Cierra Polar Marketing, la empresa que fundó Aless Lequio: el final del proyecto que creó junto a su mejor amigo

Aless Lequio en una imagen de archivo. (Europa Press)

El sueño empresarial de Aless Lequio acaba de escribir su último capítulo. La empresa que el hijo de Ana Obregón puso en marcha con apenas 22 años ha cesado definitivamente su actividad, poniendo fin a un proyecto que nació de la ilusión de dos amigos y que durante años logró hacerse un hueco en el sector del marketing digital.

Tal y como ha desvelado Vanitatis, Polar Marketing Solutions SL ha solicitado el concurso de acreedores y baja definitivamente la persiana. La noticia supone el cierre de una de las iniciativas empresariales más personales de Aless Lequio, que siempre defendió su deseo de abrirse camino por méritos propios, al margen de la popularidad de sus padres.

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La agencia fue creada junto a su gran amigo Nacho Fernández Ansorena, con quien compartía la misma pasión por el emprendimiento y las nuevas formas de comunicación digital. Lo que comenzó casi como un proyecto entre amigos terminó convirtiéndose en una empresa que llegó a trabajar con decenas de clientes, especialmente vinculados al ocio, la restauración y el sector lifestyle.

Según explica el citado medio, el cierre responde a la suma de varios factores que terminaron haciendo inviable la continuidad del negocio. La pandemia golpeó con dureza a buena parte de los clientes de la agencia, reduciendo considerablemente su actividad. Pero hubo otro motivo, mucho más emocional, que terminó pesando incluso más que las cifras.

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Aless Lequio, en una fotografía de archivo enun evento organizado por Polar. (Europa Press)

Tras el fallecimiento de Aless Lequio en mayo de 2020, desapareció también buena parte del impulso con el que había nacido el proyecto. Polar Marketing siempre estuvo ligada a la complicidad entre sus dos fundadores, y continuar sin uno de ellos resultó cada vez más complicado.

A ello se sumó la rápida evolución del mercado digital. El constante cambio de las redes sociales, la aparición de nuevas herramientas tecnológicas y la creciente competencia obligaban a reinventarse continuamente, un esfuerzo que, según las fuentes consultadas por Vanitatis, dejó de tener sentido para quienes seguían al frente de la empresa.

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Pese al cierre, el proceso se habría desarrollado con normalidad y en coordinación con los trabajadores, que comprendieron la situación desde el primer momento.

Un emprendedor que quiso construir su propio camino

Aunque muchos lo conocieron por ser hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, Aless siempre quiso desarrollar una trayectoria propia en el mundo empresarial.

Licenciado en Filosofía y Ciencias Políticas, defendía que precisamente esa formación le permitía comprender mejor el comportamiento humano y aplicarlo al marketing.

En una de sus reflexiones más conocidas explicaba que el éxito de una empresa dependía de entender “las emociones, los valores y las motivaciones” que condicionan las decisiones de consumo.

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Aless Lequio y Ana Obregón en una imagen de archivo. (Instagram)

Polar Marketing fue su proyecto más conocido, pero no el único. También impulsó Blend Solutions, dedicada a la venta de relojes por internet, y Celebrize, una plataforma diseñada para conectar marcas e influencers mediante campañas comerciales.

Su intención era seguir creciendo e internacionalizar todos esos negocios. Sin embargo, el diagnóstico del sarcoma de Ewing cambió por completo sus planes.

Un legado que sigue muy vivo

El cierre de Polar Marketing no supone, sin embargo, el final del legado de Aless Lequio.

Ana Obregón mantiene el legado ed su hijo a través de la Fundación Aless Lequio. (Europa Press)

Ese legado continúa hoy a través de la Fundación Aless Lequio, creada en 2023 y presidida por Ana Obregón, cuyo objetivo principal es impulsar la investigación contra el cáncer, especialmente el sarcoma de Ewing que acabó con la vida del joven empresario.

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En estos últimos años la fundación ha financiado importantes proyectos científicos en hospitales como Sant Joan de Déu o Vall d’Hebron y ha promovido iniciativas como el Premio de Investigación Aurelio Palomo, destinado a apoyar estudios que mejoren el tratamiento de este tipo de tumores infantiles.