Cómo hacer pasta con queso feta al horno y tomate cherry: una receta que combina sabor, sencillez y tradición en cada bocado

La pasta con queso feta al horno y tomate cherry es una receta sencilla, jugosa y muy popular por su increíble combinación de sabores. Es un plato que ha ganado popularidad y que representa una buena opción para quienes desean disfrutar de una comida con un toque mediterráneo.
Esta receta destaca por unir la intensidad del queso feta con la frescura y dulzura natural de los tomates cherry, creando así una armonía que conquista a los paladares. Es una propuesta gastronómica que combina sabor, sencillez y tradición en cada bocado.
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Receta de pasta con queso feta al horno y tomate cherry
Este plato consiste en hornear juntos queso feta y tomate cherry hasta que ambos se funden en una salsa cremosa. Luego, se mezcla con pasta cocida y un toque de albahaca fresca. La técnica principal es el horneado, que carameliza los tomates y suaviza el feta, facilitando su integración con la pasta.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Horneado: 25 minutos
Ingredientes
- 300 g de pasta corta (macarrones, penne, fusilli)
- 200 g de queso feta en bloque
- 400 g de tomate cherry
- 3 dientes de ajo
- 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Sal al gusto
- Pimienta negra molida al gusto
- 1 puñado de hojas de albahaca fresca
Cómo hacer pasta con queso feta al horno y tomate cherry, paso a paso
- Precalienta el horno a 200 ºC con calor arriba y abajo.
- Coloca el bloque de queso feta en el centro de una fuente apta para horno.
- Distribuye los tomate cherry alrededor del feta. Añade los ajos pelados y enteros.
- Rocía el conjunto con el aceite de oliva. Salpimenta al gusto.
- Hornea durante 25 minutos, hasta que los tomates estén dorados y el feta suave.
- Mientras tanto, cuece la pasta siguiendo las indicaciones del paquete. Reserva una taza del agua de cocción.
- Saca la fuente del horno y, con un tenedor, mezcla el feta, los tomates y los ajos hasta obtener una salsa cremosa.
- Añade la pasta cocida a la fuente. Mezcla bien, agregando un poco del agua de cocción si la salsa queda demasiado espesa.
- Incorpora la albahaca fresca troceada justo antes de servir.
Consejo técnico: Vigila el horneado para que el feta no se queme; añade el agua de la cocción poco a poco hasta lograr la textura deseada.
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¿Cuántas porciones rinde esta receta?
4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 430 kcal
- Proteínas: 13 g
- Grasas: 17 g
- Hidratos de carbono: 54 g
- Fibra: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En nevera, bien tapada, hasta 2 días. Recalentar en microondas o sartén con una cucharada de agua para devolverle jugosidad.
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