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Cuáles son las 10 mejores tartas dulces del mundo y cómo se preparan, según un ranking

Desde Grecia hasta Finlandia, este listado reúne especialidades que resumen la diversidad y la riqueza de la repostería internacional

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Día Mundial de la Torta de Chocolate - Torta de Chocolate – Perú – noticias – 26 enero
Las tartas dulces forman parte de la identidad culinaria de distintas regiones, reflejando costumbres, ingredientes locales y el valor de la reunión en torno a la mesa (Freepik)

La imagen de una tarta recién salida del horno, con su aroma dulce y su masa dorada, atraviesa fronteras y culturas.

En muchas casas, el postre marca reuniones familiares, celebraciones y momentos cotidianos. Cada país ha desarrollado recetas que reflejan su identidad y su historia, convirtiendo la tarta en un símbolo universal de encuentro y sabor. En este recorrido, se presentan las diez tartas dulces que, según Taste Atlas, obtienen mayor reconocimiento internacional por su relevancia en la gastronomía local y su influencia global.

Melopita (Sifnos, Grecia)

Melopita dorada y rústica con una porción cortada, cubierta con miel brillante goteando y canela espolvoreada, en una bandeja de cerámica sobre una mesa de madera.
Tarta tradicional de Sifnos preparada con miel y queso fresco, símbolo de hospitalidad en las celebraciones griegas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la isla de Sifnos, la Melopita se asocia con la hospitalidad y las festividades griegas. Su origen está ligado a tradiciones rurales donde la miel y el queso fresco representan productos fundamentales. Esta tarta no lleva base de masa; se mezcla queso fresco local, típicamente mizithra o anthotyro, con huevos y miel, a menudo aromatizada con limón y canela. El resultado es una textura densa y cremosa, distinta a la de otras tartas mediterráneas.

Ingredientes:

  • 500 g de queso fresco
  • 3 huevos
  • 120 g de miel
  • Ralladura de limón
  • Canela

Preparación: Colocar el queso en un bol y trabajar con una espátula hasta obtener una crema suave. Añadir los huevos uno a uno y batir hasta integrar. Incorporar la miel y la ralladura de limón, mezclando hasta que todo quede homogéneo. Volcar la mezcla en un molde engrasado y hornear a 180°C durante 35 a 40 minutos, hasta que la superficie tome un color dorado. Retirar del horno y dejar enfriar completamente antes de desmoldar. Al servir, bañar con miel tibia y espolvorear canela.

Appeltaart (Países Bajos)

Vista aérea de una tarta de manzana holandesa con costra trenzada y azúcar glas, con un trozo cortado mostrando el relleno de manzana. Al fondo, decoración otoñal en una mesa.
Clásica tarta de manzana neerlandesa con masa gruesa, relleno de manzanas ácidas y pasas, servida en reuniones familiares y cafeterías (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Appeltaart ocupa un lugar central en la cultura de los Países Bajos. Es habitual en cafeterías y hogares, asociada con la idea de acogida y vida social. La masa quebrada gruesa y el relleno de manzanas ácidas, pasas y especias la diferencian de otras tartas de manzana europeas. Su cobertura enrejada es característica.

Ingredientes:

  • 200 g de mantequilla
  • 300 g de harina
  • 150 g de azúcar
  • 1 huevo
  • 4 manzanas ácidas
  • 50 g de pasas
  • Canela

Preparación: Mezclar la mantequilla fría cortada en cubos con el azúcar y la harina hasta formar migas. Añadir el huevo y amasar hasta obtener una masa compacta. Dividir en dos porciones, una para la base y otra para la cobertura. Estirar la mayor parte y cubrir el fondo y los bordes de un molde desmontable. Mezclar las manzanas cortadas en cubos con las pasas, canela y azúcar. Colocar el relleno sobre la base, cubrir con tiras de la masa restante, entrelazándolas para formar una rejilla. Pintar con huevo batido y hornear a 180°C durante 50 a 60 minutos. Servir tibia, con nata montada.

Szarlotka (Polonia)

Szarlotka, tarta de manzana polaca de doble corteza con azúcar en polvo, servida en un plato de porcelana polaca. Se aprecian las rodajas de manzana y un mantel de encaje.
Emblema de la repostería casera polaca: tarta de compota de manzana y masa tierna, habitual en hogares y celebraciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Polonia, la Szarlotka representa el postre casero por excelencia. Su origen se remonta a influencias francesas, pero la receta polaca se ha consolidado como un emblema nacional, usando compota de manzana cocida y una masa semi-quebrada más tierna. La cobertura puede variar entre masa rallada o merengue.

Ingredientes:

  • 250 g de harina
  • 150 g de mantequilla
  • 2 yemas
  • 100 g de azúcar
  • 1 kg de manzanas
  • Canela

Preparación: Formar la masa mezclando harina, mantequilla, yemas y azúcar hasta obtener una bola suave. Dividir en dos partes y refrigerar. Cocinar las manzanas peladas y cortadas en cubos junto con el azúcar y la canela en una sartén hasta que se ablanden y se forme una compota espesa. Extender una parte de la masa en el molde, añadir la compota, cubrir con la masa restante rallada o desmenuzada. Hornear a 180°C durante 40 minutos. Dejar enfriar y espolvorear con azúcar glas.

Pastel de mantequilla de maní (Georgia, EE. UU.)

Pastel de mantequilla de maní con una porción faltante, mostrando el relleno cremoso y una capa de cacahuetes enteros sobre la superficie dorada.
Postre cremoso de mantequilla de maní y queso crema sobre base de galleta Graham, representativo de la tradición agrícola de Georgia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Georgia, el Peanut Butter Pie se vincula a la producción local de cacahuetes, principal cultivo del estado. Es un postre indulgente con una base de galleta Graham y un relleno cremoso de mantequilla de maní, queso crema y azúcar, coronado por crema batida y cacahuetes tostados.

Ingredientes:

  • 200 g de galletas Graham
  • 80 g de mantequilla
  • 200 g de mantequilla de maní
  • 200 g de queso crema
  • 100 g de azúcar
  • 200 ml de crema batida

Preparación: Triturar las galletas y mezclarlas con la mantequilla derretida. Presionar en el fondo y los bordes de un molde, hornear 10 minutos a 180°C y dejar enfriar. Batir la mantequilla de maní con el queso crema y el azúcar hasta obtener una mezcla lisa. Incorporar la crema batida con movimientos envolventes. Verter sobre la base fría y llevar a la heladera por al menos dos horas. Decorar con cacahuetes tostados, virutas de chocolate o nata.

Galatopita (Grecia)

Pastel Galatopita redondo con un trozo cortado en una bandeja metálica, mostrando su interior cremoso. Decorado con ralladura de naranja y azúcar glas. Fondo de cocina.
Tarta sencilla de crema de leche y sémola, típica de la repostería hogareña griega, servida espolvoreada con canela (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Galatopita es otro clásico de la repostería griega, destacado por su sencillez y sabor a hogar. Consiste en una crema de leche y sémola aromatizada, sin base de masa o con una base muy fina. Se hornea hasta que la superficie esté dorada y se sirve fría.

Ingredientes:

  • 1 litro de leche
  • 120 g de sémola
  • 150 g de azúcar
  • 3 huevos
  • Ralladura de limón
  • Canela

Preparación: Calentar la leche en una olla y añadir la sémola y el azúcar, removiendo hasta que la preparación espese. Retirar del fuego, incorporar los huevos batidos y la ralladura de limón. Volcar la mezcla en una fuente engrasada y hornear a 180°C durante 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada. Dejar enfriar y espolvorear con canela y azúcar glas antes de cortar en porciones.

Mattentaart (Geraardsbergen, Bélgica)

Primer plano de siete tartas individuales con relleno de crema amarillo pálido y bordes dorados crujientes, espolvoreadas con azúcar, en una panadería.
Especialidad protegida de Geraardsbergen, hecha con cuajada de leche y esencia de almendra en masa de hojaldre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Mattentaart es una especialidad protegida de Geraardsbergen. Su historia se remonta a la Edad Media y destaca por el uso de cuajada de leche y extracto de almendra, que aporta un sabor distintivo.

Ingredientes:

  • 500 ml de leche
  • 500 ml de suero de leche
  • 2 huevos
  • 100 g de azúcar
  • Masa de hojaldre
  • Esencia de almendra

Preparación: Hervir la leche y el suero hasta que se corte, filtrar la cuajada y dejar escurrir varias horas. Batir yemas, azúcar y esencia de almendra, mezclar con la cuajada y las claras montadas. Forrar pequeños moldes con hojaldre, rellenar con la mezcla, cubrir con más hojaldre, sellar y hacer un corte en cruz. Pintar con huevo batido y hornear a 200°C durante 25 minutos.

Tarta de moras (Oregón, EE. UU.)

Tarta rústica de moras Marionberry en molde de vidrio y un trozo servido con helado de vainilla en un plato blanco, sobre mesa de picnic con bosque de fondo.
Tarta rústica con marionberries frescas, considerada un emblema del verano y de la producción agrícola del estado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Tarta de moras de Oregón pone en valor la marionberry, variedad local de mora. Este postre es un símbolo de la temporada de verano y de la generosidad agrícola del estado, con un relleno sencillo y masa rústica.

Ingredientes:

  • 300 g de harina
  • 150 g de mantequilla
  • 100 ml de agua fría
  • 600 g de moras
  • 150 g de azúcar
  • 2 cucharadas de maicena

Preparación: Mezclar harina y mantequilla fría hasta obtener una textura arenosa, agregar agua y formar una masa. Dividir en dos, estirar la mitad y cubrir el molde. Mezclar las moras con azúcar y maicena, colocar sobre la base, tapar con la masa restante, sellar y hacer cortes para que salga el vapor. Hornear a 190°C durante 45 minutos, dejar enfriar antes de servir.

Tarta de lima (Florida, EE. UU.)

Una tarta de lima verde pálido brillante, con una base de galletas graham, cubierta de remolinos de crema batida y rodajas de lima, en un restaurante frente al mar.
Icono de los Cayos de Florida con relleno de lima Key, leche condensada y base de galleta, reconocida internacionalmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Key Lime Pie es un icono de Florida, asociado a los Cayos. Su origen en el siglo XIX y la preferencia por la lima Key, más pequeña y aromática. El relleno combina jugo de lima, leche condensada y yemas.

Ingredientes:

  • 200 g de galletas Graham
  • 80 g de mantequilla
  • 4 yemas
  • 400 ml de leche condensada
  • 120 ml de jugo de lima Key

Preparación: Triturar las galletas, mezclar con mantequilla y forrar el molde. Hornear 10 minutos a 180°C. Batir yemas, leche condensada y jugo de lima, verter sobre la base y hornear 15 minutos más. Enfriar y cubrir con crema batida antes de servir.

Banoffee Pie (Jevington, Inglaterra)

Una porción de tarta Banoffee en plato blanco, con capas de galleta, plátano, caramelo y crema batida, decorada con virutas de chocolate, sobre mesa de madera.
Tarta británica de galleta, dulce de leche, plátano y crema, famosa por su sencillez y popularidad en Reino Unido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Banoffee Pie nació en Jevington y su nombre surge de la unión de banana y toffee. Se popularizó rápidamente en Reino Unido por su sencillez y combinación de capas: base de galleta, caramelo, plátano y crema.

Ingredientes:

  • 200 g de galletas digestivas
  • 80 g de mantequilla
  • 400 g de dulce de leche
  • 3 plátanos
  • 200 ml de crema batida

Preparación: Triturar las galletas y combinar con mantequilla derretida. Presionar en el molde y refrigerar 30 minutos. Cubrir con dulce de leche, luego con plátanos en rodajas y finalizar con crema batida. Espolvorear con chocolate rallado o café en polvo.

Mustikkapiirakka (Finlandia)

Tarta Mustikkapiirakka de arándanos con masa dorada y azúcar glas, con porción faltante, sobre mesa de madera. Fondo: bosque finlandés visible por ventana.
Tarta tradicional de arándanos frescos y yogur sobre base de trigo o centeno, símbolo de la recolección de bayas en Finlandia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Mustikkapiirakka es la tarta de arándanos tradicional de Finlandia. Taste Atlas la describe como un homenaje a la recolección de bayas, con una base de trigo o centeno y relleno de arándanos frescos y yogur.

Ingredientes:

  • 200 g de harina
  • 100 g de mantequilla
  • 100 g de azúcar
  • 300 g de arándanos
  • 200 ml de yogur
  • 1 huevo

Preparación: Formar una masa con harinas, mantequilla y azúcar, cubrir el fondo y los bordes de un molde bajo. Mezclar arándanos con azúcar, yogur y huevo, verter sobre la masa y distribuir de manera uniforme. Hornear a 180°C durante 40 minutos, dejar templar antes de servir.

Estas diez tartas representan una parte esencial del patrimonio culinario de sus regiones y se mantienen vigentes tanto en recetas tradicionales como en adaptaciones modernas, de acuerdo con la selección de Taste Atlas.

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