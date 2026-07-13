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Una mujer de 41 años en estado grave tras tener una discusión con su pareja y caerse por la ventana en Pontevedra: los vecinos la encontraron fuera de la vivienda ensangrentada

El presunto agresor de 48 años ha sido detenido y puesto a disposición judicial

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Vista panorámica de Cerdedo-Cotobade (Wikimedia Commons)
Vista panorámica de Cerdedo-Cotobade (Wikimedia Commons)

Una mujer, de 41 años y nacionalidad extranjera, permanece ingresada en estado muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Montecelo tras sufrir una brutal agresión. El suceso ocurrió el pasado sábado 11 de julio en el municipio de Cerdedo-Cotobade, en la provincia de Pontevedra, y actualmente se estudia si podría ser un nuevo caso de violencia de género.

Por el momento, la pareja de la víctima, un varón de 48 años y nacionalidad española, ha sido detenido por las autoridades como presunto responsable del ataque y ha pasado a disposición judicial. Tal y como ha podido saber el diario Faro de Vigo, los agentes de la Guardia Civil recibieron un aviso el sábado por la tarde cuando los vecinos encontraron a la mujer ensangrentada y con importantes golpes en la cara fuera de la vivienda.

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Los vecinos, como detalla el Diario de Pontevedra, se acercaron a la mujer después de escuchar sus gritos de auxilio. Al llegar, se dieron cuenta de que no hablaba castellano, por lo que apenas pudo articular palabra con los vecinos que la socorrieron.

Hospital de Montecelo en Pontevedra (Wikimedia Commons)
Hospital de Montecelo en Pontevedra (Wikimedia Commons)

Una discusión o un movimiento predeterminado

Actualmente, la Guardia Civil continúa estudiando lo que sucedió dentro del domicilio de la pareja. Aunque su principal hipótesis se centra en que la mujer podría haberse caído por la ventana durante una fuerte discusión o que, directamente, fuese arrojada por su pareja desde el balcón para intentar acabar con su vida.

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De esta manera, el testimonio de la víctima puede ser determinante para avanzar en el caso. Sin embargo, debido al estado grave en el que se encuentra, los agentes aún no han podido interrogarla para esclarecer las circunstancias del suceso.

En cuanto a la situación legal del arrestado, fue conducido esta tarde a disposición del juzgado plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pontevedra para el inicio de las diligencias.

17/01/2024 Sede del 016. ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD MADRID MINISTERIO DE IGUALDAD
17/01/2024 Sede del 016. ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD MADRID MINISTERIO DE IGUALDAD

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

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