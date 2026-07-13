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La ciencia revela cuánto podemos aguantar sin comer, beber ni dormir

Nuestro organismo necesita cumplir con unas funciones vitales mínimas para sobrevivir

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Una mujer bebiendo agua (Magnific)
Una mujer bebiendo agua (Magnific)

El ser humano es capaz de resistir, con grandes esfuerzos, en condiciones extremas. Es capaz de encontrar asentarse en lugares helados como Siberia, excesivamente cálidos como el Valle de la Muerte en California o, incluso, con falta de oxígeno como en El Alto, Bolivia. Sin embargo, no podemos aguantar demasiado sin cumplir funciones biológicas básicas: comer, beber, dormir.

La comida nos proporciona a nuestro cuerpo la energía y los nutrientes necesarios para sobrevivir, crecer y reparar los tejidos. Una nutrición adecuada es imprescindible para prevenir enfermedades físicas y mentales, regular el metabolismo y proteger el sistema inmunológico, entre otros.

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No obstante, los últimos informes de la Organización Nacional de las Naciones Unidas (ONU) revelan que, en 2024, cerca de 673 millones de personas sufren hambre en todo el mundo, es decir, el 8,2 % de la población mundial. Desde 2019, el número de personas que padecen hambre ha aumentado en 152 millones.

Nuestro organismo es capaz de aguantar en torno a ocho semanas sin comer antes de morir, aunque este tiempo varía en función de la reserva y la masa muscular de cada persona. La muerte por inanición llega cuando se agotan las reservas de energía y los órganos vitales (corazón, riñones, hígado...) fallan.

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Cuánto tiempo podemos estar sin beber

Nuestro organismo es mucho menos indulgente ante la falta de agua. Mientras que es capaz de sobrevivir en torno a ocho semanas sin ingerir alimento, el tiempo de supervivencia sin agua se reduce enormemente. Según explicaba a EFEsalud José Pablo Suárez Llanos, miembro del área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), “sin beber agua, la supervivencia es mucho más corta, generalmente solo entre 3 y 5 días”.

Como contaba el experto, el cuerpo humano está compuesto en su mayoría por agua, por lo que la deshidratación puede conducir rápidamente a fallos orgánicos y a un desenlace fatal.

Dr López Rosetti - Dormir Bien

La deshidratación no siempre se manifiesta con sed, especialmente en las personas mayores, por lo que es importante prestar atención a otros signos de alerta. En los adultos, los síntomas más habituales son la sed intensa, la disminución de la frecuencia al orinar, una orina de color oscuro, fatiga, mareos y, en los casos más graves, confusión.

En los lactantes y niños pequeños, las señales pueden incluir boca y lengua secas, ausencia de lágrimas al llorar, pañales secos durante varias horas, ojos y mejillas hundidos, una fontanela deprimida e irritabilidad. Reconocer estos síntomas a tiempo es clave para prevenir complicaciones y restablecer una adecuada hidratación.

Cuánto tiempo podemos estar sin dormir

A diferencia de funciones esenciales como alimentarnos e hidratarnos, es más complicado saber exactamente cuánto tiempo puede estar una persona sin dormir. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), la mitad de la población padecerá en algún momento de su vida un trastorno del sueño y cinco millones de personas toman cada noche una pastilla para dormir.

Randy Gardner, el adolescente que desafió al sueño y estuvo 264 horas sin dormir
YouTube: Guinness World Records

Los experimentos más recientes han logrado que algunas personas se mantengan despiertas entre ocho y diez días, pero en un ambiente controlado de laboratorio. El récord lo ostenta Randy Gardner, quien en 1964 logró permanecer despiertos 264 horas, es decir, 11 días y 25 minutos. Lo hizo a los 17 años para un proyecto de feria de ciencias escolar en San Diego, California. Para evitar que más personas imiten a Gardner y pongan en riesgo su vida, la institución del Récord Guinness retiró esta categoría.

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