El truco para elegir el melón más dulce sin olerlo ni manipularlo, según una experta

Cómo elegir el mejor melón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir un melón perfectamente dulce en el supermercado puede parecer una tarea difícil o de azar para muchos consumidores, sobre todo cuando no es posible oler la fruta ni manipularla con libertad. En la sección de frutas, es común ver a las personas indecisas frente a una montaña de melones, temiendo llevarse a casa una pieza insípida o pasada de maduración. Sin embargo, un sencillo gesto puede marcar la diferencia y garantizar un postre dulce y jugoso.

Clotilde Jacoulot, reconocida en 2011 como Meilleur Ouvrier de France (un prestigioso título francés que se da a los mejores artesanos y profesionales del país) en la categoría de frutas y verduras, comparte un método rápido y eficaz para acertar en la elección, sin recurrir al olfato. Su consejo ha circulado ampliamente en redes sociales, donde muestra a los consumidores cómo seleccionar el mejor melón, ahorrando tiempo y evitando decepciones. La clave está en dos comprobaciones fundamentales: el peso y el aspecto del tallo.

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El primer paso consiste en comparar dos melones de la misma variedad y tamaño. Sostenerlos en cada mano permite identificar cuál es más pesado. “Siempre debe elegirse el melón más pesado”, afirma Jacoulot. Este simple gesto revela un mayor contenido de agua y azúcar, atributos que se traducen en una fruta más dulce y con mejor textura. La firmeza es otro indicador de calidad: un melón firme y pesado suele estar en el punto óptimo de maduración.

La señal visual definitiva para elegir melón

Tras comprobar el peso, la atención debe dirigirse a la parte superior del melón, donde se encontraba el tallo. Según Jacoulot, el signo más fiable de que el melón está dulce es la presencia de una grieta o anillo agrietado alrededor del pedúnculo. Este detalle, que a veces puede pasar desapercibido, revela que la fruta ha alcanzado su máximo nivel de azúcar y está lista para el consumo. “Cuando la piel está agrietada alrededor del pedúnculo, es garantía de que la fruta está dulce y madura”, señala la experta.

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La Asociación Interprofesional del Melón (AIM) respalda este criterio, señalando que el contenido de azúcar de la fruta se mide en grados Brix, un estándar profesional que certifica la dulzura mínima exigida en el mercado. Un melón con el tallo agrietado suele cumplir estos parámetros, por lo que es una referencia visual sencilla y efectiva para los consumidores.

Errores frecuentes al elegir melón

Es habitual ver a los compradores tocar, apretar o incluso golpear los melones en busca de pistas sobre su interior. Sin embargo, Jacoulot desaconseja estas prácticas, ya que no solo pueden dañar la fruta, sino que tampoco garantizan una mejor elección. “No toques los melones en la tienda, porque puedes pasar horas haciéndolo sin saber realmente qué buscas, y no es agradable para los demás clientes”, explica la especialista en su video.

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Los errores al elegir el mejor melón. (EFE/ J.P.Gandul)

Otro error común es asociar el término “charentais” con un origen geográfico específico. En realidad, charentais designa una variedad de melón, no el lugar donde fue cultivado. Así, un melón Charentais puede proceder de España, Marruecos o Francia, y solo la etiqueta de origen en la fruta o el envase indicará la procedencia real. Por ello, al elegir melón en el supermercado, conviene centrarse en el peso y el tallo, y no dejarse guiar únicamente por la denominación comercial.

Este sencillo método permite a cualquier persona acertar con la elección del melón sin necesidad de recurrir al olfato o manipular excesivamente la fruta. Así, se puede disfrutar de una pieza dulce y jugosa, ideal para los meses de verano, con la seguridad de haber seguido un truco infalible recomendado por expertos del sector.

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