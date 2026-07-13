La UE sale al rescate del campo y aprueba nuevas ayudas a los agricultores para hacer frente a la subida de los fertilizantes

Un trabajador agrícola esparce fertilizantes con un tractor. REUTERS/Adriano Machado/

La Unión Europea da un nuevo paso para aliviar la presión que soporta el sector agrario por el incremento de los costes de producción. El Consejo de la Unión Europea adoptó este lunes un reglamento que incorpora un paquete de medidas específicas para apoyar a los agricultores afectados por el encarecimiento de los fertilizantes y otros insumos agrícolas, una situación agravada por la inestabilidad geopolítica en Oriente Próximo.

La nueva normativa busca dotar a los Estados miembros de herramientas para responder con mayor rapidez a las dificultades económicas que atraviesa el sector. Entre las principales novedades figura la creación de un mecanismo extraordinario de liquidez dentro de la política de desarrollo rural, diseñado para facilitar apoyo financiero en situaciones de crisis y reforzar la capacidad de respuesta de las explotaciones agrarias.

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El reglamento también introduce una mayor flexibilidad en la gestión de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Los países podrán adelantar el pago de las ayudas directas a los agricultores y adaptar las asignaciones previstas para 2027 en función de sus prioridades nacionales, con el objetivo de responder mejor a las necesidades específicas de cada territorio.

Más liquidez para afrontar el aumento de los costes

La aprobación de estas medidas coincidió con la reunión de los ministros de Agricultura de la Unión Europea, en la que el incremento del precio de los fertilizantes ocupó un lugar destacado. El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, calificó de “importante” el plan impulsado por la Comisión Europea para reforzar el apoyo al sector, recoge Efe.

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Durante su intervención, Planas recordó que España ya ha activado un paquete de ayudas propio para compensar el impacto del encarecimiento de los fertilizantes. En concreto, señaló que el Gobierno destinará 665 millones de euros a los beneficiarios, unos pagos que se realizarán entre los meses de julio y agosto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de Tierra Joven, una plataforma de información y movilización de tierras agrarias. (Europa Press/La Moncloa)

El ministro destacó además el esfuerzo presupuestario realizado por España al asegurar que se trata de “la mayor suma” movilizada por un Estado miembro para este fin, incluso por encima del volumen total de recursos que la Comisión Europea ha destinado al conjunto de los países de la Unión.

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España reivindica su peso agroalimentario

Para el titular de Agricultura, el respaldo económico al sector responde a la importancia estratégica que tiene la producción de alimentos. En este sentido, defendió que “este es un elemento estratégico para la producción de alimentos y España es una potencia agroalimentaria”, subrayando el papel del sector primario en el abastecimiento alimentario europeo.

El nuevo mecanismo de liquidez aprobado por el Consejo permitirá financiar hasta el 65% de las ayudas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Además, los Estados miembros podrán incorporar recursos nacionales adicionales que podrán alcanzar hasta el 200% de la financiación comunitaria, ampliando así la capacidad de respuesta frente a futuras tensiones de mercado.

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La normativa contempla también la posibilidad de utilizar fondos europeos que no hubieran sido ejecutados y que, de no destinarse a este mecanismo, podrían perderse. Con ello, Bruselas pretende acelerar la llegada de los recursos al sector sin necesidad de abrir nuevas líneas presupuestarias.

Un cerealista francés conduce su tractor con un disco giratorio que esparce gránulos blancos de fertilizante nitrogenado en un campo de trigo en Larchant, Francia, el 7 de mayo de 2026. REUTERS/Alice Sacco

Menos burocracia y ayudas más rápidas

Otro de los objetivos del reglamento consiste en simplificar la gestión administrativa para que las ayudas lleguen antes a los agricultores. El Consejo señala que los Estados miembros podrán conceder estas compensaciones mediante una cantidad fija por hectárea, un sistema que reduce los trámites administrativos y facilita una aplicación más rápida de las medidas.

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La ejecución de las ayudas se realizará a través de los planes estratégicos nacionales de la PAC, lo que permitirá adaptar los apoyos a las características de cada sistema agrario y agilizar la tramitación por parte de las administraciones nacionales.

Con esta decisión, la Unión Europea intenta amortiguar el impacto que la volatilidad internacional sigue teniendo sobre los costes de producción agrícola. La escalada del precio de los fertilizantes, junto con el incremento del coste de la energía y de otras materias primas, continúa siendo uno de los principales desafíos para la rentabilidad de las explotaciones europeas, que reclaman instrumentos más ágiles para mantener su competitividad y garantizar el suministro de alimentos.

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