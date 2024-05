Qué es el melón cantalupo y por qué hace bien consumirlo

El melón cantalupo es apreciado por su alta concentración de vitamina C, vitamina A y antioxidantes.

El melón cantalupo es una variedad de melón de pulpa anaranjada, aroma dulce y cáscara rugosa. Pertenece a la familia de las cucurbitáceas y es originario de Asia y África, aunque su cultivo se ha extendido a nivel global. Este melón es valorado por su alta concentración de vitamina C, vitamina A, antioxidantes y su capacidad para hidratar debido a su alto contenido de agua. Se consume generalmente fresco, en ensaladas de frutas o como parte de postres y platos fríos.

Conocido por su alta capacidad de hidratación y sus beneficios nutricionales, se convierte en una opción recomendada por expertos en nutrición. Esta fruta, que pertenece a la familia de los melones y está emparentada estrechamente con el melón verde y la sandía, destaca por ser una fuente rica en antioxidantes, potasio y fibra, nutrientes esenciales que fortalecen el sistema inmunológico, favorecen la digestión y ofrecen protección contra enfermedades crónicas, según un estudio de 2023.

Qué dicen los expertos sobre el melón cantalupo

Esta fruta es ideal para consumirla fresca, en ensaladas de frutas, postres y platos fríos.

Hope Brandt, dietista registrada, señala que consumir melón cantalupo es una excelente opción si buscas “comer alimentos más hidratantes, antiinflamatorios y densos en nutrientes”. Asimismo, Monica D’Agostino resalta la importancia del beta-caroteno presente en la fruta, pigmento que da el color naranja a la pulpa del melón y se convierte en vitamina A en el organismo. Esta vitamina es crucial para “promover la salud ocular, asistir en la producción de células sanguíneas y la respuesta inmune, así como actuar como antioxidante para combatir los radicales libres”.

El melón cantalupo no solo se queda en beneficios específicos, sino que Brandt subraya que “comer una dieta rica en antioxidantes puede ayudar a reducir la inflamación crónica en nuestros cuerpos con el tiempo”. Además, la elevada cantidad de vitamina C en el melón es particularmente útil para la absorción de hierro, lo que facilita el proceso al consumir hierro de origen vegetal, conocido como hierro no hemo.

Los expertos en nutrición destacan las propiedades hidratantes y antiinflamatorias del melón cantalupo.

Una porción de melón cantalupo, equivalente a una taza de melón fresco en cubos, contiene 53 calorías. Esta cantidad proporciona más del 100% de la dosis diaria recomendada de vitamina A, el 6% de fibra diaria necesaria y casi alcanza la necesidad diaria de vitamina C, según datos de WebMD.

Cómo consumir melón cantalupo en el día a día

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir al menos cinco porciones de frutas y verduras al día, cada una de aproximadamente 80 gramos. D’Agostino menciona que incluir melón cantalupo en tu dieta puede cubrir una o dos de esas porciones recomendadas.

El betacaroteno del melón cantalupo se convierte en vitamina A, crucial para la salud ocular y el sistema inmune.

El melón cantalupo se puede integrar en diversas comidas para obtener una dieta variada y rica en nutrientes. D’Agostino recomienda combinarlo con frutas ricas en fibra, vegetales, granos enteros, nueces, semillas y legumbres. Ejemplos incluyen mezclarlo con bayas, nueces, yogur griego y queso cottage.

Además, cuando el melón cantalupo se añade a ensaladas con hojas verdes, ofrece un beneficio adicional. Las hojas verdes son ricas en hierro no hemo y la vitamina C del melón ayuda a absorber este tipo de hierro de manera más eficiente, lo que es fundamental para quienes siguen dietas basadas en plantas, señala Brandt.

Si también se desean probar otros frutos con beneficios similares al de este tipo de melón, D’Agostino sugiere alternativas como la toronja, la granada y la papaya, que también son ricos en potasio, fibra y antioxidantes, según estudios recientes.

Incluir melón cantalupo en la dieta permite cubrir parte de las porciones diarias de frutas recomendadas por la OMS.

Ideas para comer melón cantalupo

El melón cantalupo combina bien con diversos alimentos: