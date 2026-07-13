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El precio de la luz en España para este 14 de julio

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

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El precio de la electricidad se actualiza diariamente (Europa Press)
El precio de la electricidad se actualiza diariamente (Europa Press)

Se actualizaron el precio de la luz en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la mínima a lo largo de este martes 14 de julio.

Recuerda que el precio de la luz cambia todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 14 de julio

Precio medio: 124.08 euros por megavatio hora

Precio más alto: 172.45 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 61.92 euros por megavatio hora

El precio del servicio eléctrico por hora

El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (Europa Press)
El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este martes 14 de julio, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 159.33 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 157.31 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 156.22 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 155.07 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 153.65 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 155.1 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 158.62 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 159.33 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 138.24 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 116.87 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 97.88 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 83.96 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 76.72 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 66.25 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 66.1 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 61.92 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 71.3 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 86.58 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 83.37 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 113.95 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 151.59 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 172.3 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 172.45 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 163.77 euros por megavatio hora.

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