España

Zapatero pide al juez la “nulidad general” de la investigación en su contra y que se excluyan del procedimiento “todas las evidencias obtenidas en las entradas y registros”

El expresidente socialista hace este reclamo a la Audiencia Nacional un día después de una filtración de sus datos personales que investigará el juez Calama

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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado a la Audiencia Nacional la nulidad del ‘caso Plus Ultra’, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales durante la investigación. La petición, presentada este jueves mediante un incidente de nulidad al que ha tenido acceso Europa Press, recoge las alegaciones de la defensa del exlíder socialista.

En el escrito, Rodríguez Zapatero reclama que se reconozca la vulneración de derechos como el acceso al juez ordinario predeterminado por la ley, el derecho a un proceso con todas las garantías, la tutela judicial efectiva sin indefensión y la presunción de inocencia.

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El expresidente también pide que se excluyan del procedimiento las pruebas obtenidas en “todas las entradas y registros” autorizados tanto por el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que inició la investigación, como por la Audiencia Nacional.

La defensa sostiene que el caso se basa en “análisis de conversaciones privadas no autorizados” y denuncia la existencia de “maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia órganos judiciales de mayor conveniencia, soslayando al juez ordinario legalmente competente”.

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*en ampliación

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