Cómo hacer pasta con queso feta al horno y tomate cherry: una receta que combina sabor, sencillez y tradición en cada bocado

Una porción de pasta rigatoni horneada con salsa cremosa de queso y tomate (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pasta con queso feta al horno y tomate cherry es una receta sencilla, jugosa y muy popular por su increíble combinación de sabores. Es un plato que ha ganado popularidad y que representa una buena opción para quienes desean disfrutar de una comida con un toque mediterráneo.

Esta receta destaca por unir la intensidad del queso feta con la frescura y dulzura natural de los tomates cherry, creando así una armonía que conquista a los paladares. Es una propuesta gastronómica que combina sabor, sencillez y tradición en cada bocado.

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Receta de pasta con queso feta al horno y tomate cherry

Este plato consiste en hornear juntos queso feta y tomate cherry hasta que ambos se funden en una salsa cremosa. Luego, se mezcla con pasta cocida y un toque de albahaca fresca. La técnica principal es el horneado, que carameliza los tomates y suaviza el feta, facilitando su integración con la pasta.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 10 minutos

Horneado: 25 minutos

Ingredientes

300 g de pasta corta (macarrones, penne, fusilli)

200 g de queso feta en bloque

400 g de tomate cherry

3 dientes de ajo

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Pimienta negra molida al gusto

1 puñado de hojas de albahaca fresca

Cómo hacer pasta con queso feta al horno y tomate cherry, paso a paso

Precalienta el horno a 200 ºC con calor arriba y abajo.

Coloca el bloque de queso feta en el centro de una fuente apta para horno.

Distribuye los tomate cherry alrededor del feta. Añade los ajos pelados y enteros.

Rocía el conjunto con el aceite de oliva . Salpimenta al gusto.

Hornea durante 25 minutos , hasta que los tomates estén dorados y el feta suave.

Mientras tanto, cuece la pasta siguiendo las indicaciones del paquete. Reserva una taza del agua de cocción.

Saca la fuente del horno y, con un tenedor, mezcla el feta, los tomates y los ajos hasta obtener una salsa cremosa.

Añade la pasta cocida a la fuente. Mezcla bien, agregando un poco del agua de cocción si la salsa queda demasiado espesa.

Incorpora la albahaca fresca troceada justo antes de servir.

Consejo técnico: Vigila el horneado para que el feta no se queme; añade el agua de la cocción poco a poco hasta lograr la textura deseada.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones.

En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 430 kcal

Proteínas: 13 g

Grasas: 17 g

Hidratos de carbono: 54 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, bien tapada, hasta 2 días. Recalentar en microondas o sartén con una cucharada de agua para devolverle jugosidad.