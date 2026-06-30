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Begoña Gómez pide al juez Peinado permiso para asistir a la cumbre de la OTAN en Turquía y a la ceremonia de graduación de su hija en Londres

El juez instructor le retiró el pasaporte como medida cautelar en la causa judicial que instruye contra ella

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La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha pedido permiso al juez Juan Carlos Peinado para que le deje viajar a la cumbre de la OTAN en Turquía y a la ceremonia de graduación de su hija en Londres, después de que le retirase el pasaporte y prohibiese su salida del país como medidas cautelares en la causa que instruye contra ella.

Según una información adelantada por la cadena Ser, el trayecto de ida, en caso de recibir autorización, se efectuará en un avión oficial, mientras que el regreso será vía Londres en un vuelo comercial. El abogado Antonio Camacho ha incidido en que “todo el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por sí solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos de mi representada”.

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El juez instructor acordó abrir juicio oral contra Gómez el pasado 20 de junio por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. En un controvertido auto para argumentar las medidas cautelares impuestas, el juez Peinado Peinado apuntó a la Policía Nacional como posible cómplice en una eventual fuga de la esposa del presidente.

A raíz de estas acusaciones, tanto el Ministerio del Interior como los principales sindicatos elevaron un escrito de queja al Tribunal Supremo, que decidió abrirle un expediente sancionador por exceder sus competencias. No obstante, la reprimenda no suspendió las medidas cautelares, que debían ser tumbadas por la vía judicial. El letrado de Begoña Gómez, por su parte, interpuso un recurso de queja a la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión del magistrado.

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