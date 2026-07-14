España

La receta de burrito exprés de Toscana Viar, la nutricionista de la Selección Española: “Le añado aguacate, pollo, tofunesa, algo picante y verduras salteadas”

La nutricionista deportiva ha acompañado a la Selección Española en sus entrenos y partidos en México y Estados Unidos durante este Mundial 2026

Guardar
Google icon
La nutricionista de la Selección Española, Toscana Viar, comparte en sus redes sociales recetas saludables como esta (Montaje Infobae)
La nutricionista de la Selección Española, Toscana Viar, comparte en sus redes sociales recetas saludables como esta (Montaje Infobae)

El verano 2026 ha estado marcado por el fútbol y por la unión de todos los aficionados por su equipo, la Selección Española. ‘La Roja’ ha llegado hasta las semifinales este martes 14 de junio, cuando se enfrentará a Francia por conseguir un puesto en la final. Partidos, hasta ahora, muy exigentes en lo físico y en lo mental, que han requerido de un cuidado especial hacia cada uno de los jugadores. También, cómo no, en lo alimentario.

El equipo de Luis de la Fuente ha viajado hasta América de la mano de Toscana Viar, la nutricionista de la Selección Española de Fútbol, también del Athletic Club de Bilbao y fundadora de la compañía de asesoramiento nutricional deportivo ‘The Health Company’. La especialista en nutrición se encarga allí de diseñar un menú específico para cada jugador, uno que cumpla con las necesidades y requerimientos de un deportista de élite como son Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Marc Cucurella o Ferran Torres.

PUBLICIDAD

Además de su trabajo en consulta y de sus viajes mano a mano con la élite futbolística española, Viar también saca tiempo para compartir algunos consejos y recetas en sus redes sociales. Lo hace a través de su empresa de asesoramiento y también en su cuenta personal, donde hace unos meses desvelaba la que es una de sus recetas más fáciles y socorridas.

“Unos burritos express y delicious. Listos en 5 minutos y están increíbles”, escribía la nutricionista en su publicación, mostrándonos un paso a paso sencillísimo que todos podemos recrear en casa. Para este burrito, utiliza una tortilla de trigo integral que rellena con una serie de ingredientes.

PUBLICIDAD

“Un aguacate machacado y tomate en trocitos. Le voy a echar pollo, le voy a echar un poco de tofunesa o mayonesa, la que queráis”, enumera la nutricionista, ingrediente por ingrediente. Para darle un extra de sabor, explica: “Le voy a echar un poco de harissa o algo de sriracha, algo picante, y le voy a echar las verduritas que he hecho salteadas. Facilísimo”.

Una vez rellena nuestra tortilla, con un toque de queso para acabar, solo queda cerrarla y darle un toque de calor, sellando así el exterior y consiguiendo un relleno sabroso a la vez que saludable. “Normalmente los paso por la plancha, pero como lo había llenado demasiado, lo he metido en la freidora de aire. Así que quesito derretido y perfecto para comer”.

Receta de burrito exprés con el paso a paso de la nutricionista Toscana Viar

Este burrito consiste en una tortilla de trigo rellena con pollo a la plancha o desmenuzado, aguacate machacado, tomate fresco en dados, verduras salteadas (como pimientos, cebolla y calabacín), queso rallado y una salsa cremosa de mayonesa o su versión vegana, la tofunesa. Se ensambla en frío o templado y se enrolla para comer con las manos.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 2 tortillas de trigo grandes
  • 1 pechuga de pollo (o 200 g de pollo cocido)
  • 1 aguacate maduro
  • 1 tomate grande
  • 1/2 pimiento rojo
  • 1/2 calabacín
  • 1/4 de cebolla morada
  • 30 g de queso rallado o en lonchas (puede ser manchego, cheddar o mozzarella)
  • 2 cucharadas de mayonesa o tofunesa
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta al gusto
  • Zumo de 1/2 limón

Cómo hacer el burrito exprés de la nutricionista Toscana Viar, paso a paso

  1. Cocina el pollo: Salpimenta la pechuga y cocina a la plancha con un chorrito de aceite de oliva. Deja enfriar y desmenúzala en tiras.
  2. Saltea las verduras: Corta la cebolla, el pimiento y el calabacín en tiras finas. Saltea en sartén con aceite y una pizca de sal durante 5-6 minutos, hasta que estén tiernas pero crujientes.
  3. Prepara el aguacate: Parte el aguacate, retira el hueso y machaca la pulpa con un tenedor. Añade un poco de sal y el zumo de limón para evitar que se oxide.
  4. Trocea el tomate: Lava y corta el tomate en dados pequeños.
  5. Monta el burrito: Calienta ligeramente la tortilla en una sartén (unos 20 segundos por lado). Unta el aguacate machacado en el centro, añade el pollo, las verduras salteadas, el tomate, el queso y la mayonesa o tofunesa.
  6. Enrolla bien: Dobla los extremos y enrolla para cerrar el burrito. Asegúrate de apretar bien para evitar que se desmonte al comer.
  7. Si prefieres el queso fundido, puedes pasar el burrito ya montado por la sartén 1 minuto por cada lado, o bien darle un golpe de calor en la freidora de aire.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 burritos completos (2 personas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 380-450 kcal
  • Proteínas: 24-28 g
  • Grasas: 18-23 g
  • Hidratos de carbono: 32-38 g
  • Fibra: 5-7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El burrito ya montado puede conservarse en nevera, bien envuelto, durante 24 horas. El relleno por separado aguanta hasta 2 días. Recalentar la tortilla antes de consumir para mejor textura.

Temas Relacionados

NutriciónNutrición EspañaTrucos de CocinaMundial 2026Selección española Mundial 2026España-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La historia detrás de la segunda equipación que viste España en el Mundial: una camiseta de color blanco roto inspirada en la “literatura clásica”

La selección volverá a vestir de blanco este martes en la semifinal frente a Francia, que se disputará en Dallas

La historia detrás de la segunda equipación que viste España en el Mundial: una camiseta de color blanco roto inspirada en la “literatura clásica”

Francia ‘golea’ a España en lo laboral: el salario mínimo sube con la inflación, supera los 1.800 euros mensuales y trabajan 35 horas

Francia paga 602 euros más al mes a sus trabajadores con salario mínimo y protege su poder adquisitivo con una indexación automática a la inflación que España no tiene

Francia ‘golea’ a España en lo laboral: el salario mínimo sube con la inflación, supera los 1.800 euros mensuales y trabajan 35 horas

El paso al frente del rey Felipe VI con la Selección: viajará a la final del Mundial si España se clasifica

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafa Louzán, ha confirmado que el rey acudirá a la final si el combinado de Luis de la Fuente logra superar a Francia

El paso al frente del rey Felipe VI con la Selección: viajará a la final del Mundial si España se clasifica

Albares llamó al ministro de Exteriores francés para disculparse por la columna racista de Mariano Rajoy: “No es la posición del Gobierno” ni refleja “el sentir mayoritario de los españoles”

En una entrevista, Jean-Noël Barrot afirmó que “esas declaraciones son patéticas” y que “Francia no tiene color de piel. Cualquier afirmación en sentido contrario es fruto de la estupidez, del racismo o de una combinación de ambos”

Albares llamó al ministro de Exteriores francés para disculparse por la columna racista de Mariano Rajoy: “No es la posición del Gobierno” ni refleja “el sentir mayoritario de los españoles”

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”

El joven extremo de la selección española habló en la rueda de prensa previa al España-Francia de semifinales del Mundial 2026 reivindicando la integración racial de ambas selecciones

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares llamó al ministro de Exteriores francés para disculparse por la columna racista de Mariano Rajoy: “No es la posición del Gobierno” ni refleja “el sentir mayoritario de los españoles”

Albares llamó al ministro de Exteriores francés para disculparse por la columna racista de Mariano Rajoy: “No es la posición del Gobierno” ni refleja “el sentir mayoritario de los españoles”

La precariedad en la Inspección de Trabajo lastra el control del fraude laboral: “El personal se jubila a los 60 porque cobra lo mismo que trabajando”

Polémica por el señalamiento de un diputado de Vox a una estudiante con hiyab elegida para dar un discurso en la graduación de su universidad

El juez Peinado da un plazo de cinco días a Begoña Gómez para demostrar que solo viajó al Reino Unido para la graduación de su hija

Mariano Rajoy, protagonista inesperado del Francia-España, sigue acumulando críticas y se mantiene firme: “No me voy a poner al nivel de ciertos ministros españoles”

ECONOMÍA

Francia ‘golea’ a España en lo laboral: el salario mínimo sube con la inflación, supera los 1.800 euros mensuales y trabajan 35 horas

Francia ‘golea’ a España en lo laboral: el salario mínimo sube con la inflación, supera los 1.800 euros mensuales y trabajan 35 horas

Casi 160.000 extranjeros ya cotizan tras la regularización: hostelería, comercio y construcción concentran las altas en la Seguridad Social

Préstamo personal, ampliación de hipoteca o crédito: cuál es la opción más barata para financiar la reforma de una casa

La mitad de los españoles dispuestos a invertir no lo hace: la falta de dinero y la necesidad de tenerlo disponible les frena a dar el paso

Una mujer firma el contrato de una vivienda pero los bancos no le dan la hipoteca: se queda sin casa y debe indemnizar a los vendedores con 200.000 euros

DEPORTES

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”

Francia - España, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: horario, alineaciones y dónde ver gratis en televisión

España estrena equipación para jugar contra Francia la semifinal del Mundial: la camiseta blanca que que arrasa en ventas, pero con otro pantalón

Francia - España, el nuevo clásico europeo: el póker de finales y semifinales que enfrenta a La Roja y los ‘Bleus’ desde 2012

Lamine Yamal responde a la prensa antes del partido contra Francia: “Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí”