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Topar el alquiler da resultado en Barcelona: bajan los precios de los nuevos contratos un 4,7% desde que se implantó la norma

El metro cuadrado se sitúa por debajo de los 17 euros mensuales y el Govern defiende el efecto positivo que tiene para los inquilinos limitar las rentas

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Vista aérea de Barcelona (Shutterstock)
Vista aérea de Barcelona con la Sagrada Familia en el centro de la imagen.

El mercado del alquiler en Barcelona comienza a mostrar señales de estabilización tras varios trimestres de fuertes incrementos. El precio medio del metro cuadrado de los nuevos contratos de alquiler residencial descendió un 2% durante el primer trimestre de 2026 y se situó por debajo de la barrera de los 17 euros mensuales, una referencia que había superado a finales del pasado año. Supone el primer retroceso después de cinco trimestres consecutivos de subidas.

Los datos, elaborados por el Govern de Cataluña a partir de las fianzas de los nuevos contratos depositadas en el Institut Català del Sòl (Incasòl), sitúan el precio medio del metro cuadrado en 16,89 euros al mes. Se trata todavía de la segunda cifra más elevada de toda la serie histórica, pero representa un cambio de tendencia respecto al cierre de 2025, cuando el alquiler alcanzó los 17,04 euros por metro cuadrado.

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La evolución confirma que, pese a la moderación registrada en los últimos meses, alquilar una vivienda continúa siendo significativamente más caro que hace un año. El precio actual es un 4,3% superior al del primer trimestre de 2025, cuando el metro cuadrado se situaba en 16,19 euros. Sin embargo, la diferencia respecto al primer trimestre de 2024, justo antes de la entrada en vigor del límite a los alquileres, apenas alcanza el 0,9%.

El tope al alquiler frena la escalada

La evolución de los precios refleja el comportamiento que ha seguido el mercado desde la aplicación de la regulación de los alquileres en marzo de 2024. Tras la entrada en vigor del límite de precios, el coste del metro cuadrado descendió durante los dos trimestres siguientes. Posteriormente, la tendencia volvió a invertirse y los alquileres retomaron una senda ascendente durante todo 2025 hasta alcanzar máximos históricos.

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El retroceso registrado entre enero y marzo de este año supone, por tanto, el primer cambio de dirección desde entonces. El Govern interpreta estos datos como una muestra de que el mecanismo de contención está cumpliendo su objetivo principal: evitar incrementos desproporcionados en zonas donde la elevada demanda y la escasez de oferta presionan los precios al alza.

Aunque el alquiler sigue instalado en niveles históricamente elevados, la evolución reciente apunta a una cierta estabilización del mercado, especialmente en comparación con el fuerte ritmo de crecimiento registrado antes de la aplicación de la regulación.

También bajan los nuevos contratos

La moderación no solo afecta al precio por metro cuadrado. El importe medio de los nuevos contratos de alquiler residencial en Barcelona también cayó un 2% durante el primer trimestre de 2026 respecto al trimestre anterior. En comparación con hace un año, sin embargo, el precio continúa siendo un 4,61% más elevado.

La comparación con el periodo previo a la entrada en vigor del tope resulta aún más significativa. Frente al primer trimestre de 2024, el precio medio de los nuevos contratos acumula una reducción del 4,7%, una caída superior a la registrada por el precio del metro cuadrado.

Esta aparente contradicción se explica por el cambio en las características de las viviendas que salen al mercado. Durante estos dos años, la superficie media de los pisos alquilados en Barcelona ha pasado de 75 a 71 metros cuadrados. En consecuencia, aunque el precio por metro cuadrado apenas ha variado respecto al momento previo a la regulación, el importe total de los contratos resulta inferior debido al menor tamaño de las viviendas arrendadas.

Cataluña contiene los precios y aumenta la oferta

La tendencia observada en Barcelona también se reproduce, aunque con matices, en el conjunto de Cataluña. El precio medio de los nuevos contratos descendió un 2,6% durante el primer trimestre del año, situándose en 861,2 euros mensuales. Esa cifra representa un incremento del 4% respecto al mismo periodo del año anterior, pero queda un 0,9% por debajo del nivel registrado antes de la aplicación del límite de precios.

El Govern subraya además que los municipios declarados Zonas Residenciales de Mercado Tensionado experimentaron una reducción media del 2,8% respecto al trimestre precedente, un dato que considera coherente con los objetivos perseguidos por la regulación.

Junto a la moderación de los precios, el Ejecutivo catalán destaca un ligero incremento del parque de viviendas en alquiler. Entre enero y marzo se firmaron 8.156 nuevos contratos en Barcelona y finalizaron 7.663, lo que supone un saldo positivo de 493 viviendas disponibles. En el conjunto de Cataluña, el balance alcanzó las 3.404 nuevas unidades.

El alquiler de temporada vuelve a crecer

Mientras el alquiler residencial muestra signos de estabilización, el mercado de los alquileres de temporada mantiene una evolución diferente. Durante el primer trimestre de 2026 se formalizaron 1.528 nuevos contratos de esta modalidad en Barcelona, un 19,2% más que en el trimestre anterior.

En el conjunto de Cataluña, el incremento trimestral fue todavía más intenso y alcanzó el 54,78%. No obstante, tanto en la capital catalana como en el resto de la comunidad autónoma, el volumen de nuevos contratos temporales continúa siendo inferior al registrado hace un año.

La evolución de ambos mercados seguirá siendo uno de los principales indicadores para evaluar el impacto de la regulación del alquiler en Cataluña. Por ahora, los últimos datos apuntan a una ralentización del crecimiento de los precios y a un ligero aumento de la oferta, aunque el acceso a la vivienda continúa condicionado por unos niveles de renta históricamente elevados y una demanda que sigue superando ampliamente a la oferta disponible.

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