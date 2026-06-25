Los empresarios venezolanos que transfirieron más de un millón de euros al entorno de Zapatero también recurrieron a él para conseguir la nacionalidad española

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (EFE / Villar López)

Los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, empresarios que, según la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), canalizaron más de un millón de euros hacia sociedades vinculadas al denominado “Grupo Zapatero”, recurrieron al expresidente del Gobierno para intentar agilizar su obtención de la nacionalidad española y la de varios miembros de su familia.

Así se desprende de los mensajes de WhatsApp intervenidos en el teléfono de Gertrudis Alcázar, secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, a los que ha tenido acceso Infobae y que han sido incorporados al sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Las conversaciones muestran cómo la oficina del expresidente seguía de cerca la tramitación de esos expedientes mientras mantenía una relación constante con los empresarios venezolanos.

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El episodio adquiere especial relevancia porque los hermanos Amaro Chacón no son unos interlocutores más dentro de la investigación. Son los propietarios de Inteligencia Prospectiva, una sociedad que la UDEF considera “carente de actividad real” y que, según la Agencia Tributaria, transfirió más de un millón de euros a empresas relacionadas con el entorno profesional y familiar de Zapatero.

Las conversaciones revelan una relación de confianza entre ambas partes que va mucho más allá de la organización de reuniones o encuentros profesionales.

“Dime qué nacionalidades están ya concedidas”

La secuencia comienza el 27 de mayo de 2024. Ese día, Gertrudis Alcázar comunica a Guillermo Amaro Chacón que, por indicación de José Luis Rodríguez Zapatero, la reunión prevista para la tarde siguiente se celebrará finalmente en la oficina del expresidente, a las 18.15 horas. También le pregunta cuántas personas asistirán. El empresario responde pocos minutos después confirmando la presencia de cuatro asistentes y agradeciendo la organización del encuentro.

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Apenas dos días después de aquella reunión, la conversación da un giro completamente distinto. El 30 de mayo, Alcázar vuelve a escribir al empresario venezolano, pero ya no para hablar de agendas o reuniones, sino del estado de los expedientes de nacionalidad. “Hola Guillermo, por favor, dime qué nacionalidades son las que os han comunicado que están ya concedidas y cuáles siguen a la espera”, le pregunta desde el teléfono identificado como “Oficina PZp-Gertrudis”.

La respuesta llega aproximadamente una hora más tarde. “Te confirmo que la única nacionalidad que fue concedida fue la mía. El resto de los familiares siguen a la espera”, contesta Guillermo Amaro Chacón antes de enviar un cuadro actualizado con los nombres de los familiares pendientes de obtener la ciudadanía española y sus datos personales. El empresario concluye el mensaje poniéndose “a disposición para cualquier aclaratoria o información adicional que se pueda requerir” y agradeciendo expresamente la ayuda recibida: “Muchas gracias por todo”.

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Infobae ha podido confirmar que, con posterioridad a esos mensajes, tanto Guillermo Alfredo como Domingo Arnaldo Amaro Chacón obtuvieron finalmente la nacionalidad española, tal y como figura publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORM).

El juez llevó la conversación hasta el interrogatorio de Zapatero

La existencia de esos mensajes no pasó desapercibida durante la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama. Según la grabación de la declaración del expresidente a la que ha tenido acceso Infobae, el magistrado preguntó expresamente a Zapatero si los hermanos Amaro Chacón ya habían obtenido la nacionalidad española. El expresidente no respondió a esa cuestión concreta y pasó a explicar cuál era su relación con ambos empresarios.

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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)

Zapatero aseguró conocer a los dos hermanos “desde hace mucho tiempo” y los describió como miembros de “un grupo familiar venezolano de tres generaciones de empresarios” dedicado a sectores como los seguros, el transporte o el inmobiliario. También los definió como “dos jóvenes emprendedores brillantes”.

Fue entonces cuando el interrogatorio se centró en Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos Amaro Chacón. El juez llegó a calificar la empresa de “rara”, aludiendo a la investigación patrimonial incorporada al procedimiento, y preguntó al expresidente si seguía manteniendo contacto con sus propietarios.

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Zapatero respondió que no tenía ya relación con ellos y negó cualquier vinculación con la mercantil. “No, no he tenido de nuevo contacto, pero no me afecta porque yo no soy de esa sociedad para nada, ni he tenido ninguna relación con esa sociedad”, afirmó durante su declaración. No obstante, sí reconoció que había estado en el domicilio social de Inteligencia Prospectiva cuando el magistrado le preguntó expresamente por ello.

Una empresa bajo la lupa de la UDEF

La importancia de Inteligencia Prospectiva dentro de la investigación no reside únicamente en esas conversaciones sobre las nacionalidades. Según expuso el propio juez durante el interrogatorio, la Agencia Tributaria detectó que esa sociedad había transferido más de 380.000 euros a Análisis Relevante, consultora para la que trabajaba Zapatero; otros 266.000 euros a Gate Center y 551.760 euros a Wathefav S.L., sociedad propiedad de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente.

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Esas cifras forman parte de la hipótesis que maneja la UDEF, que considera que Inteligencia Prospectiva carecía de actividad económica real y habría servido para introducir fondos procedentes del extranjero destinados, entre otros fines, a realizar pagos en España.

Los Amaro reaparecen en el viaje a Bolivia

Los hermanos Amaro Chacón vuelven a cobrar protagonismo meses después, esta vez en otro de los informes incorporados al procedimiento. La documentación sitúa a ambos empresarios acompañando a Zapatero durante el viaje que realizó a Bolivia en septiembre de 2024, desplazamiento que constituye uno de los ejes de la investigación sobre las gestiones realizadas para el Grupo Gloria.

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Los mensajes muestran cómo Guillermo Amaro pidió con antelación la agenda del viaje para organizar encuentros paralelos con representantes del sector privado y conocer qué ministros o altos cargos del Gobierno boliviano participarían en los actos previstos. Incluso planteó la posibilidad de mantener contactos con miembros del Ejecutivo para abordar iniciativas relacionadas con la captación de inversiones internacionales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho al Congreso que mantiene su confianza en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por tráfico de influencias, y ha recalcado que por parte del Ejecutivo no hubo trato de favor a la aerolínea Plus Ultra, cuyo rescate considera "plenamente legítimo". (Fuente: Congreso)

Gertrudis Alcázar le respondió detallando parte de la agenda institucional y le ofreció ponerle en contacto con Carmen Almendras, exembajadora de Bolivia en España y persona que definía como “de confianza” de Zapatero y responsable de coordinar buena parte del viaje.

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La presencia de los hermanos Amaro en ese desplazamiento coincide con la etapa en la que, según el último informe de la UDEF, Zapatero desarrolló gestiones ante el Gobierno de Luis Arce relacionadas con los intereses del Grupo Gloria en Bolivia, una actuación por la que los investigadores sostienen que percibió 200.000 euros mediante un contrato de consultoría que ahora analiza la Audiencia Nacional.