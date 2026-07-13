El Real Madrid se revaloriza en el Mundial 2026: Bellingham y Mbappé, principales estrellas de las semifinales

Bellingham y Mbappé. (Montaje Infobae)

El Real Madrid llegaba al Mundial 2026 de Estados Unidos, ,México y Canadá con la cifra de mundialistas más baja de la pasada década (13 jugadores). Hasta el fichaje de Marc Cucurella, ya con el torneo empezado, la Selección Española de Fútbol no contaba con internacionales procedentes del club blanco, otro hito histórico. Sin embargo, las caras conocidas de las principales selecciones candidatas eran madridistas: Vinicius Junior (Brasil); Kylian Mbappé (Francia); Jude Bellingham (Inglaterra), siempre con la incertidumbre de una temporada con un rendimiento bastante pobre.

Con el pasar de los días de competición todas esas dudas se han disipado a golpe de actuaciones estelares, que posicionan a los jugadores del Real Madrid como principales baluartes de las selecciones clasificadas para las semifinales del Mundial 2026.

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Mundial 2026 - Noruega 1 - Inglaterra 2 - ES

Mbappé y Bellingham entre los máximos goleadores

A estas alturas del torneo el Real Madrid es el club que más goles (19) ha aportado al Mundial 2026. Estas cifra se ve abultada gracias a los principales artilleros de las selecciones semifinalistas: Mbappé y Belligham. Si miramos la tabla de máximos goleadores el francés, con 8 tantos, es el que aparecerá primero y, por lo tanto, el que más tantos aporta a esta estadística; un poco más abajo, pero dentro del top 5, aparece el inglés, con 6 goles. Además, a diferencia de otras estrellas merengues como Vinicius Junior que ha quedado eliminado y no puede agrandar más sus cifras, tanto Kylian como Jude siguen en disputa de la bota de oro del torneo.

Kylian Mbappé no solo ha entrado en la pelea por ser el máximo goleador del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, sino que con sus cifras, ha emprendido una carrera contra Leo Messi por ver quién de los dos acaba el torneo como máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo. De momento el argentino se mantiene en cabeza, con 21 tantos, uno más de los que lleva el francés; pero con la retirada del astro rosarino en el horizonte, el delantero madridista parece que se convertirá en el dueño de este récord más pronto que tarde.

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Curiosamente, los jugadores del Real Madrid también son los que más MVP’s (12) han ganado a lo largo del Mundial 2026. Además, de los ya mencionados Mbappé, Bellingham y Vinicius, Fede Valverde o Arda Güler también fueron capaces de conseguir este galardón a pesar de su pronta eliminación. Todo esto ha provocado una clara revalorización de los jugadores blancos que han disputado el torneo.

Kylian Mbappé celebrando un gol contra Marruecos en cuartos de final del Mundial 2026 (David Butler/Reuters)

Las grandes ausencias madridistas

El Real Madrid ha tenido ausencias muy sonadas en el Mundial 2026, jugadores que parecían tener una plaza asegurada en sus selecciones se cayeron de las convocatorias a última hora debido a la mala temporada de los blancos. Camavinga (Francia); Carvajal (España); Huijsen (España); Mastantuono (Argentina); o Rodygo (Brasil) son algunos se los madridistas que se quedaron fuera de las listas de sus respectivos combinados nacionales debido a una temporada marcada por las lesiones y el bajo rendimiento.

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En un verano convulso por la llegada de José Mourinho, los nuevos fichajes y la incertidumbre de posibles salidas, las noticias que llegan desde Estados Unidos han caído como una balsa de aceite para el entorno del club blanco que ya ha comenzado prepara la temporada 2026/27.