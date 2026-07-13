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Lamine Yamal responde a la prensa antes del partido contra Francia: “Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí”

El delantero del FC Barcelona y Luis de la Fuente han pasado por la sal de prensa para hablar sobre la previa de las semifinales del Mundial 2026

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Lamine Yamal durante la rueda de prensa (REUTERS/Hannah Mckay)
Lamine Yamal durante la rueda de prensa (REUTERS/Hannah Mckay)

Lamine Yamal ha afirmado, en la rueda de prensa previa al partido ante Francia, que España llega sin miedo a la semifinal del Mundial y que, pese a las críticas por su rendimiento y a su único gol en el torneo, no siente presión antes del partido que se jugará este martes en el estadio AT&T de Arlington, en Texas, con un lugar en la final en juego.

El extremo del Barcelona, que este lunes cumplió 19 años, sostuvo además que dentro del vestuario se ven “como campeones” y asumió el desafío de firmar su gran actuación en el campeonato.

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La semifinal será la segunda de la historia de la selección española en un Mundial, y el atacante llega con la particularidad de jugarla un día después de su cumpleaños número 19. Yamal remarcó que no le inquieta su falta de goles, aunque admitió que marcar en una cita de este calibre “siempre es especial”.

“No me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día especial”, dijo el internacional español en la conferencia de prensa previa al encuentro.

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El jugador también respondió a quienes cuestionan si está mostrando su mejor versión. “Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí. Pero espero que mañana sea un gran día”, declaró, insistiendo en que su manera de afrontar este tipo de escenarios no cambia por el ruido exterior.

España se ve campeona

Yamal fue explícito al hablar de la carga que supone ser una de las figuras más observadas del torneo. “No hay presión, juego como sé y nunca voy a jugar mejor o peor de lo que sé. Siempre lo doy todo y cuando lo das todo no sientes presión”, señaló el delantero.

La misma idea apareció en otra de sus respuestas ante los medios. “Hay situaciones mucho más difíciles que un partido de fútbol. Hay que estar tranquilo. Sé de lo que soy capaz y no me preocupa lo más mínimo”, afirmó Yamal, antes de vincular esa serenidad con la evolución colectiva de la selección desde la última Eurocopa y durante este Mundial.

El atacante también dejó claro que la ambición del plantel no se esconde. “Obviamente nos vemos campeones. Es difícil, pero nos vemos todos como campeones, igual que ocurrió en 2010. ¿Por qué no?”, sostuvo.

Lamine Yamal en la rueda de prensa previa al encuentro ante Francia (REUTERS/Hannah Mckay)
Lamine Yamal en la rueda de prensa previa al encuentro ante Francia (REUTERS/Hannah Mckay)

Sobre la dimensión del cruce frente a Francia, fue igual de directo: “Es el partido más importante que voy a jugar. Seguro. Es un Top-1 para mí”. En su descripción del duelo anticipó un choque equilibrado, con dos equipos dispuestos a atacar y defender, y lo definió como “el encuentro que todo el mundo quería ver”.

Yamal también buscó bajar la temperatura de una polémica reciente por unas declaraciones sobre el rival. Explicó que no le sorprendía que se hubieran malinterpretado sus palabras y aclaró que, cuando le preguntaron si Francia le daba miedo, contestó que no, porque España es la vigente campeona de Europa.

“El gran día está por llegar”

En la antesala del partido, el seleccionador Luis de la Fuente respaldó públicamente al extremo y sugirió que su actuación decisiva en el torneo todavía no ha llegado. “Tiene que estar tranquilo y disfrutar. Fuera ansiedad. El gran día de Lamine en el Mundial está por llegar, así que espero que sea mañana. Y si no en la final, si podemos pasar”, declaró.

El técnico evitó dar por hecho cualquier favoritismo y planteó el cruce como un enfrentamiento entre dos selecciones de máximo nivel. También sostuvo que el equipo francés ha crecido respecto de la Eurocopa y que ahora ofrece prestaciones superiores, al tiempo que aseguró que España también es mejor que entonces.

Luis De La Fuente en rueda de prensa (REUTERS/Hannah Mckay)
Luis De La Fuente en rueda de prensa (REUTERS/Hannah Mckay)

De la Fuente remarcó que el equipo dispone de 26 futbolistas con nivel para ser titulares y que el objetivo será imponer sus propias características y reducir al mínimo las virtudes del rival. Sobre el antecedente del 5-4 de Stuttgart, advirtió que se trató de otro contexto y que el cuerpo técnico intentará corregir los errores que permitieron que un 5-1 se apretara hasta el final.

Fuera del aspecto estrictamente competitivo, Yamal habló de la repercusión que alcanzó durante el torneo en Estados Unidos y dijo que le resulta llamativo ser reconocido incluso en lugares que nunca imaginó.

También contó que antes del encuentro pensaba cortarse el pelo con su hermano, bromeó con que no cree en la numerología pese a la coincidencia entre sus 19 años, el dorsal 19 y la fecha potencial de la final, y aclaró que el collar que suele llevar no fue un regalo: lo pagó él mismo.

Consultado por el mejor obsequio de cumpleaños posible, respondió que se regalaría una victoria al día siguiente y un viaje a Nueva York. Sobre la merma física de Nico Williams, evitó asumir toda la responsabilidad ofensiva y destacó la calidad de los centrocampistas españoles para resolver el partido desde distintas zonas del campo.

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