Espana agencias

La Audiencia de Madrid decide sobre si se debe juzgar con jurado a Begoña Gómez

Guardar
Google icon

Madrid, 12 jul (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid estudiará a partir de este lunes la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio con jurado a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, aunque su resolución sobre este punto clave del proceso no se prevé que se conozca el mismo día, ya que se tiene que plasmar en un auto motivado.

Tres asuntos tendrán sobre la mesa los cinco magistrados que se reunirán en lo que se denomina sala reforzada o pleno, que presidirá la magistrada Rosario Martínez Meilán, con Enrique Jesús Bergés como ponente, han confirmado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

PUBLICIDAD

Además de examinar la decisión de Peinado de continuar la causa por el procedimiento de jurado popular contra Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, los magistrados deliberarán sobre un recurso presentado por la acusación popular contra la decisión del juez de archivar el delito de intrusismo, que investigó durante meses.

Y sobre otro referido a una posible escisión de la acusación popular conjunta que dirige Hazte Oír.

No se prevé, como ha ocurrido otras veces que esta misma sección ha deliberado, que su decisión trascienda el mismo día, ya que los magistrados tienen que motivarla y redactarla en un auto.

PUBLICIDAD

Fuentes jurídicas han precisado que no puede descartar incluso que la deliberación se alargue más de un día, lo que no sería extraño cuando se decide sobre asuntos relevantes o complejos, en los que se suele perseguir una unanimidad de criterio.

Esta causa, abierta en abril de 2024, se centra en el papel de Begoña Gómez como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en la creación y el patrocinio del software creado para la misma, en si influyó a favor del empresario Juan Carlos Barrabés en contratos públicos y en el trabajo que presta para ella su asesora, pagada con fondos públicos.

La Audiencia de Madrid, superior jerárquico de Peinado, en ocasiones ha ratificado sus decisiones pero otras veces las ha rectificado o anulado.

En el último año ha enmendado dos ejes sobre los que se ha vertebrado la causa: revocó su decisión de investigar la malversación en una pieza aparte y, más tarde anuló, por falta de motivación, la resolución del juez que transformaba la causa en procedimiento de jurado.

Precisamente en respuesta a esta resolución el magistrado dictó, el 11 de abril, un nuevo y extenso auto en el que cerró la instrucción e insistió en juzgar mediante jurado popular a los tres procesados por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Archivó en cambio las actuaciones por el presunto delito de intrusismo profesional que seguía contra Begoña Gómez por haber firmado unos pliegos sobre el software desarrollado en el seno de la cátedra.

Tras el auto de abril, que el juez confirmó en mayo rechazando los recursos de la Fiscalía y de las defensas, éstas recurrieron al órgano superior y ahora la Audiencia Provincial decidirá, en lo que es un hito clave para el procedimiento, ya que los magistrados podrían secundar o por el contrario revocar los delitos que se juzgarán y que lo hagan nueve ciudadanos anónimos.

La Fiscalía siempre ha defendido que ni Begoña Gómez ni ninguno de los otros dos investigados cometieron delito, por lo que ha pedido en varias ocasiones el archivo de las actuaciones, y recientemente, una vez decretara la apertura de juicio, la absolución de los tres procesados.

Además, no comparte la decisión del juez de que se debe juzgar con jurado porque hay -dice el magistrado- "conexividad" entre los delitos imputados.

En la misma línea, el letrado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, recurrió la decisión del juez Peinado de enviarla a juicio con jurado, argumentando que el magistrado alegaba "conjeturas" no apoyadas en indicios y que solo sigue la causa contra Gómez "por ser cónyuge del presidente del Gobierno".

La defensa de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, también se ha opuesto reiteradamente a que se le puedan imputar los delitos que aprecia el juez instructor, ya que se ciñó a su trabajo y solo ayudó puntualmente a Gómez en temas relacionados con la cátedra universitaria.

Por su parte Juan Carlos Barrabés ha sostenido no hay "ni una sola evidencia" de los delitos que se le imputan por su relación con Begoña Gómez.

La decisión de los magistrados de la audiencia madrileña se tomará poco después de que, el pasado 20 de junio, el juez dictara auto de apertura de juicio oral contra los tres procesados y fijara como medidas cautelares para Begoña Gómez y Cristina Álvarez la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y que comparezcan dos veces al mes en el juzgado.

Los magistrados de la sección 23 de la audiencia madrileña decidirán más adelante, en una fecha por confirmar, sobre otros recursos interpuestos por las partes, como el procesamiento contra los investigados, han explicado fuentes jurídicas. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8022405892)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las llamas dan tregua: los incendios de Los Gallardos (Almería) y la Sierra de las Moreras (Murcia) evolucionan favorablemente y cientos de evacuados regresan a sus casas

La disminución del viento y el aumento de la humedad ambiental en la zona almeriense han facilitado el trabajo de los equipos desplegados sobre el terreno

Las llamas dan tregua: los incendios de Los Gallardos (Almería) y la Sierra de las Moreras (Murcia) evolucionan favorablemente y cientos de evacuados regresan a sus casas

Los embalses de agua se encuentran al 77,08 % de su capacidad este domingo 12 de julio

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Los embalses de agua se encuentran al 77,08 % de su capacidad este domingo 12 de julio

El precio de la vivienda también frena a los funcionarios: casi la mitad solo se trasladaría si le suben el sueldo

Una encuesta a 400 empleados públicos apunta que el coste de vivir en otra ciudad ya condiciona plazas, ascensos y cambios de destino dentro de la Administración.

El precio de la vivienda también frena a los funcionarios: casi la mitad solo se trasladaría si le suben el sueldo

Acariciar y abrazar leones o primates: los ‘petting zoos’, un negocio que pone en peligro la seguridad, la salud pública y el bienestar animal

En España hay al menos 40 centros que ofrecen este tipo de interacciones, según un informe de las asociaciones animalistas FAADA y ANDA

Acariciar y abrazar leones o primates: los ‘petting zoos’, un negocio que pone en peligro la seguridad, la salud pública y el bienestar animal

Las causas del aumento de las bajas laborales en España, según los médicos de familia y la Seguridad Social: “El fraude es prácticamente anecdótico”

Distintos profesionales sanitarios analizan con ‘Infobae’ el aumento del absentismo laboral por enfermedad

Las causas del aumento de las bajas laborales en España, según los médicos de familia y la Seguridad Social: “El fraude es prácticamente anecdótico”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Feijóo se reivindica tras las polémicas por la ley de nietos y las bajas laborales: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual”

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

El PP sigue siendo el principal obstáculo para el fichaje digital, la gran herramienta de las empresas para actuar contra el absentismo laboral

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

ECONOMÍA

El precio de la vivienda también frena a los funcionarios: casi la mitad solo se trasladaría si le suben el sueldo

El precio de la vivienda también frena a los funcionarios: casi la mitad solo se trasladaría si le suben el sueldo

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

Una mujer gana 15 millones de euros en lotería y su madre tira el billete a la basura: “Soy la persona con peor suerte del mundo”

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

La banca española es inmune a la incertidumbre global y alcanza máximos en rentabilidad, solvencia y calidad de activos

DEPORTES

Lamine Yamal-Kylian Mbappé, el duelo que hereda el trono de Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Lamine Yamal-Kylian Mbappé, el duelo que hereda el trono de Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega

“Brujería” o “alerta roja”: la prensa internacional alucina con España y pone en sobreaviso a Francia y Argentina

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 11 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega