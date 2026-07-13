Una plaga de gusanos en una parroquia provoca la evacuación de algunos vecinos de un pueblo de Asturias: “Entran por puertas, ventanas y cualquier rendija de sus casas”

Una plaga de gusanos en una parroquia provoca la evacuación de un pueblo de Asturias (Montaje Infobae)

La pequeña parroquia de Folgueras de Cornás, en el concejo asturiano de Tineo, sufre una masiva invasión de gusanos que ha irrumpido con fuerza en sus cultivos de maíz y praderas, llegando incluso a adentrarse también en el casco urbano. La gravedad de la situación ha obligado a varios de sus vecinos a abandonar temporalmente sus viviendas ante la imposibilidad de contener la avalancha de estos insectos.

El causante de esta crisis es la conocida como oruga defoliadora de gramíneas, cuyo nombre científico es Mythimna unipuncta. Según las fichas técnicas de la Sección de Sanidad Vegetal del Principado de Asturias, se trata de un lepidóptero de la familia Noctuidae muy voraz. Los informes señalan que las orugas miden entre 3 y 3,5 centímetros y poseen hábitos estrictamente nocturnos.

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Al atardecer, salen a alimentarse en grandes grupos con extrema rapidez, arrasando con las hojas del maíz (de las que solo dejan el nervio central) y desplazándose en masa a las áreas vecinas cuando el alimento empieza a escasear. Esta invasión ha desatado una dura confrontación política regional.

El diputado de la oposición en la Junta General, Luis Venta Cueli, ha criticado a través de las redes sociales del Partido Popular de Asturias la “absoluta dejación de funciones” del Gobierno autonómico ante la catástrofe y se pregunta: “Si el Gobierno de Barbón ya no atiende ni las plagas, ¿para qué sirve?”, ha expresado esta tarde.

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Luis Venta y Montse Fernández denuncian la poca actuación de la Consejería (@PP_Asturias)

“Una plaga que puede salir en cualquier parte donde haya comida”

Según ha denunciado la figura de la oposición, “los vecinos no pueden entender que, mientras los gusanos entran por puertas, ventanas y cualquier rendija de sus casas, el Gobierno del Principado se desentienda de una situación”. En su opinión, “un Gobierno no puede irse de fin de semana o de vacaciones dejando abandonados a quienes necesitan una respuesta inmediata”.

Por su parte, la alcaldesa de Tineo, que comprende 340 núcleos de población, entre los que se encuentra Folgueras de Cornás, ha exigido igualmente medidas inmediatas a la Consejería y el establecimiento de protocolos de prevención de cara al futuro, ya que es una plaga común en estos territorios. “Lo lógico es que la Consejería ponga medidas, que ponga medidas informativas para empezar y que les diga a los vecinos exactamente con qué pueden, eh, sulfatar, con qué pueden fumigar sus parcelas”, ha indicado.

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Asimismo, ha matizado que esto debe cumplirse para que esta situación no se vuelva a ver en el municipio, “porque esto no es algo que afecte solamente a los ganaderos, y no es que proceda solamente de las ganaderías”. La alcaldesa ha explicado que “es una plaga que puede salir en cualquier parte donde haya comida, donde haya humedad, donde haya calor”. Por su parte, considera que “si la Consejería ignora los problemas de los tinetenses, el Ayuntamiento tendrá que actuar, pero no debería ser así”.

La delegada de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, en su visita a Tineo (@MRuralAsturias y @PP_Asturias)

Un suceso que se repite cada dos o tres años

Frente a este aluvión de críticas de la última semana, el Principado de Asturias ha intentado calmar a la población. La directora general de Ganadería y Sanidad Animal, Rocío Huerta, se ha desplazado esta mañana a la región “para conocer de primera mano la situación y supervisar el seguimiento que realiza el Servicio de Sanidad Vegetal”, como ha anunciado la red social de la Consejería.

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Igualmente ha asegurado que estos gusanos no representan ningún tipo de peligro para la salud humana. Huerta ha señalado que este repunte, estrechamente ligado al aumento de las temperaturas, es un fenómeno “habitual” que se repite de forma cíclica cada dos o tres años. Además, ha defendido que la Consejería ha asesorado y trasladado recomendaciones a los afectados desde que se tuvo constancia del suceso.

Para combatir la plaga sobre el terreno, las guías oficiales difundidas por el Principado de Asturias dividen las actuaciones según el entorno. En áreas agrarias, se insta a los ganaderos a aplicar tratamientos fitosanitarios autorizados con productos como el ciantraniliprol, el spinosad o diversos piretroides en praderas y maíz.

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Mientras que en entornos urbanos se prescribe el uso de biocidas autorizados en calles y edificaciones para frenar el avance físico de las orugas. La administración confía en que la previsión de lluvias de los próximos días favorezca la desaparición progresiva de los insectos.