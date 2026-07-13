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Cómo hacer pasta con queso feta al horno y tomate cherry: una receta que combina sabor, sencillez y tradición en cada bocado

Este plato tiene popularidad gracias a su combinación de sabores que mezcla intensidad, frescura y dulzura natural

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Fuente con pasta rigatoni horneada, queso derretido, salsa de tomate, albahaca fresca y pimienta negra molida. Vaso de vino y pan en el fondo.
Una porción de pasta rigatoni horneada con salsa cremosa de queso y tomate (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pasta con queso feta al horno y tomate cherry es una receta sencilla, jugosa y muy popular por su increíble combinación de sabores. Es un plato que ha ganado popularidad y que representa una buena opción para quienes desean disfrutar de una comida con un toque mediterráneo.

Esta receta destaca por unir la intensidad del queso feta con la frescura y dulzura natural de los tomates cherry, creando así una armonía que conquista a los paladares. Es una propuesta gastronómica que combina sabor, sencillez y tradición en cada bocado.

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Receta de pasta con queso feta al horno y tomate cherry

Este plato consiste en hornear juntos queso feta y tomate cherry hasta que ambos se funden en una salsa cremosa. Luego, se mezcla con pasta cocida y un toque de albahaca fresca. La técnica principal es el horneado, que carameliza los tomates y suaviza el feta, facilitando su integración con la pasta.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Horneado: 25 minutos

Ingredientes

  • 300 g de pasta corta (macarrones, penne, fusilli)
  • 200 g de queso feta en bloque
  • 400 g de tomate cherry
  • 3 dientes de ajo
  • 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra molida al gusto
  • 1 puñado de hojas de albahaca fresca

Cómo hacer pasta con queso feta al horno y tomate cherry, paso a paso

  • Precalienta el horno a 200 ºC con calor arriba y abajo.
  • Coloca el bloque de queso feta en el centro de una fuente apta para horno.
  • Distribuye los tomate cherry alrededor del feta. Añade los ajos pelados y enteros.
  • Rocía el conjunto con el aceite de oliva. Salpimenta al gusto.
  • Hornea durante 25 minutos, hasta que los tomates estén dorados y el feta suave.
  • Mientras tanto, cuece la pasta siguiendo las indicaciones del paquete. Reserva una taza del agua de cocción.
  • Saca la fuente del horno y, con un tenedor, mezcla el feta, los tomates y los ajos hasta obtener una salsa cremosa.
  • Añade la pasta cocida a la fuente. Mezcla bien, agregando un poco del agua de cocción si la salsa queda demasiado espesa.
  • Incorpora la albahaca fresca troceada justo antes de servir.

Consejo técnico: Vigila el horneado para que el feta no se queme; añade el agua de la cocción poco a poco hasta lograr la textura deseada.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones.

En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 430 kcal
  • Proteínas: 13 g
  • Grasas: 17 g
  • Hidratos de carbono: 54 g
  • Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, bien tapada, hasta 2 días. Recalentar en microondas o sartén con una cucharada de agua para devolverle jugosidad.

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