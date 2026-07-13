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El bar de vinos en Madrid con más de 3.000 referencias que recibe el ‘Oscar’ del sector: un premio que solo tienen 99 restaurantes en el mundo

Berria es el tercer establecimiento en recibir este prestigioso galardón en España, un premio que solo poseen el tres estrellas Michelin Atrio y el restaurante de alta cocina vasca Rekondo

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Berria se encuentra en plena Puerta de Alcalá (Cedida)
Berria se encuentra en plena Puerta de Alcalá (Cedida)

Un wine bar donde el lujo, la calidad y el amor por el vino alcanzan su máxima expresión. Es una forma de definir Berria, un templo del vino que lleva cinco años en uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, la Puerta de Alcalá. En su interior, vitrinas hasta el techo llenas de hasta 3.000 referencias diferentes reciben a quien se acerque hasta allí, dispuesto a probar y descubrir.

Ahora, Berria ha alcanzado el Olimpo del universo vitivinícola al ser galardonado con el Grand Award de Wine Spectator, el máximo reconocimiento de la prestigiosa publicación estadounidense para restaurantes con programas de vino excepcionales. Con esta distinción, Berria pasa a formar parte del reducido grupo internacional de 99 establecimientos que cuentan con el galardón en todo el mundo. Un grupo más limitado aún en España, donde solo lo habían recibido otros dos restaurantes: el triestrellado Atrio (Cáceres) y el asador donostiarra Rekondo.

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Considerados los ‘Oscar’ de los vinos, la prestigiosa revista especializada otorga este premio anualmente desde 1981, reconociendo a restaurantes que cuentan con programas y experiencias excepcionales con el vino como gran protagonista. En el caso de Berria, la guía estadounidense premia a una de las bodegas más ambiciosas de nuestro país, con más de 3.000 referencias en su carta y más de 100 vinos disponibles por copas.

Equipo de Berria, el wine bar de Madrid recién galardonado por Wine Spectator (Cedida)
Equipo de Berria, el wine bar de Madrid recién galardonado por Wine Spectator (Cedida)

Experiencias para amantes del vino y cocina ininterrumpida

Este wine bar abrió sus puertas en primavera de 2021 de la mano del sumiller Mario Ayllon, quien ha sabido construir una bodega única rodeándose de botellas procedentes de medio mundo. Su carta combina grandes etiquetas nacionales e internacionales, añadas singulares, productores artesanos, vignerons independientes y bodegas difíciles de encontrar, siempre con un servicio concebido para acercar el vino desde el rigor, la curiosidad y la cercanía.

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Para Gabriela Alcorta, fundadora de Berria, este premio supone “una enorme alegría y un motivo de orgullo para todo el equipo”. “Berria nació como un proyecto familiar, con la ilusión de ofrecer algo diferente y de crear una experiencia especial alrededor del vino. Este reconocimiento refuerza el camino que hemos construido desde el inicio y nos impulsa a seguir hacia adelante con la misma exigencia”, afirma.

Tanto la dimensión extraordinaria de su bodega como su propuesta gastronómica le han valido además otros reconocimientos, como la recomendación de la Guía Repsol. La experiencia de Berria lleva la firma del equipo de cocina liderado por la chef María Mena, quien ha diseñado una carta que incluye desde gildas, ostras o steak tartar hasta pepito de solomillo, hamburguesa, huevos fritos con chistorra o calamares en su tinta. Su cocina está pensada para disfrutar en cualquier momento del día, gracias a un servicio ininterrumpido que permite adaptar la experiencia tanto a un aperitivo como a una comida especial o a una cena ligera acompañada de un gran vino.

Entrada del restaurante Berria (Cedida)
Entrada del restaurante Berria (Cedida)

En la sala, el maître Jorge García acompaña al comensal en un recorrido vinícola cercano y singular, enriquecido por el criterio y la sensibilidad de los sumilleres de la casa. Para los más duchos en el tema, Berria organiza las Experiencias Berria, con dos menús diferentes. Por un lado, Experiencia Sumiller, que ofrece siete vinos diferentes entre champanes, blancos internacionales, tintos y jereces, por 110 euros. Por otro, Experiencia Festival, una sesión con el equipo de sumilleres de Berria que propone una cuidada selección de grandes vinos nacionales e internacionales que se renuevan semanalmente, por 180 euros.

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