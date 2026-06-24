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Begoña Gómez entrega su pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla por orden del juez Peinado

La mujer del presidente del Gobierno ha acudido este miércoles a los juzgados de Plaza de Castilla para cumplir una de las medidas cautelares impuestas por el magistrado

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La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez (Europa Press)
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez (Europa Press)

Begoña Gómez ha acudido este miércoles a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para entregar su pasaporte en cumplimiento de las medidas cautelares acordadas por el juez Juan Carlos Peinado dentro de la causa judicial que instruye contra ella. La entrega de este documento forma parte de las restricciones impuestas a petición de las acusaciones populares que sostienen el procedimiento, después de que el magistrado decidiera el pasado sábado la apertura de juicio oral y estableciera varias obligaciones destinadas a garantizar su disposición ante la Justicia.

La mujer del presidente del Gobierno ha accedido a la sede judicial en vehículo y a través del garaje del edificio, una medida excepcional autorizada por la presidenta del Tribunal de Instancia de Madrid, María Jesús del Barco. La decisión ha respondido a razones de seguridad planteadas por el dispositivo encargado de su protección, que había alertado sobre la existencia de un clima de hostilidad en las inmediaciones de los juzgados durante anteriores comparecencias.

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Según el informe elaborado por su equipo de seguridad, existe un “ambiente hostil y de rechazo social evidente” que se traduce en ocasiones en interpelaciones directas, insultos mediante sistemas de megafonía y la exhibición de pancartas por parte de personas concentradas en los alrededores del complejo judicial. Con el objetivo de evitar incidentes que pudieran afectar a su integridad física, se autorizó el acceso por una zona restringida habitualmente reservada para determinados desplazamientos de carácter sensible.

La entrega del pasaporte constituye una de las principales consecuencias prácticas de las medidas cautelares acordadas por el instructor. Además de la retirada de la documentación necesaria para viajar al extranjero, el juez estableció la prohibición de abandonar territorio español y la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial cada quince días.

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Reacción política tras la decisión judicial

La decisión de Juan Carlos Peinado de enviar a juicio a Begoña Gómez provocó una inmediata reacción en el seno del Gobierno y del PSOE. Desde el Ejecutivo se difundió una nota en la que se cuestionaba duramente la actuación del magistrado y el desarrollo de la instrucción. El texto sostenía que la resolución judicial evidenciaba una “persecución”, una “obsesión” y una actuación “desproporcionada” por parte del juez.

En esa misma comunicación, el Gobierno afirmó que la investigación desarrollada durante los últimos meses carece de fundamento jurídico suficiente y respondió únicamente a motivaciones políticas. Las críticas se produjeron apenas unos días después de conocerse la decisión de abrir juicio oral y de imponer las medidas cautelares ahora ejecutadas con la entrega del pasaporte.

La comparecencia de Gómez ante los juzgados tuvo lugar, además, pocas horas después de la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Durante su discurso, el presidente del Gobierno se refirió a las distintas causas judiciales que afectan a personas de su entorno más próximo y que han adquirido un importante protagonismo político durante los últimos meses.

Sánchez aludió expresamente a la situación de su esposa y de su hermano, recientemente juzgado, para denunciar lo que considera una estrategia de desgaste basada en acusaciones sin fundamento. “Para mí no es fácil hablar de ellos. Porque afectan a las personas que más quiero. Y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegar en otros países occidentales”, afirmó durante su intervención parlamentaria.

(Noticia en ampliación)

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