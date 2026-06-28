Las novedades sobre Zapatero que pueden prolongar su caso tras su declaración ante el juez: Hacienda como acusación o la presunta mordida en Bolivia

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. (Alberto Ortega/Europa Press)

José Luis Rodríguez Zapatero ya se ha convertido en el primer expresidente que declara como imputado. El exlíder socialista se sentó ante el magistrado José Luis Calama para responder sobre su presunta implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Desde entonces, unas filtraciones han revelado otras ramificaciones del caso, que pueden alargarlo más tiempo del esperado y añadir nuevas causas contra Zapatero.

Días antes de su declaración, se conoció el valor de las joyas que se encontraron en su despacho en Ferraz. Los supuestos regalos de Arabia Saudí, con un valor en torno a 1,3 millones de euros, se incluyeron, en principio, como una de las partes sobre las que tendría que dar explicaciones. Sin embargo, pidió dejar este asunto para una futura comparecencia. Ahora, el juez ha permitido a Hacienda personarse como acusación.

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Además, esta semana también ha estallado otro caso que envuelve a Zapatero. Se trata de un señalamiento por un posible tráfico de influencias en Bolivia. Se le acusa de haber recibido 200.000 euros del Grupo Gloria, un conglomerado peruano, para influir en un contrato público millonario, en el que los pagos se canalizaron mediante un supuesto contrato ficticio de consultoría.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha ofrecido a la Agencia Tributaria personarse en la causa sobre las joyas halladas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al considerarla "potencial perjudicada".

Novedades del caso Zapatero

La investigación de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) señala al expresidente Zapatero por ese presunto cobro. El objetivo, dicen los investigadores, era favorecer los intereses del Grupo Gloria en un litigio de 107 millones de dólares entre su filial boliviana (’Soboce’) y la empresa estatal ‘Fancesa’. La causa examina si Zapatero, mediante contratos de asesoría simulados y encuentros con autoridades bolivianas, intervino para favorecer al grupo empresarial.

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La polémica ha derivado en la petición de una comisión legislativa en Bolivia para analizar una posible injerencia extranjera en el caso. Rodríguez Zapatero y los implicados en Bolivia rechazan haber participado en tráfico de influencias. Luis Arce, expresidente de Bolivia, niega cualquier implicación y sostiene que no mantuvo contactos con Zapatero relacionados con este tema.

Por otro lado, el juez José Luis Calama ha ofrecido formalmente a la Agencia Tributaria la posibilidad de personarse en la causa como “potencial perjudicada”. El magistrado considera que la procedencia y la declaración fiscal de las joyas podrían constituir delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública. La personación de la Agencia Tributaria le permite ejercer acciones legales si lo estima oportuno.

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‘Infobae’ ha tenido acceso al audio íntegro de la declaración del expresidente ante el juez Calama.

Investigación de las filtraciones

Toda esta información se ha dado a conocer a partir del análisis detallado de mensajes, agendas y conversaciones privadas del expresidente, algunas de las cuales han sido filtradas a las partes del proceso sin pasar por ningún control previo. Esta situación ha generado fuertes críticas en el entorno de Zapatero y ha motivado que inicie acciones legales por la difusión de datos personales sin relación directa con la investigación judicial, lo que podría suponer una vulneración de derechos fundamentales.

El abogado de Zapatero ha pedido al tribunal medidas urgentes para proteger su privacidad y limitar la investigación policial. Frente a esta situación, el juez Calama ha dictado un auto en el que dispone la apertura de una investigación específica. El objetivo es determinar posibles responsabilidades penales por la revelación de actuaciones declaradas reservadas que no guardan vínculo con el objeto principal del sumario.

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