El día que Tania Llasera escupió en el café de Liam Gallagher, cantante de ‘Oasis’: “Me tocó el culo y me pidió una taza”

Tania Llasera y su historia en Londres. (Europa Press)

La visita de Tania Llasera al pódcast Zodiac de Vanitatis ha dejado una de las confesiones más inesperadas del universo de la presentadora. Sentada ante el micrófono de Nacho Gay, director de Vanitatis y tarotista ocasional del programa, la comunicadora desplegó su faceta más sincera, en un ambiente propicio para revelar secretos y antiguas historias. En esta ocasión, el relato se centró en una vivencia ocurrida durante su juventud en Londres, cuando apenas comenzaba su andadura profesional.

En el programa, la charla con Llasera transitó por temas como la maternidad, la fama, su diagnóstico de lipedema y, sobre todo, por uno de los episodios más difíciles de su etapa laboral en la capital británica.

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Fue allí, en una casa de postproducción audiovisual donde trabajaba como becaria, donde la vida de Tania Llasera se cruzó con la de varias celebridades, entre ellas los hermanos Gallagher. La comunicadora relató cómo, mientras se realizaba un documental sobre Oasis, coincidió con figuras del calibre de George Michael y otros artistas internacionales. Sin embargo, ninguna de esas experiencias resultó tan insólita como la que vivió con Liam Gallagher, vocalista de la icónica banda británica.

El encuentro con Liam Gallagher

La anécdota principal cobró forma cuando Liam Gallagher y su hermano Noel visitaron la productora en la que trabajaba Llasera. Ella, encargada de tareas propias de una becaria, recibió el encargo de servir un café al cantante. “Uno de ellos fue este señor, que vino con su hermano. Me pidió un café y, cuando me daba la vuelta para salir, me tocó el culo. Pero no fue un roce. Me lo agarró y tiró hacia delante. Me quedé completamente en shock”.

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La canción que Liam Gallagher no se cansa de tocar

Ese instante la dejó paralizada, incapaz de procesar lo ocurrido de inmediato. El gesto fue inesperado y desagradable, una muestra de comportamiento inaceptable que, según sus palabras, superó cualquier límite tolerable incluso en un entorno donde circulaban celebridades. La reacción de sorpresa y desconcierto se apoderó de Tania, que nunca antes se había enfrentado a una situación similar.

Lejos de quedarse en el silencio, Llasera optó por una respuesta que aún hoy recuerda con nitidez. El impacto de la situación la llevó a buscar una forma de desahogo, un pequeño acto de justicia personal en un contexto donde las relaciones de poder parecían estar completamente desbalanceadas. La interacción con Gallagher quedó marcada en su memoria no solo por el hecho en sí, sino por la decisión que tomó acto seguido.

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La reacción de Tania Llasera

La comunicadora narró cómo, tras reponerse del shock inicial, decidió responder a la actitud de Liam Gallagher de una manera que nunca antes había usado ni ha repetido desde entonces. “Entonces le puse un pequeño escupitajo en el café y me quedé más a gusto que un arbusto. Pensé: ‘Pues mira, te lo mereces’. No es algo que haría normalmente ni se lo escupiría a cualquiera en el café. De hecho, nunca más lo he vuelto a hacer”, confesó Tania en el mismo pódcast.

Tania Llasera escupió en el café de Liam Gallagher. (RTVE)

Su acción, tan espontánea como insólita, fue el resultado de una mezcla de indignación, impotencia y una necesidad urgente de reivindicarse ante una falta de respeto. La anécdota, convertida en un secreto profesional hasta ahora, refleja el lado menos visible de los encuentros entre figuras públicas y quienes trabajan tras bambalinas en la industria audiovisual.

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