risto Mejide en la alfombra del Festival de cine de Málaga, después se marchó a México para trabajar en nuevos proyectos y años más tarde tuvo un hijo con el actor Leonardo Ortizgris.

Carla Nieto en 'Cuéntame cómo pasó' (RTVE)
Carla Nieto en 'Cuéntame cómo pasó' (RTVE)

Quién es Jorge Roelas

Jorge Roelas, nacido en Madrid en 1960, llega a Pasapalabra tras toda una carrera como actor, dramaturgo, director y guionista. Se formó en teatro y debutó en el cine con Demonios en el jardín en 1982, antes de alternar papeles en cine y escena con títulos como Oficio de muchachos, Moros y cristianos y Cómo ser mujer y no morir en el intento.

Su popularidad llegó sobre todo en televisión durante los años noventa. Participó en series como Vecinos, ¡Ay Señor, Señor! y Médico de familia, un trabajo que impulsó después El botones Sacarino, la serie que TVE canceló a los ocho episodios por sus bajas audiencias. Roelas no ha dejado de actuar desde su éxito en la serie de médicos. Ha aparecido de forma episódica en Aquí no hay quien viva y Cuéntame cómo pasó, y más recientemente en Paquita Salas y Las largas sombras.

Jorge Roelas, en imagen de archivo (Europa Press)
Jorge Roelas, en imagen de archivo (Europa Press)

Verónica Romero en ‘Pasapalabra’

Verónica Romero, nacida en Elche en 1978, también se une al cuarteto nuevo de Pasapalabra. Alcanzó la fama en la primera edición de Operación Triunfo, hace 25 años, y desde entonces ha desarrollado una carrera musical en solitario con cinco álbumes de estudio, numerosos sencillos y varias colaboraciones. La cantante también formó parte del grupo Fórmula Abierta junto a Geno, Mireia, Javián y Àlex Casademunt, y obtuvo un disco de platino tras su paso por la academia.

Además, ha participado en Supervivientes, vivió durante años en Estados Unidos y después regresó a España. Su actividad reciente incluye la presentación de Agua pa’l calor, un tema junto a King África que aspira a convertirse en una de las canciones del verano. Romero también ha publicado dos libros: El valioso secreto que esconde tu sonrisa, centrado en la vida y la felicidad, y la novela Alma y el camino del despertar.

Verónica Romero, en imagen de archivo (Europa Press)
Verónica Romero, en imagen de archivo (Europa Press)

Quién es Diego Plaza

Diego Plaza representa el perfil periodístico de esta tanda de invitados de Pasapalabra. Es periodista deportivo, licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, y forma parte del equipo de El Chiringuito de Jugones, donde trabaja sobre todo como reportero y colaborador habitual desde alrededor de 2020.

Diego Plaza en 'El Chiringuito' (Atresmedia)
Diego Plaza en 'El Chiringuito' (Atresmedia)

En el programa suele cubrir la actualidad de los clubes con conexiones en directo desde estadios, entrenamientos y otros eventos vinculados al fútbol. Aunque no figura entre los tertulianos más mediáticos del espacio de Pedrerol, que ya no formará parte de Atresmedia, sí es un rostro frecuente del equipo y acumula más de 15 años de profesión ligada al deporte, con una afición al fútbol que arranca en su Almería natal.

Temas Relacionados

PasapalabraAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La mansión de 3 millones de euros que Anthony Gordon deja atrás para mudarse a Barcelona: una sauna con jacuzzi y un jardín protagonista

El futbolista, que se juega hoy el pase a la final en el Mundial, se trasladará a la Ciudad Condal con su mujer y su hijo

La mansión de 3 millones de euros que Anthony Gordon deja atrás para mudarse a Barcelona: una sauna con jacuzzi y un jardín protagonista

El pueblo donde mejor se come de la costa de Galicia, famoso por su albariño y su marisco: “Rodeado de montes y con un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural”

En plenas Rías Baixas, el pueblo marinero de Cambados destaca por ser uno de los puntos que lleva por bandera el vino en Galicia

El pueblo donde mejor se come de la costa de Galicia, famoso por su albariño y su marisco: “Rodeado de montes y con un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural”

Cómo hacer helado de cereza y yogur: la receta casera perfecta para el verano

Un alimento perfecto para combinar otros sabores a los tradicionales que conquista con su color y acidez

Cómo hacer helado de cereza y yogur: la receta casera perfecta para el verano

Pastel tradicional inglés de carne picada y puré de patata: una receta saciante, llena de sabor y con un contraste de texturas muy llamativo

Crujiente por fuera, cremoso por dentro y con un relleno muy sabroso, este plato se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la cocina inglesa

Pastel tradicional inglés de carne picada y puré de patata: una receta saciante, llena de sabor y con un contraste de texturas muy llamativo

El vínculo de Matt Damon con el deporte español: de un cuñado jugador de rugby nacido en España a su admiración por el Barça

El actor ha coincidido con Tom Holland al elegir al FC Barcelona como el mejor club del mundo: “Hay una mística que ningún otro equipo tiene”

El vínculo de Matt Damon con el deporte español: de un cuñado jugador de rugby nacido en España a su admiración por el Barça
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo abre la puerta a revisar cómo se aplica la ley que devolvió la nacionalidad española a 73.000 descendientes de judíos expulsados hace más de 500 años

El Supremo abre la puerta a revisar cómo se aplica la ley que devolvió la nacionalidad española a 73.000 descendientes de judíos expulsados hace más de 500 años

El juez rechaza retirar de la causa el informe de la UDEF que vinculaba los 200.000 euros recibidos por Zapatero a presuntas gestiones de influencia en Bolivia

Begoña Gómez entrega en el juzgado los billetes de avión de su viaje al Reino Unido y reprocha al juez Peinado que le obligue a demostrar su inocencia

Un equipo de militares españoles desactiva los restos de un dron explosivo en Líbano que suponían todavía un riesgo

La presidenta del PSOE admite ante el juez que habló con Leire y que la remitió a Santos Cerdán: “Me dijo que era intrascendente”

ECONOMÍA

España necesita 25.000 fontaneros y no los encuentra: el oficio con un 90% de empleo pone en jaque la renovación de miles de casas

España necesita 25.000 fontaneros y no los encuentra: el oficio con un 90% de empleo pone en jaque la renovación de miles de casas

Alquilar una casa en la playa este verano es más caro que nunca: cuesta el doble que hace cinco años

El precedente judicial que permite a madres y padres compatibilizar el permiso de lactancia y la excedencia por nacimiento en España

Francia pone trabas a que la energía renovable española se venda en Europa para proteger su industria nuclear

Un trabajo penoso y peligroso: una iniciativa pide adelantar la edad de jubilación sin penalización para taxistas y conductores de autobús

DEPORTES

Tuchel rebaja la rivalidad con Argentina, ha estudiado a Messi y llega a la semifinal con el cruce de Bellingham: “La tensión ya es bastante grande”

Tuchel rebaja la rivalidad con Argentina, ha estudiado a Messi y llega a la semifinal con el cruce de Bellingham: “La tensión ya es bastante grande”

España solo juega finales para ganarlas: solo una derrota en las seis que ha disputado

Infantino quiere convertir la final del Mundial 2026 en la nueva Super Bowl: 30 minutos de descanso y seis actuaciones

Inglaterra carga contra el árbitro elegido para pitar la semifinal contra Argentina: el mismo del España-Uruguay

Scaloni y Tuchel se rinden a España tras el partido ante Francia en semifinales del Mundial: “Es muy impresionante”