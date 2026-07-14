La receta de burrito exprés de Toscana Viar, la nutricionista de la Selección Española: “Le añado aguacate, pollo, tofunesa, algo picante y verduras salteadas”

La nutricionista de la Selección Española, Toscana Viar, comparte en sus redes sociales recetas saludables como esta (Montaje Infobae)

El verano 2026 ha estado marcado por el fútbol y por la unión de todos los aficionados por su equipo, la Selección Española. ‘La Roja’ ha llegado hasta las semifinales este martes 14 de junio, cuando se enfrentará a Francia por conseguir un puesto en la final. Partidos, hasta ahora, muy exigentes en lo físico y en lo mental, que han requerido de un cuidado especial hacia cada uno de los jugadores. También, cómo no, en lo alimentario.

El equipo de Luis de la Fuente ha viajado hasta América de la mano de Toscana Viar, la nutricionista de la Selección Española de Fútbol, también del Athletic Club de Bilbao y fundadora de la compañía de asesoramiento nutricional deportivo ‘The Health Company’. La especialista en nutrición se encarga allí de diseñar un menú específico para cada jugador, uno que cumpla con las necesidades y requerimientos de un deportista de élite como son Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Marc Cucurella o Ferran Torres.

PUBLICIDAD

Además de su trabajo en consulta y de sus viajes mano a mano con la élite futbolística española, Viar también saca tiempo para compartir algunos consejos y recetas en sus redes sociales. Lo hace a través de su empresa de asesoramiento y también en su cuenta personal, donde hace unos meses desvelaba la que es una de sus recetas más fáciles y socorridas.

“Unos burritos express y delicious. Listos en 5 minutos y están increíbles”, escribía la nutricionista en su publicación, mostrándonos un paso a paso sencillísimo que todos podemos recrear en casa. Para este burrito, utiliza una tortilla de trigo integral que rellena con una serie de ingredientes.

PUBLICIDAD

“Un aguacate machacado y tomate en trocitos. Le voy a echar pollo, le voy a echar un poco de tofunesa o mayonesa, la que queráis”, enumera la nutricionista, ingrediente por ingrediente. Para darle un extra de sabor, explica: “Le voy a echar un poco de harissa o algo de sriracha, algo picante, y le voy a echar las verduritas que he hecho salteadas. Facilísimo”.

Una vez rellena nuestra tortilla, con un toque de queso para acabar, solo queda cerrarla y darle un toque de calor, sellando así el exterior y consiguiendo un relleno sabroso a la vez que saludable. “Normalmente los paso por la plancha, pero como lo había llenado demasiado, lo he metido en la freidora de aire. Así que quesito derretido y perfecto para comer”.

PUBLICIDAD

Receta de burrito exprés con el paso a paso de la nutricionista Toscana Viar

Este burrito consiste en una tortilla de trigo rellena con pollo a la plancha o desmenuzado, aguacate machacado, tomate fresco en dados, verduras salteadas (como pimientos, cebolla y calabacín), queso rallado y una salsa cremosa de mayonesa o su versión vegana, la tofunesa. Se ensambla en frío o templado y se enrolla para comer con las manos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 15 minutos



Ingredientes

2 tortillas de trigo grandes

1 pechuga de pollo (o 200 g de pollo cocido)

1 aguacate maduro

1 tomate grande

1/2 pimiento rojo

1/2 calabacín

1/4 de cebolla morada

30 g de queso rallado o en lonchas (puede ser manchego, cheddar o mozzarella)

2 cucharadas de mayonesa o tofunesa

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Zumo de 1/2 limón

Cómo hacer el burrito exprés de la nutricionista Toscana Viar, paso a paso

Cocina el pollo: Salpimenta la pechuga y cocina a la plancha con un chorrito de aceite de oliva. Deja enfriar y desmenúzala en tiras. Saltea las verduras: Corta la cebolla, el pimiento y el calabacín en tiras finas. Saltea en sartén con aceite y una pizca de sal durante 5-6 minutos, hasta que estén tiernas pero crujientes. Prepara el aguacate: Parte el aguacate, retira el hueso y machaca la pulpa con un tenedor. Añade un poco de sal y el zumo de limón para evitar que se oxide. Trocea el tomate: Lava y corta el tomate en dados pequeños. Monta el burrito: Calienta ligeramente la tortilla en una sartén (unos 20 segundos por lado). Unta el aguacate machacado en el centro, añade el pollo, las verduras salteadas, el tomate, el queso y la mayonesa o tofunesa. Enrolla bien: Dobla los extremos y enrolla para cerrar el burrito. Asegúrate de apretar bien para evitar que se desmonte al comer. Si prefieres el queso fundido, puedes pasar el burrito ya montado por la sartén 1 minuto por cada lado, o bien darle un golpe de calor en la freidora de aire.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 burritos completos (2 personas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 380-450 kcal

Proteínas: 24-28 g

Grasas: 18-23 g

Hidratos de carbono: 32-38 g

Fibra: 5-7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El burrito ya montado puede conservarse en nevera, bien envuelto, durante 24 horas. El relleno por separado aguanta hasta 2 días. Recalentar la tortilla antes de consumir para mejor textura.

PUBLICIDAD