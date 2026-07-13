El Mundial 2026 o el torneo en el que Bellingham consiguió desquitarse de las críticas de la prensa inglesa: Jude ya no se “queda en casa”

El jugador de Inglaterra Jude Bellingham celebrando un gol ante Noruega (ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Jude Bellingham se ha convertido en una pieza clave en el plante de Tuchel. Con la corona en la cabeza, ha liderado a Inglaterra en el Mundial 2026 hasta recalar en las semifinales, donde se verás las caras con Argentina. El centrocampista ha encontrado su sitio en el vestuario y sobre el terreno de juego. Esa posición donde más cómodo se siente y donde más puede ayudar a su equipo. Hasta ahora con seis goles y asistencia. Suficiente para desquitarse de las críticas que hace unos meses la prensa inglesa vertió sobre su persona.

En noviembre, tras el parón internacional y el triunfo inglés por 0-2 ante Albania en Tirana, un titular del Daily Mail sorprendió a todos: “Leave Jude at home” (Deja a Jude en casa). La portada, a toda página, convertía en consigna una recomendación dirigida a Thomas Tuchel antes del Mundial 2026: dejar fuera de la convocatoria a Jude Bellingham. Por aquel entonces, el centrocampista de Birmingham no atravesaba su mejor momento futbolístico y estaba lejos del nivel que se vio en su llegada al Real Madrid o el que muestra actualmente en la Copa del Mundo.

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El dardo fue claro, directo y clamoroso: “Tuchel cree que la armonía en la plantilla es fundamental para las opciones de Inglaterra en el Mundial, pero su estrella, Bellingham, ha demostrado ser un jugador que crea divisiones y se muestra malhumorado. ¿La solución obvia? Deja a Jude en casa”. El artículo, que calificaba a Bellingham como “un solista” capaz de dividir el grupo, no pasó inadvertido.

El jugador de Inglaterra Jude Bellingham (REUTERS/Mike Segar)

Sin embargo, Jude ha respondido en el terreno de juego, disipando las dudas con actuaciones que han sido clave para Inglaterra. Sus dobletes ante México y Noruega lo han colocado como uno de los futbolistas más destacados del torneo. Ya suma seis goles en esta Copa del Mundo, convirtiéndose en el inglés más joven en marcar en dos encuentros de eliminación directa desde Pelé en 1958. Además, desde los tiempos de Gary Lineker, ningún futbolista inglés había alcanzado la cifra de seis goles en un torneo de selecciones. Con al menos dos partidos todavía por disputar, Bellingham aún puede seguir ampliando sus registros y dejar su nombre en lo más alto.

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La relación entre Bellingham y Tuchel nunca ha sido sencilla. Desde la llegada del entrenador alemán hace dieciocho meses, el trato ha sido distante. Declaraciones como la que involucraba a la madre de Jude, sobre la posibilidad de que considerara “repulsivas” algunas actitudes de su hijo en el campo, no sentaron nada bien en el entorno del futbolista. A eso se sumó su ausencia en la lista de convocados de octubre y el reciente desencuentro verbal tras el partido contra Noruega. Pese a estos episodios, Bellingham ha logrado sobreponerse y consolidarse como líder a base de fútbol, personalidad y madurez.

Bellingham, “el villano” de Inglaterra

El dorsal ‘10’ de Inglaterra ha estado siempre bajo el foco mediático. Se esperaba de él que liderara a una generación prometedora, pero que aún no ha encontrado el camino hacia los títulos. Jude reconocía esa presión en su documental Out Of The Floodlights: “Siempre necesitan a alguien que haga de villano... Parece que ese alguien voy a ser yo”.

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A pesar de las críticas, Bellingham ha recibido apoyo tanto de exjugadores como de compañeros. “Si otro jugador hace lo mismo, no es noticia. Cuando comete errores, hay que corregirlo, pero estamos forzando demasiado las cosas. Dejen al chico en paz”, defendió Agbonlahor, exfutbolista del Aston Villa. Ian Wright, histórico goleador inglés, fue más contundente: “Odian no poder truncar su carrera como lo hicieron con otros. Bellingham está recibiendo un trato diferente por razones que van mucho más allá del fútbol”.

Mundial 2026 - Noruega 1 - Inglaterra 2 - ES

Bellingham ha demostrado la pasta de la que está hecho con su actuación en el terreno de juego. Fue elegido Jugador del Año en Inglaterra en la temporada 2024-25, es el internacional con más presencias antes de cumplir los 21 años y el segundo goleador más joven de la historia de Inglaterra en un Mundial, además de los récords batidos en la presente Copa del Mundo. Esta cita mundialista ha servido al futbolista como redención, como torneo en el que desquitarse de las críticas y demostrar todo lo que puede aportar al equipo.

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